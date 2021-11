Après avoir mis l’accent sur Paolo Sorrentino et Jane Campion au cours d’une première partie thématique, cette seconde partie se veut plus diversifiée, avec au programme des retours sur certaines avant-premières, deux masterclasses et enfin quelques coups de cœur issus des nombreuses sections rétrospectives. Nous parlerons des dernières réalisations de Clint Eastwood et Gaspar Noé mais aussi du premier long-métrage de Maggie Gyllenhall, d’Edouard Baer, Juan Antonio Bayona… Cessons de tourner autour du pot et clôturons dès à présent notre évocation de cette 13ème édition du Festival Lumière !

Cry Macho de Clint Eastwood (2021)

À plus de quatre-vingt-dix ans, Clint Eastwood continue de tourner avec une régularité que peu pourraient lui égaler (on décompte dix-sept réalisations au cours les vingt dernières années). Surtout, cette productivité intacte ne se traduit pas par un fléchissement qualitatif, si l’on excepte le calamiteux 15h17 pour Paris (que l’on enfoncera pas davantage), on range American Sniper et Le Cas Richard Jewell dans la catégorie des grandes réussites d’une carrière qui n’en manque pas. Plus rare devant la caméra, il avait effectué un retour réjouissant en 2018 dans La Mule, qui tendait à revisiter sa filmographie (le Colin Bates campé par Bradley Cooper, n’était pas sans rappeler Red Garnett dans Un Monde Parfait) et la mythologie d’acteur qu’il a façonné. Un exercice introspectif et testamentaire débuté en 1992 avec Impitoyable, ses adieux au western, qui trouvait son pendant contemporain en 2009 lors de la sortie de Gran Torino et connaissait ainsi une nouvelle variation. Autocritique maline d’une figure de dur à la sensibilité dissimulée, d’un homme d’un autre temps marqué par les regrets et les incompréhensions, prisonnier de son image et de ses erreurs, fidèle à ses idéaux mais conscient des nombreuses évolutions sociales. Cry Macho, son trente-neuvième film en tant que réalisateur, est l’adaptation d’un roman éponyme de N. Richard Nash publié en 1975, qui lui avait déjà été proposé il y a une quarantaine d’années. Ironie, le cinéaste se trouvait à l’époque trop jeune pour le rôle et avait soufflé le nom de Robert Mitchum, prêt à se contenter de la mise en scène. L’affaire était alors tombée à l’eau, avant de resurgir au début des années 2000, avec pour tête d’affiche Arnold Schwarzenegger, dans l’impossibilité de se libérer en raison de ses obligations politiques, puis en 2011, toujours rattaché à l’interprète de Terminator et sous la houlette de Brad Furman (La Défense Lincoln). Nouvelle tentative infructueuse, le script co-écrit par Nash et Nick Schenk (déjà scénariste de Gran Torino et La Mule) est finalement porté à l’écran fin 2020. Clint délaisse les faits divers et l’histoire contemporaine pour replonger en 1979 où il prête ses traits à Mike Milo, une ancienne star du rodéo, désormais éleveur de chevaux. Il accepte la mission d’un de ses anciens patrons : aller chercher au Mexique le jeune fils de celui-ci, Rafa (Eduardo Minett) pour le ramener aux États-Unis. Contraints d’emprunter des routes secondaires jusqu’au Texas et de cohabiter avec un coq de combat, les deux hommes s’embarquent dans un périple dont ils n’ont pas mesuré les difficultés. Contre toute attente, le dresseur de chevaux désabusé croise d’anciennes connaissances et trouve sa propre forme de rédemption…

En réinvestissant des motifs et une imagerie chers à son auteur, Cry Macho navigue en terrain connu, créant des repères immédiats mais pointant aussi rapidement ses limites. S’il flirte dans un premier temps avec un cadre hérité du western (les chevaux, la terre, les grandes espaces) et se pare d’un postulat nous rappelant au souvenir de La Mule (un vieil américain en « mission » au Mexique), c’est une autre voie qu’il choisit, celle du road-movie. Pourtant, bien que traversé par les fantômes évidents d’une œuvre dense et conséquente, ce nouvel opus se révèle au mieux terriblement dispensable, au pire, carrément décevant. Pénalisé par des enjeux imposés laborieusement (à commencer par la raison du périple du héros), lesquels amoindrissent toute tension dramatique, le film semble dévitalisé et programmatique. Ce récit de transmission entre deux générations, mené à un rythme poussif (à l’image d’un Clint Eastwood lui-même inévitablement fatigué), se repose paresseusement sur le capital sympathie (globalement intact) de son protagoniste afin de divertir. Toujours crédible dans un registre qu’il affectionne particulièrement et percutant lorsqu’il s’agit de retourner ses répliques tels des coups de poing, il domine sans mal une distribution inexplicablement indigente composées de débutants (Eduardo Minett plus agaçant qu’attachant) et interprètes plus expérimentés en roue libre (numéro gênant de Fernand Urrejola, sorte de madrina du pauvre, à des années lumières de Salma Hayek dans Savages d’Oliver Stone). La mélancolie sous-jacente et la sincérité manifestes du cinéaste s’avèrent impuissantes au moment de donner du relief à un script (très faible) cousu de fil blanc, pétri d’inhabituels bons sentiments et d’éléments embarrassants (ce coq utilisé en guise de sidekick comique). Les clins d’œil faciles priment sur l’ossature narrative, réduisant l’héritage de Clint à une compilation de lieux communs, déjà creusée par le passé avec davantage de rigueur. Signe supplémentaire d’une ambition en baisse, quand Impitoyable revisitait, entre autres, ses rôles phares tenus chez Sergio Leone, que Gran Torino invoquait Dirty Harry, ici la filiation s’effectue avec des personnages moins « marquants », moins ambigus, Billy McCoy (Bronco Billy) et Red Stovall (Honkytonk Man). Superficiel jusque dans le maigre commentaire qu’il tente tardivement d’effectuer autour de la figure machiste désuète qu’incarne l’acteur, Cry Macho se double d’une sensation de redite peu inspirée, jamais en mesure de justifier ce retour devant la caméra. En fin de compte, ce trente-neuvième long-métrage se rapproche ainsi davantage de l’anecdotique Une Nouvelle Chance signée Robert Lorenz (producteur et assistant réalisateur récurrent de Sur La Route de Madison à American Sniper), que des standards attendus de la part d’un tel maître. Loin du chant du cygne bouleversant secrètement espéré, une parenthèse gentillette et inoffensive, que l’on souhaite de tout cœur bientôt supplantée par une réalisation d’une autre envergure.