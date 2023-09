La première moitié de la décennie 70 s’impose irréfutablement comme la période la plus faste de la carrière de Sam Peckinpah. Après avoir bouleversé les codes du western américain avec le sanglant La Horde sauvage en 1969, il enchaîne, entre 70 et 73, pas moins de cinq films : Un nommé Cable Hogue, Les Chiens de paille, Junior Bonner, Guet-apens, Pat Garrett et Billy le Kid. La post-production houleuse de ce dernier projet, à l’occasion de laquelle le studio l’évinça littéralement lors de la phase de montage, finit d’écœurer le cinéaste de l’industrie hollywoodienne (et des États-Unis de manière plus générale), en plus de le faire sombrer plus encore dans ses addictions à l’alcool et à la cocaïne. Expatrié au Mexique, il s’attelle à ce qui demeurera le seul long-métrage pour lequel il obtint le final cut, et ce grâce à l’aide précieuse de son producteur Martin Baum, qu’il retrouvera l’année suivante pour Tueur d’élite, le culte Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia. Le scénario, signé par Gordon T. Dawson et le metteur en scène lui-même, d’après une histoire originale coécrite avec Frank Kowalski, prend place dans son pays d’adoption où El Jefe, un riche et puissant propriétaire foncier, offre une récompense d’un million de pesos à qui lui rapportera la tête de l’homme ayant mis sa fille Theresa enceinte. Tous les tueurs alentours se mettent alors en chasse du séducteur qui répond au nom d’Alfredo Garcia, parmi eux, Bennie, un banal pianiste de bar. Opus majeur de son auteur, le polar, pourtant reçu tièdement à sa sortie, a depuis été grandement reconsidéré à sa juste valeur. Après sa reprise en salles en 2017, sa ressortie en combo Blu-Ray / DVD chez BQHL est donc l’occasion parfaite de revenir sur cette série B nerveuse et désenchantée, considérée par beaucoup comme l’ultime chef-d’œuvre de Peckinpah.

Il est un parallèle aisé à dresser entre le cinéaste exilé et son héros, venu lui aussi chercher une existence meilleure par-delà les frontières du Texas. Dans La Horde sauvage, le pays de Zapata représentait déjà un havre de paix idyllique pour les membres du gang qui y vivaient leurs derniers instants de quiétude avant le massacre final. Bennie, loser vivant de petits boulots, lassé de sa vie états-unienne, est en quête d’un ailleurs idéalisé. Ici, c’est loin de l’image d’Épinal que Sam Peckinpah inscrit son film, dont le casting est quasiment entièrement composé d’acteurs locaux. Les touristes américains avides de stéréotypes sont moqués, arnaqués par le protagoniste qui leur chante en boucle Guantanamera, ou au détour d’une séquence à la drôlerie inattendue, lorsque le passage d’un bus bondé suspend une fusillade sur un chemin de campagne. Le réalisateur injecte beaucoup de son propre désespoir dans son protagoniste. Warren Oates, à l’affiche de Dillinger et La Balade sauvage la même année, confessa même avoir copié le look du metteur en scène qu’il côtoya à de nombreuses reprises, allant jusqu’à lui emprunter ses lunettes de soleil, que le personnage, à l’instar de son modèle, ne retire quasiment jamais. Tout comme Peckinpah, qui fut envoyé sur le front chinois dans le corps des Marines en 1943, ce dernier a fait la guerre. Une expérience traumatisante pour celui qui est considéré comme un « brave gringo » n’ayant pas sa place dans la rudesse du monde militaire. Plus encore, son statut de mercenaire qui accepte un coup risqué contre une poignée de dollars de la part d’un système mafieux défini comme une véritable entreprise criminelle (les tueurs se voient attribuer des numéros), renvoie à un autoportrait de l’auteur de Major Dundee qui se dépeint ici comme étant à la solde de commanditaires hollywoodiens sans foi ni loi. C’est même l’entièreté de la culture et de la politique américaines qui se retrouvent alors raillés au travers d’une caricature de Richard Nixon sur un billet de banque, ou du visage du président en couverture de Time Magazine que lit religieusement un gangster en pleine séance de pédicure. Rageur et désabusé, déçu par sa propre patrie, il ne peut que laisser exploser sa colère au sein un long-métrage sur lequel il a enfin la mainmise.