Au milieu de son vaste programme, la 13ème édition du Festival Lumière est venue célébrer deux artistes influents et encore en activité. L’un pour une invitation, accompagnée d’une rétrospective partielle, l’autre pour recevoir en fin de semaine le Graal décerné en fin de manifestation, à savoir le Prix Lumière. Il s’agit de Paolo Sorrentino et de Jane Campion, déjà réunis au palmarès de la Mostra en septembre dernier, Lion d’Argent – Grand Prix du Jury et Prix Marcello Mastroianni du meilleur jeune espoir pour La Main de Dieu, d’un côté, Lion d’Argent – Prix de la mise en scène pour The Power of the Dog, de l’autre. La cinéaste néo-zélandaise est arrivée en terre lyonnaise le jeudi soir pour présenter son nouvel opus, son homologue italien était présent dans la métropole au lancement des festivités. Absents de la cérémonie d’ouverture, c’est par l’exercice de la masterclass, auquel s’est livré l’auteur d’Il Divo et de La Grande Bellezza, qu’a pour nous débuté ce Lumière 2021.

Rencontre avec Paolo Sorrentino – Dimanche 10 Octobre

« Je ne sais pas parler de mes films » a rapidement confessé le réalisateur en préambule, non sans honnêteté, sans pour autant se dérober par la suite aux questions qui lui étaient posées. Son rapport à l’ordre, son obsession du contrôle, la nécessité pour lui de passer de l’observation à la narration, ont alimenté les premières minutes de discussion : « Je commence à raconter lorsque je m’aperçois que le réel qui m’entoure est trop désordonné, pour moi raconter consiste à mettre de l’ordre dans le désordre de la réalité ». Des réponses créant un pont naturel et progressif vers son dernier long-métrage à forte teneur autobiographique qu’il présentait une heure plus tard : « J’ai peur du chaos et de la réalité, voilà pourquoi j’ai mis vingt ans à faire un film sur Naples, c’est à mes yeux une ville non cinématographique même si, paradoxalement, tout le monde rêve de tourner là-bas ». « J’ai une obsession du contrôle des choses car à un certain moment de ma vie, je l’ai complètement perdu » a-t-il ajouté à l’adresse des futurs spectateurs de La Main de Dieu. Interrogé sur la dimension stylisée de son cinéma, un aspect parfois mis en avant au détriment du fond, il ne s’est pas dérobé, assumant ce goût de l’image travaillée et léchée : « honnêtement je commence par l’histoire, mais je choisis une histoire aussi parce que je la sens visuellement intéressante ». Une confidence faussement anecdotique est venue nous éclairer sur la racine de l’un de ses longs-métrages les plus célèbres : « Mes films viennent toujours d’idées très petites, par exemple quelqu’un m’avait dit au sujet de Giulio Andreotti, lorsqu’on lui parle il écoute mais que pour écouter, il ferme les yeux. Mon envie première de faire Il Divo, est née de cette image. » De la stylisation au style, il n’y a qu’un pas, ce à quoi Sorrentino nous a sobrement dit « Je ne pense pas avoir un style, je pense plutôt avoir un rythme », puis a tenté d’expliciter son rapport à la mise en scène en invoquant une référence inattendue. « Je vois des images et fort heureusement ce sont de belles images, qui plus est réalisables. Woody Allen disait qu’en fin de compte la qualité d’un metteur en scène consistait à voir le film avant les autres, être capable de l’imaginer avant qu’il ne soit fait. » La conversation a ensuite évolué vers des questions moins « générales » et entrepris de remonter peu à peu le fil de sa filmographie, de l’accueil mitigé des Conséquences de l’amour à Cannes au triomphe près de dix ans plus tard de La Grande Bellezza aux Oscars : « Le film pour lequel j’ai vraiment ressenti un avant et un après fut Il Divo, à la fois parce que j’en suis très fier et parce qu’il a considérablement changé mes perspectives. En comparaison, La Grande Bellezza, fut une expérience merveilleuse, mais finalement très amusante, très divertissante.». Il a évoqué son affection pour les protagonistes potentiellement désagréables, son attrait pour les figures politiques (Giulio Andreotti, Silvio Berlusconi, le pape), dont il aime sonder l’humanité, la nature derrière la façade publique. Il est enfin revenu sur sa relation avec Toni Servillo, son acteur fétiche, qu’il a dirigé à six reprises : « Nous partageons une certaine inconscience, celle de faire des films courageux, avec pour lui des personnages à jouer souvent à la limite de la caricature et c’est l’un des rares qui me suive dans ces choix.Il est très doué, sur La Main de Dieu, ce fut la seule fois où il devait incarner un personnage que je n’étais pas en mesure de lui expliquer, car je n’ai jamais compris mon père. Quand il m’a questionné à son sujet, je suis resté muet et il a construit lui-même le rôle. »

La mini-rétrospective consacrée à Paolo Sorrentino nous a permis de redécouvrir en salles et en copies 35 mm, deux pièces maîtresses de son œuvre, symbolisant chacune à leur manière, deux des facettes les plus impressionnantes de son cinéma, la peinture d’une crise existentielle et le biopic politique.