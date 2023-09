Un de nos coups de cœur va pour cet inclassable défi insensé s’affrontant aux peurs de Nikita Diakur, dont celle de se faire mal, en l’occurrence en voulant faire un salto arrière. Quoi donc de plus rassurant que de subvertir l’expérience forcément douloureuse pour un novice en utilisant un avatar en 3D ? Et bien, ce n’est pas gagné ! Ce film vaut pour sa durée, les temporalités condensées, et la cadence que le cinéaste s’inflige. Le visionnage nous fait plonger dans une torpeur, voire une sidération, mêlée d’incrédulité, faisant passer du rire à la stupéfaction. On y apprend que Diakur a usé de ce subterfuge afin d’apprendre dans la virtualité les bonnes pratiques pour un salto arrière réussi, avant de vouloir se frotter à la réalité : il regarde des tutoriels en ligne et se rend compte que cela va être bien plus ardu. En s’inspirant des travaux de recherches de Jason Peng , il pense avoir trouvé une parade afin que son avatar s’adapte plus efficacement aux contraintes physiques de son environnement. Diakur essaie même de s’/l’aider en s’équipant d’un ordinateur avec processeur 6 cœurs, de logiciels, d’IA, de machine learning, et s’arme de beaucoup de patience (plus de 4 ans de création, parmi ses pauses & son temps libre) afin d’atteindre son but. Toute l’incongruité de ces exercices provient de ce corps synthétique malmené, se tordant dans tous les sens, avec des bras ou des jambes déboités ad nauseam, et bien que mentalement on sache que c’est faux, on ne peut s’empêcher de ressentir une appréhension chaque fois qu’on le voit chuter de travers, renverser tout le mobilier, tomber la tête la première dans le décor ou le gazon, de jour comme de nuit. Cet apprentissage dans la trompeuse souffrance répétée (quelques 95000 sauts) donne à voir un fantôme des débuts du cinéma, un Buster Keaton ou un Charlie Chaplin désarticulés qui donnaient toute leur magie slapstick à leurs gesticulations burlesques et leurs cascades spectaculaires. Mais comme « c’est en forgeant qu’on devient forgeron », Diakur se rend compte que cela n’est pas par la répétition, assistée et automatisée, qu’il y arrivera. Un supplément de motivation va l’aider à monter en cadence qualitative. On vous laisse découvrir la panacée à son obsession du salto arrière accompli. C’est hilarant, un brin éprouvant, mais on vient aussi à l’ Étrange Festival pour ce plaisir pervers d’avoir (un peu) mal… même virtuellement.