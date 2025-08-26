31è Étrange Festival www.etrangefestival.com

31è Étrange Festival – Compétition courts métrages

Les éditions s’enchaînent, mais elles ne se ressemblent pas, cette année encore notre partenariat soutient la visibilité du court-métrage plébiscité avec constance par l’Étrange Festival ! Un riche panorama de courts métrages vous donnant une vision de la création internationale en 6 thèmes du 2 au 12 septembre. Dans une semaine la compétition démarrera et se verra décerner les Grand Prix Canal+ et du Prix du Public exceptionnellement un samedi, le 13 septembre à 20h15 lors de la soirée de clôture au Forum des images. 

 

Spicilège visuel, cru 2025, le festival vous propose le meilleur du format court mondial trié sur le volet en 6 programmes (46 films) dont 3 premières françaises & 1 européenne, aux diverses écritures (fiction. documentaire & expérimental) & techniques de mises en scène (live action & animation), 3 continents (Amériques, Europe & Asie) & 18 nationalités représentés (Russie, États-Unis, Autriche, Corée du Sud, République tchèque, France, Allemagne, Belgique, Canada, Royaume-Uni, Suisse, Italie, Croatie, Équateur, Danemark, Argentine, Iran, Norvège), avec un retour en force de la Corée avec pas moins de 4 films dans cette compétition et désormais la présence de nouveau de la vétéran Sam Fox (Fck’n nuts 2023, The Blue Diamond 2024).  Nous nous livrerons alors à des récits toujours enclin à l’outrance et l’excès dans leurs mises en scène, testant les limites du bon goût et de l’acceptable et dévoilant nos névroses, phobies et terreurs tapies au plus profond de nos imaginaires tourmentés avec fantasmes inavoués et honteux tabous, jusqu’aux supplices délicieux de nos chairs endolories.

 

 

Calendrier des séances pendant cette 31è édition :

Programme n°1  “It’s a match!” ou pas… : 02/09 • 19h & 03/09 • 17h

 

Programme n°5  Corps en chantier : 03/09 • 19h15 & 04/09 • 21h30

 

Programme n°2  Surréactions en chaîne : 04/09 • 17h & 11/09 • 16h15

 

Programme n°6 Le bestiaire humain : 05/09 • 17h45 & 09/09 • 17h45

 

Programme n°4 La chasse est ouverte : 05/09 • 20h & 10/09 • 16h45

 

Programme n°3 100% animés, esprits dérangés : 06/09 • 19h & 12/09 • 17h

 

En attendant de découvrir la sélection, vous pouvez (re)voir l’entretien à l’occasion du 30è du festival avec Alain Burosse, Géraldine Macé & Éric Challard (comité incluant aussi Pierre Jamin & Marc Troonen) :

Chaque programme est présenté deux fois, et le public peut voter à l’issue de chacune de ces projections, afin de remettre le Prix du Public 2025, divulgué lors de la soirée de clôture le samedi 13 septembre à 20h15 !

 

 

À bientôt au Forum des images & une excellente étrange rentrée !

