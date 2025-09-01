31è Étrange Festival – Programme n°1 “It’s a match!” ou pas…

***

31è EF – Die Falte (The Fold) de Patrick Buhr

Die Falte (The Fold) de Patrick Buhr : La conversation en duo à laquelle on assiste substitue le point de vue de Buhr aimant observer les choses banales de son quotidien, ici un homme et une femme spéculent sur ce qu’ils voient devant eux, on les imagine à une terrasse de café, et comme beaucoup de quidams se livrent à des théories en regardant les badauds passer sur la place du village, enfin surtout elle, qui étire le fil de ses élucubrations devant son interlocuteur circonspect. Elle lui développe une théorie chuchotée par sa grand-mère qu’il n’y a aucun contour, et que tout est pli, voire pli dans le pli, ainsi la femme en tire 4 exemples d’interactions de personnes sur cette place avec leurs mementos émotionnels : un pigeon, des caleçons, un collier robot & des billes. Cette idée du pli fut inspirée au cinéaste par « Leibniz, le pli et le baroque » de Gilles Deleuze, lui faisant expliquer que ‘la courbe n’a pas d’essence intrinsèque, mais est un pli de son environnement‘, appliquant cela à sa mise en scène dynamique, dont l’esthétique fusionne les plans et comment l’arrière-plan se plie au premier plan pour un rendu fluide et constant, sans frontière par l’intégration de 3D formulant ce tout. Imprégné de philosophie et d’intérêt pour les technologies, il vint tardivement au cinéma par l’Académie des Arts Médiatiques de Cologne puis à la performance, tout cela le nourrit afin de se lancer dans le cinéma d’animation et la programmation graphique, le poussant à expérimenter des techniques pour donner former à ses concepts, tel le système de particules. Notamment ici avec l’exemple de Cedric & Nastya en couple qui se sont autorisés l’adultère en échange de vols de caleçons des amants de Nastya, l’animation de Buhr nous saisit par surprise : on aurait pu croire que son penchant pour la philosophie nous aurait tenu à l’écart par des notions intellectuelles trop abstraites, la force de sa mise en scène tient là avec ce coït bestial mêlé au son de battements de cœur dans un assemblage de lignes, courbes, couleur rouge sanglante, pulsations sonores que le mixeur et concepteur sonore Gerald Schauder a su marier aux images avec talent. C’est pourquoi, le panorama du festival en de riches sections hétéroclites contenant de l’expérimental invite ainsi le public à s’immerger dans des formes auxquelles il n’a pas forcément l’habitude de s’exposer, et ce film permet alors de découvrir comment l’expérimental touche sans être pour autant très narratif des éléments triviaux de nos vies, en faisant la connexion entre réflexions et émotions. C’est notamment grâce à des programmes TV accessibles gratuitement comme Court-circuit sur Arte qui donna le goût à Buhr de se lancer et de le convaincre que l’expérimental était son meilleur moyen d’expression pour sa sensibilité et sa mise en images de concepts philosophiques, sans oublier une dose d’humour. D’ailleurs, la chute de ce quasi monologue farfelu donne une note cruelle à ce date duquel on pourrait en tirer l’enseignement que la réussite d’un rdv tient surtout à sa capacité à partager et s’écouter mutuellement.