Coffret Gamera les années Showa partie 1 chez Roboto Films – La revanche du kitsch

Que l’on se rassure, Godzilla, roi des monstres en titre, reste, encore et toujours, indétrônable. Cette mise au point rassurante faite, voici qu’un autre kaijū a les honneurs d’une restauration en Blu-Ray et Ultra 4K chez Roboto film. Apparu dans les années 60, ce petit nouveau se montre bien décidé à se faire une place dans un panthéon déjà bien rempli par Mothra, Gidorah, Rodan et même King Kong, tous titulaires dans l’écurie de la Toho (celle du grand patron depuis 1954). Le blanc-bec se nomme Gamera, et c’est sous l’égide d’un autre studio, la Daiei, qu’il fera son apparition dans les salles obscures.

C’est donc en outsider que Gamera parviendra à se faufiler dans le cœur du public japonnais. Ce kaijū est une sorte de tortue géante dotée de pouvoirs assez originaux, lui permettant par exemple de cracher du feu ou de rentrer dans sa carapace et de voler telle une soucoupe volante, en tournoyant dans les airs.

Lorsqu’en 1965, cette étrange bestiole géante débarque en noir et blanc sur les écrans, Godzi le boss des kaijū occupe le devant de la scène depuis déjà une décennie, avec pas moins de cinq films au compteur (le sixième, Invasion Planète X, sortira la même année), et en couleur depuis belle lurette. Quel est donc le secret de cette tortue, laquelle est parvenue à ramper suffisamment haut au box-office pour être montrée à l’écran sept fois de 1965 à 1980 (ère Showa), puis à nouveau trois fois dans les années 90 (l’excellente trilogie Heisei, également disponible chez Roboto films) et enfin avec une apparition pendant l’ère Millenium, en 2006 ? Récemment, la brave bête a même eu le privilège d’avoir sa série animée sur une plateforme de streaming bien connue.

L’éditeur Roboto films, au catalogue riche de pépites insoupçonnées, a sorti cet hiver un très beau coffret regroupant des versions restaurées des trois premiers films de l’ère Showa (en attendant la sortie prochaine de la seconde partie), lesquels se révèlent surprenants, chacun à leur manière. En tout cas, la tortue géante, loin d’être écrasée par l’omniprésence du boss, tire son épingle du jeu en évitant de tomber dans le piège de la pâle copie, pour parvenir – et tout en restant dans les codes du kaijū eiga (littéralement : film de monstre) – à redéfinir ceux-ci.

Le premier paradigme que Gamera bouscule, c’est celui du regard porté sur les kaijū, celui qui s’adresse à l’imaginaire des enfants. En effet, quand le monstre venu du fond des âges est libérée de sa gangue de glace par une explosion nucléaire – dans une scène qui cite directement l’inspiration principale des créateurs du film, à savoir le Monstre des Temps Perdus (Eugène Lourié, 1953) – très vite apparaît, entre deux réunions « sérieuses » de scientifiques, un enfant.

Celui-ci change radicalement la norme qui régnait alors dans le monde des monstres, à savoir de traiter le cataclysme sous un prisme très docte, invoquant théories scientifiques et géopolitiques fumeuses à tour de bras. Sous le regard d’un enfant, le monstre porteur de destruction devient véritablement un être quasi-divin, à respecter comme n’importe quel élément naturel.