2010-2019, ces dix dernières années furent riches, foisonnantes et fécondes pour le cinéma. Culturopoing vous propose un petit coup d’œil dans le rétroviseur des années 10’s, désormais révolues, tout d’abord avec les cinéastes revenus le plus souvent parmi les choix détaillés de nos rédacteurs

Notre tableau d’honneur de la décennie

1 Lars Von Trier 18 citations (réalisateur ou film)

2 David Lynch 16

Bong Joon-Ho 16

3 Paul Thomas Anderson 15

Jeff Nichols 15

Jeff Nichols 15 6 Pedro Almodovar 14

7 Abdellatif Kechiche 13

Hong Sang Soo 13

Hong Sang Soo 13 9 David Fincher 12

Martin Scorsese 12

Martin Scorsese 12 11 Kathryn Bigelow 11

Jia Zhang-Ke 11

Jia Zhang-Ke 11 13 Léos Carax 10

Bruno Dumont 10

James Gray 10

Terrence Malick 10

Bertrand Mandico 10

Bruno Dumont 10 James Gray 10 Terrence Malick 10 Bertrand Mandico 10 17 Andrea Arnold 9

Alfonso Cuaron 9

Kleber Mendoza Filho & Juliano Dornelles 9

Alice Rohrwacher 9

Quentin Tarantino 9

Les choix détaillés de nos rédacteurs…

Olivier Rossignot

Le hors course

David Lynch – 2018 – Twin Peaks

L’incroyable

Sono Sion (2011 – Guilty of Romance, 2014 – Tokyo Tribe, 2015 – Tag, The Whispering Star, 2016 – Antiporno, 2019 – Forest of love)

Ils étaient là il y a déjà longtemps et ils m’ont bien ébranlé …

Terrence Malick (2011- The tree of life, 2012 – À la merveille, 2015 – Knight of cups, 2017 – Song to Song, 2019 – Une vie cachée)

Terrence Davies (2011 – The Deep Blue Sea, 2015 – Sunset Song, 2018 – Emily Dickinson, A quiet Passion)

Marco Bellocchio (2012 – La Belle endormie, 2019 – Le Traître)

Martin Scorsese (2010 – Shutter Island, 2011 – Hugo Cabret, 2016 – Silence, 2019 – The Irishman)

Les révélations, le futur

Kleber mendonça filho (2012 – Les Bruits de Recife, 2016 – Aquarius, 2019 – Bacurau)

Ari Aster (2018 – Hérédité, 2019 – Midsommar)

Robert Eggers (2015 – The Vvitch, 2019 – The Lighthouse)

Bertrand Mandico – (2015, Y-a-t-il une vierge encore vivante ?, Notre-Dame des Hormones, 2017 – Les Garçons sauvages)

Peter Strickland (2012 – Berberian Studio Sound, 2014 – The Duke of Burgundy, 2018 – In Fabric)

Jeff Nichols (2011 – Take Shelter, 2012 – Mud, 2016 – Midnight Special, Loving)

David Robert Mitchell (2010 – The myth of american Sleepover, 2014 – It follows, 2018 – Under the Silver Lake)

S. Craig Zahler (2015 – Bone Thomahawk, 2017 – Section 99, 2018 – Traîné sur le bitume)

Les seconds souffles

Andrea Arnold (2011 – Les hauts de Hurlevent, 2016 – American Honey)

Bruno Dumont (2011 – Hors Satan, 2016 – P’tit Quinquin, Ma Loute, 2017 – Jeannette, 2019 – Jeanne)

Kathryn Bigelow (2012 – Zero Dark Thirty, 2017 – Detroit)

Alfonso Cuaron (2013 – Gravity, 2018 – Roma)

Quentin Tarantino (2015 – Les Huit Salopards, 2019 – Once Upon a Time… in Hollywood)

Paul Thomas Anderson (2012 – The Master, 2014 – Inherent Vice, 2017 – Phantom Thread)

David Fincher (2010 – Social Network, 2014 – Gone Girl)

Carlos Reygadas (2012 – Post Tenebras Lux, 2018 – Nuestro Tiempo)

Et quelques chocs supplémentaires

Lars Von Trier – Nymphomaniac (2013)

M. Night Shyamalan – Glass (2019)

Aleksandr Sokurov – Faust (2012)

Abel Ferrara – 4h44 (2012)

Richard Linklater – Boyhood (2014)

Jonathan Glazer – Under the skin (2014)

Alice Rohrwacher – Heureux comme Lazzaro (2018)

Bela Tarr – Le Cheval de Turin (2011)

Lisandro Alonso – Jauja (2014)

Roman Polanski – The Ghost Writer (2010 )

David Lowery – A Ghost Story (2017)

Lucas Guadagnigno – Suspiria (2018)

Abdellatif Kechiche – Mektoub, my love: canto uno (2018)

Yórgos Lánthimos – La mise à mort du Cerf Sacré (2017)

James Gray – The Lost City of Z (2017)

Sean Durkin – Martha Marcy May Marlene (2012)

Paul Schrader – First Reformed (2017)

Mathieu Seiler – Der Ausflug (2012)

Bertrand Bonello – L’Apollonide (2011)

Francis Coppola – Twixt (2012)

Saverio Costanzo – La Solitude des nombres premiers (2010)

Isao Takahata – Le Conte de la princesse Kaguya (2013)

Miriem Méghaïzerou

Top décennie cinéma

Hors classement

David Lynch, Twin Peaks, The return (2018)

15 films qui m’ont marquée

Martin Scorsese, Shutter Island (2010)

Roman Polanski, The Ghost Writer (2011)

Terrence Malick, The Tree of Life (2011)

Kleber Mendoça Filho, Bacurau (2019)

David Fincher, The Social Network (2016)

Sean Durkin, Matha Marcy May Marlene (2011)

Joachim Trier, Oslo, 31 août (2012)

Jeff Nichols, Midnight Special (2016)

Steven Spielberg, Pentagone Papers (2018)

Bong Joon-ho, Parasite (2019)

Leos Carax, Holy Motors (2013)

Richard Linklater, Boyhood (2014)

Paul Thomas Andersen, Inherent Vice (2016)

Alain Guiraudie, L’inconnu du lac (2013)

Bertrand Mandico, Les Garçons sauvages (2018)

Antoine Heraly

1. Apichatpong Weerasethakul (Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures ; a Cemetery of Splendour ; Blue)

2. Alice Rohrwacher (Les Merveilles ; Corpo celeste ; Heureux comme Lazzaro)

3. Bi Gan (Un Grand voyage vers la nuit)

4. Kelly Reichardt (Certain Women, Wendy and Lucy)

5. Ryusuke Hamaguchi (Senses, Asako I & II)

6. Roberto Minervini (The Other side ; What You Gonna Do When The World’s on Fire?)

7. Bertrand Mandico (Living Still Life ; Notre Dame des hormones ; Les Garçons sauvages ; Ultra Pulpe)

8. Sean Baker (Tangerine ; The Florida Project)

9. Kleber Mendoça Filho & Juliano Dornelles (Bacurau)

10. João Salaviza & Renée Nader Messora (Le Chant de la forêt)

11. Cornél Mundruczo (Les Lunes de Jupiter)

12. Maren Ade (Toni Erdmann)

13. Ruben Östlund (Snow Therapy)

14. Jordan Peele (Get Out)

15. Miguel Gomes (Tabou)

16. Éric Caravaca (Carré 35)

17. Marianne Pistone & Gilles Deroo (Mouton)

18. Lucrecia Martel (Zama)

19. João Vladimiro (Lacrau)

20. Caroline Poggi & Jonathan Vinel (Jessica Forever)

Films français bonus : Les Rencontres d’après minuit (Yann Gonzalez), Artémis Coeur d’artichaut (Hubert Viel), D’un Château l’autre (Emmanuel Marre), Chien (Samuel Benchettrit), Portrait de la jeune fille en feu (Céline Sciamma), Filles de feu (Stéphane Breton)

Vincent Roussel

Vingt cinéastes pour se souvenir des années 2010, c’est d’abord se rappeler les grands disparus et se dire que la décennie qui vient de s’achever nous aura privés d’un nouveau Chabrol, d’un nouveau Rohmer ou d’un nouveau Rivette. D’autres les ont malheureusement suivis au cours dans la foulée : Agnès Varda ou encore Chris Marker. Et bien sûr, l’immense Alain Resnais qui nous a offerts deux très grands films à la fois ludiques et funèbres, primesautiers et mélancoliques (Vous n’avez encore rien vu, Aimer, boire et chanter). Un peu plus jeune mais également décédé il y a peu, Jean-Claude Brisseau nous aura une fois de plus enchantés avec son cinéma « en chambre » et ses histoires de fantômes (La Fille de nulle part).

Restons en France où la décennie a vu certains cinéastes reconnus négocier des virages aussi inattendus que convaincants dans leurs œuvres. Nous avions laissé Philippe Garrel en Italie avec les fantômes de Frédéric Pardo et Tina Aumont dans le superbe Un été brûlant pour le retrouver ensuite avec trois épures en noir et blanc d’une rare beauté et parvenant à capter quelque chose d’une jeunesse éternelle (La Jalousie, L’Ombre des femmes, L’Amant d’un jour). Plus étonnant encore, après avoir poursuivi dans une veine qui nous était désormais familière (Hors Satan), Bruno Dumont s’est essayé avec bonheur au drame historique (le beau Camille Claudel 1915) avant de bifurquer vers la comédie la plus farfelue et la plus singulière (Ma Loute, P’tit Quinquin). Seul son diptyque adapté de Péguy (Jeannette et Jeanne), à la beauté plus intermittente, m’a laissé un peu plus indifférent. En dépit des polémiques, les années 2010 ont consacré le génie d’Abdellatif Kechiche avec le magnifique La Vie d’Adèle et l’époustouflant Mektoub my Love (sans doute le plus beau film de la décennie). Plus complexe est le cas de Bertrand Bonello qui mérite à la fois d’être distingué pour ses deux chefs-d’œuvre (L’Apollonide et Nocturama) mais qui s’est parfois aussi planté (le soporifique Saint-Laurent) ou s’est contenté d’une œuvre mineure (Zombi Child). Dans un registre plus léger, Bruno Podalydès a confirmé qu’il est sans doute le meilleur réalisateur français de comédies et nous a régalés avec Adieu Berthe, Comme un avion et Bécassine. Et la nouvelle génération française, dans tout ça ? S’il est un peu trop tôt pour les porter au pinacle, on peut d’ores et déjà placer de beaux espoirs en Bertrand Mandico, Yann Gonzalez ou encore Antonin Peretjatko. Néanmoins, s’il fallait célébrer un jeune cinéaste apparu durant cette décennie, c’est évidemment vers Guillaume Brac que nous nous tournerions. Avec l’auteur du génial Un monde sans femmes, de Tonnerre, de Contes de juillet et de L’Île au trésor, nous tenons le plus bel héritier du cinéma de Rozier et de Rohmer. C’est dire s’il nous est précieux !

Côté européen, la plus éclatante révélation (ou confirmation mais je n’avais pas vu ses films précédents) fut indéniablement Miguel Gomes et ses deux coups d’éclat magistraux : Tabou et Les Mille et une nuits. Sinon, on aura apprécié d’avoir des nouvelles de grands cinéastes qui ont pu développer leur œuvre, qu’il s’agisse de Nanni Moretti avec l’un de ses plus beaux films (Mia Madre), Pedro Almodovar qui après un beau thriller (La Piel que Habito) a bifurqué vers des mélodrames plus épurés et douloureux que ceux qui firent sa réputation (Julieta, Douleur et gloire) ou encore le facétieux Lars von Trier adoptant une forme picaresque et explorant avec son ironie mordante les limites de la représentation (Nymphomaniac, The House that Jack Built). En revanche, on peine à voir émerger de nouveaux talents éclatants alors saluons l’allemande Maren Ade qui nous a ébloui avec son Toni Erdmann.

Si l’Asie fut une source constante d’émerveillement pour moi lors des décennies 90 et 2000, je dois reconnaître que les films venant de ce continent m’ont un peu moins emballé durant cette décennie. Certains de mes chouchous ont disparu des radars (Tsai Ming-Liang, Kitano) ou m’ont un poil déçu (Wong Kar-Wai, Hou Hsiao-Hsien). Alors certes, il reste Kiyoshi Kurosawa (le magnifique Shokuzai et le surprenant Au bout du monde) ou le thaï Apichatpong Weerasethakul que je ne citerai pas car tout le monde va le faire et que Cemetery of Splendor ne m’avait qu’à moitié convaincu (mais Oncle Boonmee reste une merveille). Reste alors la Corée avec l’extrême vitalité d’Hong Sang-Soo que je ne distingue pas non plus car je n’ai vu que quelques titres des 750 qu’il a réalisés en dix ans ou l’émergence de nouveaux talents (Sang-Ho Yeon et son beau Dernier train pour Busan). C’est donc Bong Joon-Ho qui aura droit aux honneurs de ma sélection puisqu’il a ouvert la décennie avec le beau Mother et qu’il la conclue avec Parasite, le meilleur film de l’année 2019.

Dans le dernier numéro des Cahiers du cinéma, Jean-Sébastien Chauvin dresse un bilan assez catastrophique mais très lucide de ce qu’est devenu un Hollywood marvelisé aujourd’hui. Et il est vrai qu’on peinera à trouver des cinéastes américains qui nous ont séduits régulièrement durant cette décennie. Certes, les grands « noms » parvinrent à inscrire de beaux films à leurs œuvres, qu’on songe à Scorsese (Le Loup de Wall Street), les frères Coen (Inside Llewyn Davis, Ave César) ou encore Monte Hellman (Road to Nowhere). Mais pour ma part, je reste d’abord fidèle à Woody Allen qui a certes tourné quelques films mineurs et touristiques (Minuit à Paris, To Rome with Love) mais dont l’œuvre ne cesse de s’étoffer et dont il faudra bien un jour reconnaître l’ampleur romanesque. Avec, ces dernières années, un zeste de cruauté (Blue Jasmine, L’Homme irrationnel, Wonder Wheel) qui s’est affirmé.

S’il fallait vraiment citer LA révélation américaine de cette décennie, c’est vers Jeff Nichols qu’il faudrait se tourner avec des œuvres aussi prenantes que Take Shelter, Mud ou le bouleversant Loving. De mon côté, je dois avouer que je regrette d’avoir manqué les deux derniers films de James Gray et que j’ai appris, petit à petit, à apprécier le cinéma de Paul Thomas Anderson. Si The Master ne m’avait pas totalement convaincu, j’ai été ensuite emballé par Inherent Vice et The Phantom Thread.

Pour finir ce petit panorama, il ne faut pas oublier trois ovnis. Saluons en premier lieu le retour de Leos Carax avec l’ébouriffant Holy Motors et gardons en mémoire l’un des films les plus étonnants et les plus singuliers de la décennie : le Under the Skin de Jonathan Glazer.

Et comme on n’échappe pas à ses lubies, je citerai pour finir l’infatigable Gérard Courant (20) dont l’œuvre s’enrichit année après année de nombreux Cinématons, d’incalculables Carnets filmés et de nouvelles pièces à toutes ses séries en cours. Il se trouve que cette décennie aura été marquée par la naissance de ma fille et que celle-ci est déjà la vedette de quatre Cinématons : autant dire qu’il s’agit, bien évidemment, des plus beaux films du monde…

Pierre Guiho

Andrea Arnold : Les hauts de Hurlevent (2011), American Honey (2016) ;

Kelly Reichardt : La dernière piste (2010), Night moves (2013), Certaines femmes (2016) ;

Robert Eggers : The witch (2015), The lighthouse (2019) ;

Jia Zhang-ke : A touch of sin (2013), Au-delà des montagnes (2015) ;

Sono Sion : Guilty of romance (2011), Himizu (2011) Tokyo Tribe (2014), Love and peace (2015) ;

Bong Joon-Ho : Snowpiercer (2013), Parasite (2019) ;

Luca Guadagnino : Call me by your name (2017), Suspiria (2018) ;

Robin Campillo : Eastern Boys (2013), 120 battements par minute (2017) ;

Alain Guiraudie : L’inconnu du lac (2013), Rester vertical ( 2016) ;

Céline Sciamma : Tomboy (2011), Portrait de la jeune fille en feu (2019) ;

Joshua et Ben Safdie : Good Time (2017) ;

Jeff Nichols : Midnight Special (2016), Loving (2016) ;

Ari Aster : Midsommar (2019).

Et quelques films : Les chiens errants (Tsai Ming-Liang – 2013), A Ghost Story (David Lowery – 2017), Phantom Thread (Paul Thomas Anderson – 2018) Burning (Lee Chang-dong – 2018), L’ornithologue (João Pedro Rodrigues – 2016), Passion (Brian de Palma – 2013), Under the skin (Jonathan Glazer – 2013), Elle (Paul Verhoeven – 2016).

Manu Le Gagne

Asie

Hong Sang Soo (Un jour avec un jour sans, Seul sur la plage la nuit, Le jour d’après etc. en fait tous)

Kiyoshi Kurosawa (Creepy, Vers l’autre rive, Shokuzai)

Jia Zhang-Ke (Touch of sign, Au-delà des montagnes, Les éternels)

Hou Hsiao Hsien (The Assassin)

Na Hong-Jin (The murderer, The strangers)

Sono Sion (Guilty of romance, Anti porn, Tag)

France

Bruno Dumont (P’tit Quiquin, Jeannette)

Bertrand Mandico (Les garçons sauvages)

Antoine Peretjeko (La fille du 14 juillet, La loi de la jungle)

Alain Guiraudie (L’inconnue du lac, Rester vertical)

Hélène Cantet/Bruno Forzani (Laissez bronzer les cadavres)

USA / CAN

Jordan Peel (Get out, Us)

Ari Aster (Hérédité, Midsummar))

David Cronenberg (A dangerous method, Cosmopolis, Maps to the stars)

Gregg Araki (Kaboom, White bird)

Katryn Bigelow (Zero Dark Thirty, Detroit)

Europe

Lars Von Trier (Melancholia, Nymphomaniac, The house of Jack Built)

Nicolas Winding Refn (Only god forgive, Neon Demon)

Pedro Almodovar (Julietta, Douleur et gloire)

Peter Strickland (In fabric, The duke of Burgundi, Berberian sound studio)

+ Quelques films

Masks de Andreas Marshall

Le livre d’images de Jean-Luc Godard

Mad Max Fury Road de George Miller

Passion de Brian De Palma

La tour 2 contrôle infernale d’Eric Judor

Under the skin de Jonhatan Glazer

Lord of Salem de Rob Zombie

Mademoiselle de Park Chan Wook

Killer Joe de William Friedkin

Elle de Paul Verhoeven

Faust de Alexandre Sokourov

Holly Motors de Leos Carax

Toni Erdmann de Maren Ade

The final girl de Todd Strauss-Schulson

Burning de Lee Chang Dong

Suburra de Stefano Sollima

Pierre AUDEBERT

20 auteurs de la décennie

Apichatpong Weerasethakul (Cemetery of splendour)

Bertrand Mandico (Les garçons sauvages)

Kiyoshi kurosawa (Avant que nous disparaissions)

Hélène Cattet et Bruno Forzani (Laissez bronzer les cadavres)

Abdellatif Kechiche (La vie d’Adèle)

Paul Thomas Anderson (Inherent vice)

Lars von Trier (The house that Jack buildt)

Hong Sang Soo

Bruno Dumont (P’tit Quinquin)

Pedro Almodovar (Douleur et gloire)

Miguel Gomes (Tabou)

Xavier Dolan (Laurence anyways)

Alfonso Cuaron (Gravity)

Saodat Ismailova

Robert Morin (Trois histoires d’indiens)

Yann Gonzales (Un couteau dans le coeur)

Martin Bureau

Skawennati

Nurtas Adambay (Bride Sabina)

1491’s (et Sterling Harjo)

Les films en plus

Holy motors

L’étrange affaire Angelica

The tree of life

Le bouton de nacre

Le livre d’image

Under the skin

Les mystères de Lisbonne

Springbreakers

Combat au bout de la nuit

Elle

Homeland, Iraq année zéro

La liberté nous aime encore (Version longue)

Maps to the stars

La loi de la jungle

The smell of us

Diamantino

Les misérables

L’amant d’un jour

Un exilio (pelicula familiar)

Thomas Roland

Cinéastes 2010 => 2019

Alain Gomis : Aujourd’hui ; Félicité ;

Kathryn Bigelow : Zero Dark Thirty ; Detroit ;

David Robert Mitchell : It Follows ; Under the Silver Lake ;

Rafi Pitts : The Hunter ; Soy Nero ;

Abdellattif Kechiche : La Vie d’Adèle ; Mektoub my love : canto uno ;

Michael Bay : Pain & Gain ; Transformers Dark of the Moon ; 13 Hours ;

William Friedkin : Killer Joe ;

Jordan Peel : Get Out ; Us ;

Michael Madsen : Into Eternity ;

Michel Leclerc : Le Nom des gens.

Maryline Alligier

Bruno Dumont ( Jeanne, Jeannette, Hors Satan) Mes Provinciales ( Civeyrac) Juste la Fin du Monde ( Xavier Dolan , et Mommy, Tom à la Ferme) Mademoiselle de Joncquières ( Emmanuel Mouret) Hong Sang Soo ( Un jour avec , un jour sans !!!) Le fils de Saul ( Lazlo Némès) J. Edgar ( Clint Eastwood) L’inconnu du lac ( Guiraudie) Alice Rohrwacher ( Heureux comme Lazarro) Grave ( Julia Ducournau) Wes Anderson ( Moonrise Kingdom, The grand Budapest hôtel ) Lars von Trier Kechiche ( Mektoub my Love) Andrea Arnold

Aissa Deghilage

Hors série

David Lynch(Twin Peaks The return)

les 20 cinéastes de la décennie

Apichapong Wearastekul (Oncle Boonme)

Nanni Moretti (Mia Madre)

Jia Zhangke (A touch of Sin)

Robert Zemeckis (Flight)

Pedro Almodovar (La Piel que habito)

James Gray (Ad Astra, Lost City of Z)

Kim Jee Woon (J’ai rencontré le Diable)

Steven Spielberg (Tintin et le secret de la licorne)

Ang Lee (Un jour dans la vie de Billy Lynn)

Lajd Ly (Les Misérables)

Mamoru Hosoda (Le Garçons et la bête)

Quentin Tarantino(Les 8 Salopards)

George Miller (Mad Max Fury Road)

Peter Jackson (Le Hobbit la désolation de Smaug)

Nuri Bilge Ceylan (Winter Sleep)

Andy et Lana Wachowski (Cloud Atlas)

Hayao Miazaki (Le vent se lève)

Bong Joon-Ho (Parasite)

Harmony Korine (Spring Breakers)

Isao Takahata (Le conte de la princesse Kaguya)

Mention honorable

Holy Motors Leos carax

Foxcatcher de Bennett Miller

Detective Dee 2 Tsui Hark

The Master Paul Thomas Anderson

Gravity Alfonso Cuaron

The Tree of life Terrence Malick

The Strangers Niaa Jong Hi

Les Veuves Steve Mcqueen

Unstoppable Tony Scott

Toy Story 3 Lee Unrich

Mademoiselle Park Chan Wook

Inside Lewyn davis Joël et Ethan Coen

Série de la décennie

True Detective Saison 1 et 2

Carine Trenteun

Asie

Elia Suleiman (Diary of a Beginner ; It Must Be Heaven)

Bong Joon-Ho (Mother ; Snowpiercer ; Parasite)

Kiyoshi Kurosawa (Real ; Vers l’autre rive ; Creepy ; Invasion ; Avant que nous disparaissions ; Au bout du monde…)

Jia Zhangke (Au-delà des montagnes ; Les Éternels) / Hong Sang-soo (Seule sur la plage la nuit ; Un jour avec, un jour sans ; Le Jour d’après…)

France

Christophe Honoré (Les Bien-aimés ; Métamorphoses ; Les Malheurs de Sophie ; Plaire, aimer et courir vite ; Chambre 212)

Céline Sciamma (Pauline ; Tomboy ; Portrait de la jeune fille en feu)

Michel Gondry (L’Épine dans le cœur ; The We and The I ; Conversation animée avec Noam Chomsky) / Quentin Dupieux (Rubber ; Wrong, Cops ; Réalité ; Au poste ! ; Le Daim)

Bruno Dumont (Ma Loute ; Jeanne) / Bertrand Bonello (L’Apollonide – souvenirs de la maison close ; Saint Laurent ; Sarah Winchester, opéra fantôme ; Nocturama)

Xavier Legrand (Avant que de tout perdre ; Jusqu’à la garde) / Robin Campillo (Eastern Boys ; 120 battements par minutes)

Europe

Vincent Patar et Stéphane Aubier (Ernest et Célestine ; La Bûche de Noël ; Panique tous courts)

Lars Von Trier (Melancholia ; Nymphomaniac ; The House that Jack Built)

Pedro Almodóvar (La Piel que Habito ; Julieta ; Douleur et gloire)

Alice Rohrwacher (Les Merveilles ; Heureux comme Lazzaro)

Yórgos Lánthimos (Alps ; The Lobster ; Mise à Mort du Cerf Sacré)

Amérique

James Gray (The Immigrant ; The Lost City of Z ; Ad Astra) / Paul Thomas Anderson (The Master ; Inherent Vice ; Phantom Thread ; Anima)

David Cronenberg (Cosmopolis ; Maps To The Stars) / David Fincher (The Social Network ; Gone Girl)

Woody Allen (Minuit à Paris ; Blue Jasmine ; Magic in the Moonlight ; L’Homme irrationnel ; Café Society ; Wonder Wheel)

Wes Anderson (Fantastic Mister Fox ; Moonrise Kingdom ; The Grand Budapest Hotel ; L’Île aux chiens)

J.C. Chandor (Margin Call ; All Is Lost ; A Most Violent Year) / Jeff Nichols (Take Shelter ; Mud ; Midnight Special ; Loving)

J.C. Chandor (Margin Call ; All Is Lost ; A Most Violent Year) / Jeff Nichols (Take Shelter ; Mud ; Midnight Special ; Loving) Pablo Larraín (Post Mortem ; No ; El Club ; Neruda ; Jackie)

Damien Chazelle (Whiplash ; La La Land ; First Man) / Lynne Ramsay (We need to talk about Kevin ; You were never really here)

+ Quelques films

Film préféré au monde : Final Cut de György Pálfi

Cloud Atlas – Lana et Lilly Wachowski

Las Niñas Quispe – Sebastián Sepúlveda

Laissez bronzer les cadavres – Hélène Cantet/Bruno Forzani

Alléluia – Fabrice du Welz

Burning – Lee Chang-dong

Hostiles – Scott Cooper

Un Français – Diastème

Dogman – Matteo Garrone

Mia Madre – Nanni Moretti

Le Géant égoïste – Clio Barnard

Trois souvenirs de ma jeunesse – Arnaud Desplechin

Girl – Lukas Dhont

Un couteau dans le cœur – Yann Gonzalez

American Honey – Andrea Arnold

Faute d’amour – Andreï Zviaguintsev

Under the skin – Jonathan Glazer

Holly Motors – Léos Carax

Toni Erdmann – Maren Ade

The Rover – David Michôd

Martha Marcy May Marlene – Sean Durkin

Matar a un hombre – Alejandro Fernández Almendras

La mujer de barro – Sergio Castro San Martín

A ghost story – David Lowery

Au cœur de l’océan – Ron Howard

Carré 35 – Eric Caravaca

Under the skin – Jonathan Glazer

Twixt -Francis Coppola

Jean-François Dickeli

Top réalisateurs de la décennie

Paul Thomas Anderson, probablement le plus grand cinéaste américain en activité (The Master, Inherent Vice, Phantom Thread)

David Fincher, son retrait du grand écran au profit de son travail pour Netflix laisse un vide dans le cinéma Hollywoodien (The Social Network, Millenium, Gone Girl)

Martin Scorsese, l’un des vétérans du Nouvel Hollywood continue de se réinventer encore et encore (Shutter Island, Hugo Cabret, Le Loup de Wall Street, Silence)

Terrence Malick, le monument Tree of Life suffirait à le classer dans ce top mais les très beaux Song To Song, Une Vie cachée et surtout le sublime Knight of Cups finissent de l’introniser parmi les réalisateurs de la décennie.

Gaspar Noé, l’un des derniers grands créateurs de formes du cinéma français (Enter the Void, Love, Climax)

Lars Von Trier, le diptyque Nymphomaniac aurait amplement suffit à le hisser sur le podium mais si on ajoute Melancholia et The House that Jack Built…

James Gray, si cette décennie demeure moins flamboyante que la précédente, son magnifique Ad Astra vient conclure les années 2010 de la plus belle des façons.

Quentin Tarantino, un sans-faute total (Django Unchained, Les Huit Salopards) parachevé par le plus grand film de sa carrière, chef-d’œuvre décisif (Once Upon a Time in Hollywood)

Damien Chazelle, révélation de cette décennie et auteur émergent, virtuose et bien plus profond que l’étiquette qu’on peut lui coller (Whiplash, La La Land, First Man)

Denis Villeneuve, autre cinéaste s’étant véritablement révélé durant les années 2010. D’Incendies à Blade Runner 2049, se dessine une filmographie hétéroclite et cohérente.

Jeff Nichols, difficile de choisir entre les quatre longs-métrages (Take Shelter, Mud, Midnight Special, Loving) du réalisateur Texan, fer de lance d’une néo-Americana.

Abdelatif Kechiche, Mektoub My Love : Canto Uno vient clore une décennie parfaite (Venus Noire, La Vie d’Adèle). En espérant voir un jour prochain son Intermezzo, aussi attendu que redouté.

Steven Spielberg, malgré une fausse note (Le Bon gros géant), le wonder boy des 80’s continue de se renouveler, rendant hommage à ses maîtres (Ford, Capra, Kubrick) offrant des films d’une maîtrise stupéfiante (Le Pont des espions, Pentagon Papers, Cheval de guerre), affichant même une vitalité d’adolescent (Les aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne, Ready Player One).

Bong Joon-Ho, star de l’année grâce à sa Palme d’Or hautement méritée obtenue pour son génial Parasite, le cinéaste coréen conclue les années 2010 de la plus belle des façons.

Guillermo Del Toro, kaiju ega hallucinant (Pacific Rim), horreur gothique (Crimson Peak) ou conte fantastique (La Forme de l’eau), le réalisateur mexicain empreigne tous ses films d’un même amour pour le cinéma et d’une même foi en son pouvoir évocateur.

Joel & Etan Coen, toujours en forme et conservant une place à part dans le cinéma américain, les deux frères ont encore marqué de leur empreinte les années 2010 (True Grit, Inside Llewyn Davis, Avé César !, La Ballade de Buster Scruggs).

Alfonso Cuaron a réussi en deux films à s’imposer comme l’un des plus grands formalistes de notre époque. En apparences diamétralement aux antipodes, Gravity et Roma creusent pourtant le sillon d’un cinéma total, intime et grandiose.

Films importants de la décennie

Mad Max : Fury Road, George Miller

Spring Breakers, Harmony Korine

Twin Peaks, The Return, David Lynch

Vice Versa, Pete Docter / Toy Story 3, Lee Unkrich

La Grande Bellezza, Paolo Sorrentino

Holly Motors, Leos Carax

Marriage Story, Noah Baumbach

Killer Joe, William Friedkin

Tibault Vicq

Réalisateurs de la décennie

Pedro Almodóvar (La Piel que habito, Julieta, Douleur et gloire)

Tom Ford (A Single Man, Nocturnal Animals)

Yórgos Lánthimos (The Lobster, Mise à mort du cerf sacré, La Favorite)

David Robert Mitchell (It Follows, Under The Silver Lake)

Gaspar Noé (Enter The Void, Love, Climax)

Rodrigo Sorogoyen (Que Dios nos perdone, El Reino)

Denis Villeneuve (Incendies, Prisoners, Sicario, Premier contact, Blade Runner 2049)

Felix van Groeningen (Alabama Monroe, Belgica)

Lars Von Trier (Melancholia, Nymphomaniac, The House That Jack Built)

Films de la décennie

Another Year (Mike Leigh), 2010

Black Swan (Darren Aronofsky), 2011

Hanna (Joe Wright), 2011

We Need to Talk About Kevin (Lynne Ramsay), 2011

Dans la maison (François Ozon), 2012

Laurence Anyways (Xavier Dolan), 2012

The Impossible (Juan Antonio Bayona), 2012

Frances Ha (Noah Baumbach), 2013

Boyhood (Richard Linklater), 2014

L’Etrange Couleur des larmes de ton corps (Hélène Cattet et Bruno Forzani), 2014

Sils Maria (Olivier Assayas), 2014

The Grand Budapest Hotel (Wes Anderson), 2014

Winter Sleep (Nuri Bilge Ceylan), 2014

Back Home (Joachim Trier), 2015

Captives (Atom Egoyan), 2015

Reality (Quentin Dupieux), 2015

Snow Therapy (Ruben Östlund), 2015

Elle (Paul Verhoeven), 2016

High-Rise (Ben Wheatley), 2016

Nocturama (Bertrand Bonello), 2016

A Cure For Life (Gore Verbinski), 2017

Grave (Julia Ducourneau), 2017

Phantom Thread (Paul Thomas Anderson), 2018

Laura Tuffery

Leos Carax (Holy Motors)

Nanni Moretti (Mia Madre)

Abel Ferrara (Pasolini)

Pedro Almodovar (Julieta)

David Lynch (Twin Peaks)

Hong Sang-Soo (Le jour d’avant, le jour d’après)

Nicolas Weding Refn (Drive)

Kore Eda (une affaire de famille)

Kathryn Bigelow (Detroit)

Terrence Malick (Tree of life)

Alexander Sokourov (Faust)

Wes Anderson (Moonrise Kindom)

Marco Bellochio (Le traître)

David Fincher (Social Network)

Lee Chang Done (Poetry)

Bong Joon-Ho (Parasite)

Clint Eastwood (La mule)

Woody Allen (Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu)

Martin Scorsese (Hugo Cabret)

Paul Thomas Andersen (Phantom Thread)

Alice Rohrwacher (Heureux comme Lazzaro)

Vincent Nicolet

Terrence Malick – The Tree of Life / Une Vie Cachée / Knight of Cups / Song to Song / À la Merveille

Quentin Tarantino – Once Upon a Time…In Hollywood / The Hateful Eight / Django Unchained

Martin Scorsese – Hugo Cabret / Silence / The Irishman / Le Loup de Wall Street

Alfonso Cuaron – Roma / Gravity

Paul Thomas Anderson – Phantom Thread / The Master / Inherent Vice

Andrea Arnold – American Honey / Les Hauts de Hurlevent

Gaspar Noé – Enter The Void / Love / Climax

Abdellatif Kechiche – La Vie d’Adèle Chapitre 1 et 2 / Vénus Noire / Mektoub My Love – Canto Uno

Lars Von Trier – Nymphomaniac / The House That Jack Built

Robert Zemeckis – Flight / The Walk / Bienvenue à Marwen / Alliés

David Fincher – The Social Network / Gone Girl

Andreï Zviaguintsev – Faute d’Amour / Léviathan

Kleber Mendonça Filho – Aquarius / Les Bruits de Récife / Bacurau

Pablo Larrain – El Club / Neruda / No

S. Craig Zahler – Dragged Accross Concrete / Section 99 / Bone Tomahawk

Jeff Nichols – Mud / Loving / Midnight Special / Take Shelter

Damien Chazelle – La La Land / First Man

Denis Villeneuve – Premier Contact / Incendies / Blade Runner 2049

Yorgos Lanthimos – Mise à Mort du Cerf Sacré / La Favorite / The Lobster

Richard Linklater – Boyhood / Before Midnight / Everybody Wants some !! / Last Flag Flying

+ 10 films supplémentaires :

Spring Breakers – Harmony Korine

First Reformed – Paul Schrader

Manchester By The Sea – Kenneth Lonnergan

The Tribe – Myroslav Slaboshpytskiy

Amour – Michael Haneke

Somewhere – Sofia Coppola

Zéro Dark Thirty – Kathryn Bigelow

Frances Ha – Noah Baumbach

American Sniper – Clint Eastwood

Vice Versa – Pete Docter

Un Jour dans la vie de Billy Lynn – Ang Lee

Enrique Seknadje

Bong Joon Ho

Hong Sang-soo

Jia Zhangke

Jeff Nichols

James Gray

Marco Bellocchio

Kleber Mendonça Filho

Bertrand Bonello

David Lynch

Martin Scorsese

Dans le désordre, 20 films qui m’ont marqué durant la décennie

Take Shelter (Jeff Nichols)

Le Cheval de Turin (Béla Tarr)

Seule sur la plage la nuit (Hong Sang-soo)

Elle (Paul Verhoeven)

Pentagon Papers (Steven Spielberg)

L’Inconnu du lac (Alain Guiraudie)

Le Fils de Saül (László Nemes)

La Mule (Clint Eastwood)

Paterson (Jim Jarmush)

L’Apollonide, souvenirs de la maison close (Bertrand Bonello)

Mes séances de lutte (Jacques Doillon)

Le Policier (Nadav Lapid)

Twin Peaks – The Return (David Lynch)

Les Éternels (Jia Zhangke)

11 minutes (Jerzy Skolimovski)

Under The Skin (Jonathan Glazer)

Parasite (Bong Joon-ho)

Ad Astra (James Gray)

Once Upon A time In Hollywood (Quentin Tarantino)

Bacurau (Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles)

Xanaé Bove

Top 10 des année 10

Quintet gagnant:

La Solitude des Nombres premiers Saverio COSTANZO

We need to talk about Kevin Lynne RAMSAY

White God Kornel MUNDRUCZO

Cloud Atlas Lana et Lilly WACHOWSKI & Tom TYKWER

Twin Peaks- The Return David LYNCH

Puis,

Le Grand Soir Gustave KERVERN & Benoit DELEPINE

L’Incomprise Asia ARGENTO

How to talk to Girls at Parties ? John CAMERON MITCHELL

Dans la Cour Pierre SALVADORI

La Piel que habito Pédro ALMODOVAR

Map to the stars David CRONENBERG

Hormona Bertrand MANDICO

The Canyons Paul SCHRADER

Room 237 Rodney ASHER

Morse Tomas ALFREDSON

Jodorowsky’s Dune Frank PAVICH

Derrière le mur, la Californie Marten PIERSEL

La Parade Srđan DRAGOJEVIC

Diamantino Gabriel ABRANTES & Daniel SCHMIDT

Hérédité Ari ASTER

Blank City Céline DANHIER

Le grand jeu Nicolas PARISER

Le grand Jeu Arnold SKORKIN

Hedy Lamarr, from from extase to wifi Alexandra DEAN

Un Couteau dans le Cœur Yann GONZALEZ

Come as you are Désirée AKHAVAN

Sophie Yavari

Park Chan Wook (pour l’immense Mademoiselle ou ma définition du cinéma) Denis Villeneuve (De Premier Contact à Blade Runner 2049) Pavel Pawlikowski (Cold War) Kathryn Bigelow (Démineurs) Pedro Almodovar (à son meilleur dans Julietta) Jeff Nichols (Mud) Bong Joon-Ho (Mother) Mamoru Hosoda (Les Enfants-loups, Le Garçon et la bête) Betrand Bonello (Nocturama) Lars Von Trier (Melancholia) Arnaud Desplechin (Trois souvenirs de ma jeunesse) Kiyoshi Kurosawa (Shokusai) Richard Linklater (Boyhood) Leos Carax (Holy motors, un seul film mais quelle claque!) David Lynch (la dernière saison de Twin Peaks)

Guilaume Goujet

Leos Carax – Holy Motors (2012)

Spike Jonze – Her (2014)

Abdelatif Kechiche – La Vie d’Adèle (2014)

Emmanuel Finkiel – Je ne suis pas un Salaud (2016)

Olivier Abbou – Territoires (2011)

Ang Lee – Un jour dans la vie de Billy Lynn (2016)

Martin Scorsese – Le Loup de Wall Street (2014) et The Irish Man (2019)

David Fincher – Social Network (2010) – Gone Girl (2014)

Ben Weatley – Kill List (2011), Touristes (2012), High Rise (2015)

Werner Herzog – La grotte des Rêves perdus (2010) et Into The Abyss (2011)

Abel Ferrara – Welcome to New-York (2012) et Pasolini (2014)

+

True Detective Saison 1 (2014) – Nic Pizzolato

Black Mirror ¬(2011 – 2019) – tous les épisodes — Charlie Brooker

TwinPeaks, The Return (2017) – David Lynch

Bruno Piszorowicz

Réalisateurs

Guy Maddin

Robert Eggers

Wes Anderson

Ari Aster

Guillermo Del Toro

James Gray

Denis Villeneuve

Christopher Nolan

Park Chon-Wook

Lars Von Trier

Films

The VVitch de Robert Eggers

Blancanieves de Pablo Berger

La Chambre Interdite de Guy Maddin

Moonrise Kingdom de Wes Anderson

Melancholia de Lars Von Trier

Viennent ensuite

A Ghost Story de David Lowery

Black Swan de Darren Aronofsky

Grand Budapest Hotel de Wes Anderson

Ida de Pawel Pawlikowski

Frances-Ha de Noah Baumbach

Tabou de Miguel Gomes

Midsommar de Ari Aster

Hérédité de Ari Aster

Incendie de Denis Villeneuve

Les Bonnes Manières de Juliana Rojas et Marco Dutra

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).