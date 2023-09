Cette année, nous sommes de nouveau à l’Étrange Festival avec toute l’équipe de Culturopoing, partenaire de cette 29è édition ! Également, les compétitions vont être couvertes pour notre plus grand plaisir pervers, avide de sensations fortes ! La section des courts métrages regorge de surprises et se verra décerner les traditionnels prix, celui du Grand Prix Canal+ et celui du Prix du Public.

Retrouvez notre entretien avec Pascale Faure, membre du comité de programmation de la section Courts métrages, composé de Géraldine Macé, Frédéric Temps, Alain Burosse, Pierre Jamin, Marc Troonen & Éric Challard.

Tour d’horizon ensemble de ces 7 programmes pour 54 courts-métrages aux diverses écritures (fiction & expérimental) & techniques de mises en scène (live action & animation), 3 continents & 27 nationalités représentés :

L’occasion de recroiser notamment des vétérans de festivals de courts-métrages et de celui de l’Étrange Festival, ou bien des jeunes cinéastes révélant le dynamisme de la création émergente :

> Siegfried A. Fruhauf (Carte blanche à Virgil Widrich 2012 avec Mirror Mechanics; Fuddy Duddy en 2018 ; Thorax en 2020 ; Dissolution Prologue enn 2021)

> Karni Arieli (Flytopia 2013)

> Jan Soldat (Law and Order 18e Chéries-Chéris 2012 ; Der Unfertige 2014 ; Staging Death 2022)

> Marc Martínez Jordán (Caradecaballo 2016)

> Nikita Diakur (Ugly 2018 & Fest lors du 41è Clermont-Ferrand 2019)

> Is Heaven Blue? #2 (Prix du film «Off-Limits» 62è Annecy 2023)

> Guillaume Pin (VagabondageS Prix du Public 2019)

> Billy Roisz (Surge 2021)

> Nicole Daddona & Adam Wilder (Grand Prix Canal+ 2021)

> Eeva (Prix Alexeïeff – Parker 62è Annecy 2023)

> Andrea Gatopoulos (54è Quinzaine des Réalisateurs 2022)

> Ressources humaines (repéré par le 19è Carrefour de l’animation 2022 (Cour(t)s d’écoles) & primé au 45è Clermont-Ferrand 2023)

Calendrier des séances pendant cette 29è édition :

Programme n°1 : mardi 5 septembre à 19h45 & vendredi 8 septembre à 16h30

The Mundanes: A Guide to the Happy Family de Nicole Daddona & Adam Wilder (États-Unis)

de Nicole Daddona & Adam Wilder (États-Unis) Vibrator Girl de Kara Strait (États-Unis)

de Kara Strait (États-Unis) Cave Painting de Siegfried A. Fruhauf (Autriche)

de Siegfried A. Fruhauf (Autriche) Ressources humaines de Titouan Tillier, Isaac Wenzek & Trinidad Plass Caussade (France)

de Titouan Tillier, Isaac Wenzek & Trinidad Plass Caussade (France) Se dit d’un cerf qui quitte son bois de Salomé Crickx (Belgique)

de Salomé Crickx (Belgique) Mouvement, sur le toit de la ville béton de Valentine Moser (Suisse)

de Valentine Moser (Suisse) Kinderfilm de Robin Klengel, Michael Stumpf & Adrian Haim (Autriche)

de Robin Klengel, Michael Stumpf & Adrian Haim (Autriche) Fck’n Nuts de Sam Fox (États-Unis)

Programme n°6 : mercredi 6 septembre à 16h & mardi 12 septembre à 16h45

Is Heaven Blue? #2 de Menno de Nooijer & Paul de Nooijer (Norvège)

de Menno de Nooijer & Paul de Nooijer (Norvège) I Want to Pee With You de Maxim Diab (Pays-Bas)

de Maxim Diab (Pays-Bas) Försoning de Kaveh Akaber (Suède)

de Kaveh Akaber (Suède) Kieslers Körper de Ganaël Dumreicher (Autriche)

de Ganaël Dumreicher (Autriche) Money and Happiness de Nikola Majdak Jr & Ana Nedeljković (Serbie, Slovaquie & Slovénie)

de Nikola Majdak Jr & Ana Nedeljković (Serbie, Slovaquie & Slovénie) Sentimental Value de Steve Collins (États-Unis)

de Steve Collins (États-Unis) Issues With My Other Half de Anna Vasof (Autriche)

de Anna Vasof (Autriche) Un genre de testament de Stephen Vuillemin (France)

Programme n°3 : mercredi 6 septembre à 20h & samedi 16 septembre à 16h15

« Ceremony » by Atarashii Gakko! de Yoshihiro Haku 白玖欣宏 & Sachiko Hiraoka 平岡佐知子 (Japon)

» by Atarashii Gakko! de Yoshihiro Haku 白玖欣宏 & Sachiko Hiraoka 平岡佐知子 (Japon) El Pozo de John Petrizzelli (Espagne)

de John Petrizzelli (Espagne) Boléro de Nans Laborde-Jourdàa (France)

de Nans Laborde-Jourdàa (France) Time Trip Time de Taewan Kim 김태완 & Shunny Kim (Royaume-Uni)

de Taewan Kim 김태완 & Shunny Kim (Royaume-Uni) Backflip de Nikita Diakur (Allemagne & France)

de Nikita Diakur (Allemagne & France) Cut 컷 de Min-zun Son 손민준 (Corée du Sud)

de Min-zun Son 손민준 (Corée du Sud) Don’t Die on Me רק אל תמות de Ori Goldberg אורי גולדברג (Israël)

de Ori Goldberg אורי גולדברג (Israël) Wild Summon de Karni Arieli & Saul Freed (Royaume-Uni)

Programme n°2 : jeudi 7 septembre à 17h30 & jeudi 14 septembre à 17h45

The Sprayer سمپاش de Farnoosh Abedi فرنوش عابدی (Iran)

de Farnoosh Abedi فرنوش عابدی (Iran) VIRILE de Lydia Rui (Royaume-Uni)

de Lydia Rui (Royaume-Uni) The Flute de Nick Roney (États-Unis)

de Nick Roney (États-Unis) Der Molchkongress de Immanuel Esser & Matthias Sahli (Suisse)

de Immanuel Esser & Matthias Sahli (Suisse) The Microscope de Elliot Vick & Reuben Vick (Royaume-Uni)

de Elliot Vick & Reuben Vick (Royaume-Uni) Protostase de Tiberio Suppressa (France)

de Tiberio Suppressa (France) Lift Up Your Voices de Arttu Nieminen (Finlande)

Programme n°4 : jeudi 7 septembre à 21h45 & samedi 9 septembre à 19h30

Silêncio dos homens de Gabriel Duarte (Brésil)

de Gabriel Duarte (Brésil) Bowlhead de Thomas Simon (États-Unis & France)

de Thomas Simon (États-Unis & France) Power Signal de Oscar Boyson (États-Unis)

de Oscar Boyson (États-Unis) Pipes de Jessica Meier, Sujanth Ravichandran & Kilian Feusi (Suisse)

de Jessica Meier, Sujanth Ravichandran & Kilian Feusi (Suisse) Eeva de Lucija Mrzljak, Morten Tšinakov (Estonie & Croatie)

de Lucija Mrzljak, Morten Tšinakov (Estonie & Croatie) Happy Doom de Billy Roisz (Autriche)

de Billy Roisz (Autriche) Happy New Year, Jim de Andrea Gatopoulos (Italie)

de Andrea Gatopoulos (Italie) Tigre Místico de Marc Martínez Jordán (Espagne)

Programme n°5 : mercredi 13 septembre à 17h & vendredi 15 septembre à 19h15

Amok de Balázs Turai (Roumanie & Hongrie)

de Balázs Turai (Roumanie & Hongrie) The Wyrm of Bwlch Pen Barras de Craig Williams (Royaume-Uni)

de Craig Williams (Royaume-Uni) El festin de las bestias de Simón Bucher, Claudia Saldivia & Amanda Rivera (Chili)

de Simón Bucher, Claudia Saldivia & Amanda Rivera (Chili) Hungry Ghost de Guido Devadder & Kaitlin McSweeney (Belgique)

de Guido Devadder & Kaitlin McSweeney (Belgique) Lovebugs de Teddy Alvarez-Nissen (États-Unis)

de Teddy Alvarez-Nissen (États-Unis) Chomp it! de Li Shuen Lam 林俐璇 & Mark Chua 蔡圣恩 (Singapour)

de Li Shuen Lam 林俐璇 & Mark Chua 蔡圣恩 (Singapour) PLSTC de Laen Sanches (France)

de Laen Sanches (France) INTELLIGENCE de Jeanne Frenkel & Cosme Castro (France)

Programme n°7 : jeudi 14 septembre à 21h45 & samedi 16 septembre à 20h

Skeletons de Richard Hunter (Royaume-Uni)

de Richard Hunter (Royaume-Uni) Norma Place de Charlotte Grondin & Guillaume Pin (France)

de Charlotte Grondin & Guillaume Pin (France) Dead Again de Jan Soldat (Allemagne & Autriche)

de Jan Soldat (Allemagne & Autriche) Yummy Mummy de Gabriela Staniszewska (Royaume-Uni)

de Gabriela Staniszewska (Royaume-Uni) The Smile de Erik van Schaaik (Pays-Bas & Belgique)

de Erik van Schaaik (Pays-Bas & Belgique) Stop Dead de Emily Greenwood (Royaume-Uni)

de Emily Greenwood (Royaume-Uni) Écorchée de Joachim Hérissé (France)

Chaque programme est présenté deux fois, et le public peut voter à l’issue de chacune de ces projections, afin de remettre le Prix du Public 2023, divulgué lors de la soirée de clôture le dimanche 17 septembre à 20h15 !

À bientôt au Forum des images !

