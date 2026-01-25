Palmarès Cinéma 2025 Culturopoing

PALMARÈS CINÉMA 2024 CULTUROPOING

Voilà ce qui restera comme le meilleur de l’année 2025 côté cinéma pour toute l’équipe de Culturopoing.

Bonne année à tous et à toutes !

1/ L’Agent Secret – Kleber Mendonça Filho

2/ Une Bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson

– Paul Thomas Anderson 3/ Bugonia – Yórgos Lánthimos

– Yórgos Lánthimos 4/ Mektoub My Love Canto Due – Abdellatif Kechiche

5/ Sirât – Oliver Laxe / Life of Chuck – Mike Flanagan

– Oliver Laxe / – Mike Flanagan 6/ The Brutalist – Brady Corbet

– Brady Corbet 7/ Vermiglio – Maura Delpero / Les Linceuls – David Cronenberg

– Maura Delpero / – David Cronenberg 8/ Alpha – Julia Ducournau

– Julia Ducournau 9/ Substitution – Bring her back – Michael Philippou & Danny Philippou / Eddgington – Ari Aster

– Michael Philippou & Danny Philippou / – Ari Aster 10/ Black Dog – Hu Guan

– Hu Guan 11/ Oui – Nadav Lapid

– Nadav Lapid 12/ Bird – Andrea Arnold

– Andrea Arnold 13/ Mémoires d’un escargot – Adam Elliot

– Adam Elliot 14/ The Phoenician Scheme – Wes Anderson

– Wes Anderson 15/ La Tour de glace – Lucile Hadzihalilovic

PALMARES 2025 CINEMA DES REDACTEURS

Olivier Rossignot

1/ Vermiglio – Maura Delpero

2/ Life of Chuck – Mike Flanagan / L’Agent secret – Kleber Mendonça Filho

3 / Substitution – Michael Philippou & Danny Philippou / Les maudites – Pedro Martín-Calero

4/ Eddington – Ari Aster

5/ La Tour de glace – Lucile Hadzihalilovic / Reflet dans un diamant mort – Hélène Cattet & Bruno Forzani

6/ Alpha – Julia Ducourneau

7/ Bugonia – Yórgos Lánthimos

8/ A House of dynamite – Kathryn Bigelow

9/ Bird – Andrea Arnold

10/ The Ugly Stepsister – Emilie Blichfeldt

11/ Les Linceuls – David Cronenberg

12/ Train Dreams – Clint Bentley

13/ Un parfait Inconnu – James Mangold

14/ Sirāt – Oliver Laxe

15/ Une bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson

J’ajoute, car passé sur plateforme cette année mais datant de 2022 le superbe Lola– Andrew Legge

Films particulièrement appréciés mais sortis du top

The Brutalist – Brady Corbet

Parthénope – Paolo Sorrentino

Queer – Luca Guadagnino

Frankenstein – Benicio Del Toro

Mektoub my Love : Canto Due – Abdellatif Kechiche

Sinners – Ryan Coogler

Good Boy – Ben Leonberg

Rumours – Guy Maddin

Black Dog – Hu Guan

La Légende d’Ochi – Isaiah Saxon

5 films inédits découverts en festival ou ailleurs

Marshmallow – Daniel DelPurgatorio

Fucktoys – Annapurna Sriram

If I Had Legs I’d Kick You – Mary Bronstein

La valle dei sorrisi (The Holy Boy) – Paolo Strippoli

Cadet – Adilkhan Yerzhanov

Sortie DVD de l’année

The whale God – Tokuzō Tanaka (Roboto films)

“Exorcismo” box set (Severin)

Hollywood 90028 – Christina Hornisher (Grindhouse Releasing)

Reprise cinéma de l’année

Sans rien savoir d’elle – Luigi Comencini (Les films du Camélia)

Série télé de l’année

Le Monstre de Florence – Stefano Sollima

Meilleure performance acteur/actrice

Paola Pitagora dans Sans rien savoir d’elle de Luigi Comencini et Tom Hiddleston dans Life of Chuck de Mike Flanagan

Coup de cœur/révélation

La valle dei sorrisi (The Holy Boy) – Paolo Strippoli

Emballement(s) critique(s) mystère de l’année

Curieusement il ne s’agit pas de film foncièrement mauvais mais des œuvres devant lesquelles on a crié au génie de manière assez inexplicable :

Résurrection de Bi Gan : la belle coquille vide de l’année, beaucoup de démonstration formelle pour pas grand-chose.

Evanouis de Zach Cregger : j’aime plutôt bien le film mais comme un sympathique « Conte de la crypte » étirée sur plus de deux heures et déguisé en elevated horror.

Un simple accident de Jafar Panahi : parfaitement anodin dans l’écriture comme dans sa forme. A force de primer un message ou un acte de courage, on en oublie de primer du cinéma.

A contrario, j’ajoute un acharnement critique incompréhensible pour



Alpha , une œuvre sincère, intime et casse gueule, beaucoup plus importante que le consensuel et maxi roublard The Substance .

Bande originale de l’année

Les Maudites de Olivier Arson, The Shrouds de Howard Shore

Sex Symbol de l’année

2025 a été pour moi la (re)découverte d’une immense actrice d’une sensualité débordante Mariangela Melato dans tout Lina Wertmüller, tour à tour bouleversante, fascinante, incandescente.

Meilleur film rêve de l’année



Rumours – Guy Maddin et La tour de Glace – Lucile Hadzihalilovic. Deux rêves radicalement différents, mais quels songes !

François Armand

1/ Une Bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson

2/ Valeur sentimentale – Joachim Trier

– Joachim Trier 3/ L’Attachement – Carine Tardieu

– Carine Tardieu 4/ Santosh – Sandhya Suri

– Sandhya Suri 5/ La Petite Dernièr e – Hafsia Herzi

e – Hafsia Herzi 6/ A House of Dynamite – Kathryn Bigelow

– Kathryn Bigelow 7/ L’Agent Secret – Kleber Mendonça Filho

– Kleber Mendonça Filho 8/ Jeunes Mères – Luc et Jean-Pierre Dardenne

– Luc et Jean-Pierre Dardenne 9/ Partir un jour – Amélie Bonnin

– Amélie Bonnin 10/ En Garde – Nelicia Low

– Nelicia Low 11/ L’Intérêt d’Adam – Laura Wandel

– Laura Wandel 12/ Slow – Marija Kavtaradzé

– Marija Kavtaradzé 13/ Running Man – Edgar Wright

– Edgar Wright 14/ Little Jaffna – Lawrence Valin

– Lawrence Valin 15/ Accident Domestique – Caye Casas

Sorties DVD de l’année

Profondo Rosso – Dario Argento

Gamera, le Trilogie Heisei – Shusuke Kaneko

Reprises cinéma de l’année

Videodrome – David Cronenberg

Cronos – Guillermo Del Toro

Séries TV de l’année

Los Anos Nuevos – Rodrigo Sorogoyen, Sandra Romero, David Martin de los Santos

Astérix et Obelix : le combat des chefs – Alain Chabat

Meilleure performance acteur/actrice

Léa Drucker ( L’intérêt d’Adam et Dossier 137 )

Coup de cœur/révélation

Hsiu-Fu Liu

Emballement critique mystère de l’année

Nouvelle Vague – Richard Linklater (film endogame que je n’ai pas vu, c’est de la pure méchanceté de ma part)

Sex Symbol de l’année

Mia Goth / Jacob Elordi ( Frankenstein )

Meilleur film-rêve de l’année

Mickey 17 – Bong Joon Ho

Alyssande Dauriac

1/ Valeur sentimentale – Joachim Trier

2/ La Pampa – Antoine Chevrollier

– Antoine Chevrollier 3/ Mémoires d’un escargot – Adam Elliot

– Adam Elliot 4/ Je suis toujours là – Walter Salles

– Walter Salles 5/ La Petite dernière – Hafsia Herzi

6/ Dossier 137 – Dominique Moll

7/ Bugonia – Yorgos Lanthimos

8/ Sirāt – Oliver Laxe

– Oliver Laxe 9/ Les Aigles de la République – Tarik Saleh

10/ La Venue de l’avenir – Cédric Klapisch

11/ Life of Chuck – Mike Flanagan

12/ The Brutalist – Brady Corbet

13/ L’Etranger – François Ozon

– François Ozon 14/ L’Inconnu de la grande arche – Stéphane Demoustier

– Stéphane Demoustier 15/ L’Accident de piano – Quentin Dupieux

Meilleure performance acteur/actrice

Jesse Plemons dans Bugonia

Coup de cœur/révélation

Sayyid El Alami dans La Pampa

Emballement critique mystère de l’année

Une bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson

Bande originale de l’année :

Sirāt – Oliver Laxe

Sex Symbol de l’année

Zineb Triki dans Les Aigles de la République

Meilleur film-rêve de l’année ( film un peu trip, en suspension…)

Life of Chuck – Mike Flanagan

Xanaé Bove

1/ Life of Chuck – Mike Flanagan

– 2/ Le Roi Soleil – Vincent Maël Cardona

– Vincent Maël Cardona 3/ Cervantès avant Don Quichotte – Alejandro Amenábar

– Alejandro Amenábar 4/ L’Agent secret – Kléber Mendonça Filho

– Kléber Mendonça Filho 5/ Roofman – Derek Cianfrance

Puis par ordre alphabétique

After the Hunt – Luca Guadagnino

Aimer perdre – Harpo et Lenny Guit

– Harpo et Lenny Guit Des Fi l s qui se touchent – Nicolas Burlaud

– Nicolas Burlaud Dossier 137 – Dominik Moll

– Dominik Moll Else – Thibault Emin

Thibault Emin Fragments d’un parcours amoureux – Chloé Barreau

Chloé Barreau Frankenstein – Guillermo del Toro

– Guillermo del Toro Friendship – Andrew DeYoung

Andrew DeYoung L’Incroyable Femme des neiges – Sébastien Betbeder

Sébastien Betbeder Maman déchire – Émilie Brisavoine

Émilie Brisavoine Queendom – Agniia Galdanova

Agniia Galdanova Sally Bauer, à contre-courant – Frida Kempff

– Frida Kempff Sirāt – Óliver Laxe

Óliver Laxe Soundtrack to a Coup d’État – Johan Grimonprez

Johan Grimonprez Transamazonia – Pia Marais

Films nouveaux inédits, découverts en festival

After this Death – Lucio Castro

The Mortician – Abdolreza Kahani

Abdolreza Kahani The PIague – Charlie Polinger

Charlie Polinger Look Into My Eyes – Lana Wilson

– Lana Wilson Nocturne – Anirban Dutta et Anupama Srinivasan

Acteurs/trices de I’année

June Squibb dans Eleanor the Grat

Marianne Jean-Baptiste dans Deux sœurs

Renate Reinsve dans Sentimental Value

Léa Drucker dans Dossier 137

María Cavalier-Bazan dans Aimer perdre

Julia Roberts dans After the Hunt

Daniel Craig dans Queer

Joseph Olivennes dans Le Roi Soleil

Tim Robinson et PauI Rudd dans Friendship.

Bande originale de l’année

Sirāt – Óliver Laxe

Soundtrack to a Coup d’État – Johan Grimonprez

Meilleur film-rêve de l’année (film un peu trip, en suspension…)

Life of Chuck – Mike Flanagan

– Queer Luca Guadagnino

Aissa Deghilage

1/ L’Agent Secret – Kleber Mendonca Filho

2/ Alpha – Julia Ducournau

– Julia Ducournau 3/ Mémoires d’un escargot – Adam Elliot

– Adam Elliot 4/ La Chambre d’à coté – Pedro Almodovar

– Pedro Almodovar 5/ Un parfait inconnu – James Mangold

– James Mangold 6/ Black Dog – Hu Guan

– Hu Guan 7/ Life of Chuck – Mike Flanagan

– Mike Flanagan 8/ Resurrection – Bi Gan

– Bi Gan 9/ Les Aigles de la République – Tarik Saleh

– Tarik Saleh 10/ Sinners – Ryan Coogler

Ryan Coogler 11/ Wallace et Gromit la palme de la vengeance – Nick Park et Merlin Crossingham

12/ Bird – Andrea Arnold

– Andrea Arnold 13/ Little Jaffna – Lawrence Valin

– Lawrence Valin 14/ House of Dynamite – Kathryn Bigelow

– Kathryn Bigelow 15/ Broken Rage – Takeshi Kitano

Sortie DVD de l’année

La Règle du jeu – Jean Renoir

Le Grand Silence – Sergio Corbucci

– Sergio Corbucci Dressé pour tuer – Samuel Fuller

Reprise cinéma de l’année

L’œuf de l’ange – Mamoru Oshii

Série télé de l’année

Task – HBO

Andor – Disney +

Malditos – Max

Meilleure performance acteur/actrice

Mark Ruffalo ( Task )

Celine Salette ( Malditos )

Stephen Graham ( Adolescence )

Coup de cœur/révélation

Tom Pelphrey et Emilia Jones Task

Emballement critique mystère de l’année

The Brutalist – Brady Corbet

Une Bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson

Bande originale de l’année

Baby Invasion – Harmony Korine

Meilleur film-rêve de l’année ( film un peu trip, en suspension…)

Baby Invasion – Harmony Korine

Michael Delavaud

1/ Life of Chuck – Mike Flanagan

2/ Honeymoon – Zhanna Ozina

3/ Black Dog – Hu Guan

4/ Presence – Steven Soderbergh

5/ Le Clan des bêtes – Christopher Andrews

6/ Sirāt – Oliver Laxe

7/ Le Joueur de go – Kazuya Shiraishi

8/ Les Maudites – Pedro Martín-Calero

9/ Évanouis – Zach Cregger

10/ La Tour de glace – Lucile Hadzihalilovic

11/ LOLA – Andrew Legge

12/ Duel à Monte Carlo Del Norte – Bill Plympton

13/ L’Amour qu’il nous reste – Hlynur Pálmason

14/ Pris au piège – Caught Stealing – Darren Aronofsky

15/ Eleanor the Great – Scarlett Johansson

Films nouveaux inédits, découverts en festival

Cadet – Adilkhan Yerzhanov [Etrange Festival]

The Land of Morning Calm – Park Ri-woong [FICA Vesoul]

– Park Ri-woong [FICA Vesoul] Boy in the Pool – Ryu Yeon-su [Festival du Film Coréen à Paris]

Sorties DVD / Blu-Ray

« Hitchcock en 10 films – Aux origines du maître du suspens » [Carlotta Films]

Le Parfum de la Dame en noir – Francisco Barilli [Powerhouse Indicator]

– Francisco Barilli [Powerhouse Indicator] Steel Flower – Park Seok-yeong [Badlands]

Reprise cinéma de l’année

Le Silence autour de Christine M. / Miroirs brisés – Marleen Gorris

Intégrale Bo Widerberg

La Maison et le monde – Satyajit Ray

Meilleure performance acteur/actrice

Emma Appleton ( LOLA )

Adèle Exarchopoulos ( L’Accident de piano )

) Rachel Sennott ( Sam fait plus rire )

) August Diehl ( La Disparition de Josef Mengele )

) Christopher Abbott ( Le Clan des bêtes )

) Joaquin Phoenix (Eddington)

Coups de cœur / révélations

Clara Pacini dans La Tour de glace : adolescente à l’intensité de regard déstabilisante, qui ferait presque oublier à quel point Marion Cotillard est elle-même formidable dans ce film. Une future très grande !

Scarlett Johansson réalisatrice (Eleanor the Great) : savoir faire simple pour parler de choses complexes n’est pas donné à tout le monde, surtout pour un premier film.

Emballement critique mystère de l’année

Miroirs n°3 (Christian Petzold), ou quand beaucoup voient un grand film dans une œuvre marchant sur le fil du téléfilm de luxe, sans aucun enjeu de cinéma.

Resurrection (Bi Gan), ou quand beaucoup voient un grand film dans une œuvre certes graphiquement impressionnante mais dont la vacuité et la prétention ne laissent pas d’agacer un peu.

Sex-Symbols de l’année

Marion Cotillard ( La Tour de Glace ), femme-actrice-vampire, personnage désirant-désiré cherchant à aspirer l’âme de sa jeune admiratrice dans un baiser d’épouvante assez marquant.

Austin Butler (Pris au piège – Caught Stealing) et Benjamin Voisin (L’Etranger), chacun érotisé par leur cinéaste respectif de deux façons antagonistes : action sur un monde hostile par la violence virile pour l’un, beauté passive du corps scruté d’un être en voie d’évanouissement pour l’autre.

Jean-François Dickeli

1/ The Brutalist – Brady Corbet

2/ Une bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson

– Paul Thomas Anderson 3/ Parthenope – Paolo Sorrentino

– Paolo Sorrentino 4/ L’Agent secret – Kleber Mendonça Filho

– Kleber Mendonça Filho 5/ Bird – Andrea Arnold

– Andrea Arnold 6/ The Phoenician Scheme – Wes Anderson

– Wes Anderson 7/ Substitution : Bring Her Back – Michael et Danny Philippou

– Michael et Danny Philippou 8/ Frankenstein – Guillermo Del Toro

– Guillermo Del Toro 9/ Le Dossier Maldoror – Fabrice Du Welz

– Fabrice Du Welz 10/ Évanouis – Zach Cregger

– Zach Cregger 11/ Sirāt – Oliver Laxe

– Oliver Laxe 12/ Soundtrack to a Coup d’Etat – Johan Grimonprez

– Johan Grimonprez 13/ Les Maudites – Pedro Martín-Calero

– Pedro Martín-Calero 14/ The Insider / Presence – Steven Soderbergh

/ – Steven Soderbergh 15/ La Disparition de Josef Mengele – Kirill Serebrennikov

Sortie DVD de l’année

Le Locataire – Roman Polanski (Carlotta)

Reprise cinéma de l’année

La Forteresse noire – Michael Mann

Meilleure performance acteur/actrice

Adrien Brody dans The Brutalist

Emma Stone dans Bugonia

Coup de cœur/révélation :

F1 ou la nouvelle preuve que Joseph Kosinski est décidément le meilleur réalisateur de blockbusters immersifs, anachroniques (et bas du front) du moment.

La confirmation du talent de Stéphane Demoustier avec L’Inconnu de la Grande Arche

Emballement critique mystère de l’année

Vie privée – Rebecca Zlotowski

Bande originale de l’année

Sinners – Ludwig Göransson

Sex Symbol de l’année

Brad Pitt dans F1

Meilleur film-rêve de l’année

Sirāt – Oliver Laxe

Anna Fournier

1/ Oui – Nadav Lapid / Sirāt – Oliver Laxe

2/ Bugonia – Yorgos Lanthimos

– Yorgos Lanthimos 3/ The Brutalist – Brady Corbet

– Brady Corbet 4/ Un Simple Accident – Jafar Panahi

– Jafar Panahi 5/ La Trilogie d’Oslo – Dag Johan Haugerud

– Dag Johan Haugerud 6/ A Real Pain – Jesse Eisenberg

– Jesse Eisenberg 7/ Nouvelle Vague – Richard Linklater

– Richard Linklater 8/ The Phoenician Scheme – Wes Anderson

– Wes Anderson 9/ Évanouis – Zach Cregger / Substitution – Micheal et Danny Philippou

– Zach Cregger / – Micheal et Danny Philippou 10/ Companion – Drew Hancock / Together – Michael Shanks

– Drew Hancock / – Michael Shanks 11/ La Petite Dernière – Hafsia Herzi

– Hafsia Herzi 12/ Eddington – Ari Aster

– Ari Aster 13/ La Disparition de Josef Mengele – Kirill Serebrennikov

– Kirill Serebrennikov 14/ Chime / Cloud – Kiyoshi Kurosawa

– Kiyoshi Kurosawa 15/ Bonjour l’asile – Judith Davis / Kontinental 25 –Radu Jude

Noëlle Gires

1/ Une bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson

2/ Les Feux sauvages – Jia Zhang-ke

– Jia Zhang-ke 3/ Soundtrack to a Coup d’Etat – Johan Grimonprez

– Johan Grimonprez 4/ Nouvelle vague – Richard Linklater

– Richard Linklater 5/ Reedland – Sven Bresser

– Sven Bresser 6/ Tardes de Soledad – Albert Serra

– Albert Serra 7/ L’Agent secret – Kleber Mendonça Filho

– Kleber Mendonça Filho 8/ Vermiglio, la Mariée des Montagnes – Maura Delpero

– Maura Delpero 9/ Sorry Baby – Eva Victor

– Eva Victor 10/ Eddington – Ari Aster

Ari Aster 11/ Vie privée – Rebecca Zlotowski

– Rebecca Zlotowski 12/ Un simple accident – Jafar Panahi

– Jafar Panahi 13/ A real Pain – Jesse Eisenberg

– Jesse Eisenberg 14/ Sirāt – Oliver Laxe

– Oliver Laxe 15/ Sister Midnight – Karan Kandhari

Inédits vus en festival/ révélation de l’année

Pillion – Harry Lighton

Meilleur film rêve de l’année

Reedland – Sven Bresser

Meilleure performance de l’année

Toute la troupe de Nouvelle Vague

Emballement mystère de l’année

The Brutalist – Brady Corbet

Audrey Jeamart

1/ Les Linceuls – David Cronenberg

Les Linceuls – David Cronenberg 2/ Alpha – Julia Ducournau

Alpha – Julia Ducournau 3/ Rumours – Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson

Rumours – Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson 4/ Bird – Andrea Arnold

Bird – Andrea Arnold 5/ Bugonia – Yorgos Lanthimos

Bugonia – Yorgos Lanthimos 6/ Vermiglio – Maura Delpero

Vermiglio – Maura Delpero 7/ Pris au piège – Caught Stealing – Darren Aronofsky

Pris au piège – Caught Stealing – Darren Aronofsky 8/ Substitution : Bring Her Back – Michael Philippou, Danny Philippou

Substitution : Bring Her Back – Michael Philippou, Danny Philippou 9/ L’Agent secret – Kleber Mendonça Filho

L’Agent secret – Kleber Mendonça Filho 10/ Good Boy – Ben Leonberg

Frédérique Lambert

1/ The chronology of water – Kristen Stewart

2/ Une bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson

3/ Bugonia – Yórgos Lánthimos

4/ The return – Uberto Pasolini

5/ Life of Chuck – Mike Flanagan

6/ Eddington – Ari Aster

7/ Alpha – Julia Ducourneau

8/ A House of Dynamite – Kathryn Bigelow

9/ Valeur sentimentale Jonathan Trier

10/ Les Linceuls – David Cronenberg

11/ L’Agent secret – Kleber Mendonça Filho

12/ Sirāt – Oliver Laxe

13/ Deux procureurs — Sergei Loznitsa

Films particulièrement appréciés mais sortis du top

Resurrection – Bi Gan

Frankenstein – Guillermo Del Toro

– Guillermo Del Toro The Phoenician Scheme – Wes Anderson

Wes Anderson Black Dog – Hu Guan

– Hu Guan Les Aigles de la République -Tarik Saleh

-Tarik Saleh Love me tender – Anna Cazenave Cambet

– Anna Cazenave Cambet Météors – Hubert Charuel

– Hubert Charuel Die my love – Lynne Ramsay

– Lynne Ramsay Fuori – Mario Martone

– Mario Martone Nouvelle vague – Richard Linklater

– Richard Linklater Lucky Lu – Lloyd Lee Choi

– Lloyd Lee Choi Le roi soleil – Vincent Maël Cardona

– Vincent Maël Cardona The Brutalist – Brady Corbet

– Brady Corbet Parthénope – Paolo Sorrentino

– Paolo Sorrentino Mektoub my Love : Canto Due – Abdellatif Kechiche

– Abdellatif Kechiche Queer – Luca Guadagnino

– Luca Guadagnino Jeunes mères – Jean-Pierre et Luc Dardenne

5 films inédits découverts en festival ou ailleurs

Exit 8 – Kawamura Genki

Sons of the Neon Night – Juno Mak

– Juno Mak Bono: Stories of Surrender – Andrew Dominik

– Andrew Dominik Mama – Or Sinai

– Or Sinai O riso e a faca – Pedro Pinho

Animation de l’année

Arco – Ugo Bienvenu

Amélie et la métaphysique des tubes – Mailys Vallade, Liane-Cho Han

Reprise cinéma de l’année

Days and nights in the forest , Satyajit Ray, Cannes Classics – copie restaurée

Série télé de l’année

The office – Ricky Gervais, Stephen Merchant

The great – Tony MacNamara

Meilleure performance acteur/actrice

Sean Penn , Une bataille après l’autre

Coup de cœur/révélation

The Chronology of Water – Kristen Stewart

Emballement critique mystère de l’année

Un simple accident – Jafar Panahi

Acharnement critique incompréhensible

Alpha , une œuvre sincère, intime, risquée, singulière, la face B the Titane.

Bande originale de l’année

Une bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson

Sex Symbol de l’année

Joaquin Phoenix – Eddington – Ari Aster

Emma Stone – Eddington – Ari Aster ; et Bugonia – Yorgos Lanthimos

Meilleur film rêve de l’année

Oui ! – Nadav Lapid

Honey don’t ! – Ethan Coen

Alexandre Lebrac

1/ Parthenope – Paolo Sorrentino

2/ Pris au piège – Caught Stealin g – Darren Aronofsky

g – Darren Aronofsky 3/ The Gazer – Ryan J. Sloan

– Ryan J. Sloan 4/ Novocaine – Dan Berk et Robert Olsen

– Dan Berk et Robert Olsen 5/ L’intermédiaire – David Mackenzie

– David Mackenzie 6/ Un ours dans le Jura – Franck Dubosc

– Franck Dubosc 7/ Egoist – Daishi Matsunaga

– Daishi Matsunaga 8/ Évanouis – Zach Cregger

– Zach Cregger 9/ L’Accident de piano – Quentin Dupieux

– Quentin Dupieux 10/ Mika Ex Machina – Mika Tard et Déborah Saïag

Inédits, découverts en festival

I Live Here Now – Julie Pacino

Andre Is An Idiot – Anthony Benna

– Anthony Benna Viktor – Olivier Sarbil

Sorties DVD de l’année

La Femme Publique – Andrzej Żuławski (LCJ Éditions)

Les guerriers du temps – Clarence Fok (Le Chat Qui Fume)

– Clarence Fok (Le Chat Qui Fume) La légende des 8 samouraïs – Kinji Fukasaku (Le Chat Qui Fume)

Reprise cinéma de l’année

Trilogie Teenage Apocalypse ( Totally Fucked Up / The Doom Generation / Nowhere ) – Gregg Araki

Meilleure performance acteur/actrice

Ariella Mastroianni dans The Gazer

Riz Ahmed dans L’Intermédiaire

Coup de cœur/révélation

The Gazer – Ryan J. Sloan

Sex Symbol de l’année

Celeste Dalla Porta dans Parthenope

Meilleur film-rêve de l’année

Parthenope – Paolo Sorrentino

Emmanuel Le Gagne

1/ L’Agent secret – Kleber Mendonça Filho

2/ Tardes de soledad – Albert Serra

– Albert Serra 3/ Chime – Kiyoshi Kurosawa

– Kiyoshi Kurosawa 4/ La Tour de glace – Lucile Hadzihalilovic

– Lucile Hadzihalilovic 5/ Les Linceuls – David Cronenberg

– David Cronenberg 6/ Ce que cette nature te dit – Hong Sang Soo

– Hong Sang Soo 7/ Reflet dans un diamant mort – Hélène Cattet et Bruno Forzani

– Hélène Cattet et Bruno Forzani 8/ Room Temperature – Dennis Cooper et Zac Farley

– Dennis Cooper et Zac Farley 9/ Blue Sun Palace – Constance Tsang

– Constance Tsang 10/ Les Feux sauvages – Jia Zangke

– Jia Zangke 11/ Les Maudites – Pedro Martin-Calero

– Pedro Martin-Calero 12/ Kika – Alexe Poukine

– Alexe Poukine 13/ Eddington – Ari Aster

– Ari Aster 14/ The Ugly Stepsister – Emilie Blichfeldt

– Emilie Blichfeldt 15/ Stranger Eyes – Siew Hua Yeo

Sortie DVD de l’année

Coffret Claude Chabrol volume 1 (Tamasa)

Coffret Bigas Luna (Artus Films)

(Artus Films) A toute épreuve – John Woo (HK Vidéo)

Reprise cinéma de l’année

Histoires de fantômes chinois – Ching Siu-tung

La Vengeance de la sirène – Toshiharu Ikeda

Série télé de l’année

Le Monstre de Florence – Stefano Sollima

Meilleure performance acteur/actrice

Wagner Moura dans L ‘Agent secret et Manon Clavel dans Kika

Emballement critique mystère de l’année

L’Aventura de Sophie Le Tourneur et Sirāt d’ Oliver Laxe

Pierig Leray

1/ Mektoub my Love Canto Due – Abdellatif Kechiche

2/ Sirât – Oliver Laxe

– Oliver Laxe 3/ Oui – Nadav Lapid

– Nadav Lapid 4/ L’Agent secret – Kleber Mendonça Filho

– Kleber Mendonça Filho 5/ Une bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson

– Paul Thomas Anderson 6/ Le Rire et le couteau – Pedro Pinho

– Pedro Pinho 7/ The Phoenician Scheme – Wes Anderson

– Wes Anderson 8/ Put Your Soul on Your Hand and Walk – Sepideh Farsi

– Sepideh Farsi 9/ Kouté Kwa – Maxime Jean-Baptiste

– Maxime Jean-Baptiste 10/ Miroirs numéro 3 – Christian Petzold

– Christian Petzold 11/ Magellan – Lav Diaz

– Lav Diaz 12/ L’Arbre de la connaissance – Eugène Green

– Eugène Green 13/ Nouvelle vague – Richard Linklater

– Richard Linklater 14/ Bird – Andrea Arnold

– Andrea Arnold 15/ Sept promenades avec Mark Brown – Pierre Creton

Sortie DVD de l’année

La trilogie Teenage Apocalypse – Gregg Araki

Reprise cinéma de l’année

The Killer – John Woo

Meilleure performance acteur/actrice

Guillaume Marbeck – Nouvelle Vague de Richard Linklater

Coup de cœur/révélation

Laurent dans le vent – Mattéo Eustachon , Léo Couture , Anton Balekdjian

Emballement critique mystère de l’année

Tardes de Soledad – Albert Serra

Bande originale de l’année

Kangding Ray – Sirât

Sex Symbol de l’année

Le casting complet de Mektoub my Love : Canto Due de Abdellatif Kechiche

Meilleur film-rêve de l’année

L’Arbre de la connaissance – Eugène Green

Ewen Linet

1/ Black Dog — Guan Hu

2/ Arco — Ugo Bienvenu

3/ Une bataille après l’autre — Paul Thomas Anderson

4/ Frankenstein — Guillermo Del Toro

5/ Magellan — Lav Diaz

6/ Mektoub My Love : Canto Due — Abdellatif Kechiche

7/ Mémoires d’un escargot — Adam Elliot

8/ L’Amour qu’il nous reste — Hlynur Pálmason

9/ Sinners — Ryan Coogler

10/ Le Chant des forêts — Vincent Munier

11/ Exit 8 — Genki Kawamura

12/ Wake Up Dead Man : Une histoire à couteaux tirés — Rian Johnson

13/ The Brutalist — Brady Corbet

14/ When the Light Breaks — Rúnar Rúnarsson

15/ The Chronology of Water — Kristen Stewart

Sortie Blu-ray de l’année

Kingdom Of Heaven – Director’s Cut — Ridley Scott

Reprise cinéma de l’année

Princesse Mononoké — Hayao Miyazaki

L’Œuf de l’ange — Mamoru Oshii

Série télé de l’année

Andor – Saison 2 — Tony Gilroy

Meilleure performance

Nadia Melliti dans La Petite Dernière

Révélation

The Chronology of Water — Kristen Stewart

Emballement critique mystère de l’année

Évanouis — Zach Cregger

Bande originale de l’année

Arco — Arnaud Toulon

Vincent Nicolet

1/ Une Bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson

2/ The Brutalist – Brady Corbet

– Brady Corbet 3/ Parthenope – Paolo Sorrentino

– Paolo Sorrentino 4/ Queer – Luca Guadagnino

– Luca Guadagnino 5/ Substitution : Bring Her Back – Michael et Danny Philippou

– Michael et Danny Philippou 6/ Bugonia – Yorgos Lanthimos

7/ L’Agent Secret – Kleber Mendonça Filho

– Kleber Mendonça Filho 8/ La Disparition de Josef Mengel e – Kirill Serebrennikov

e – Kirill Serebrennikov 9/ Sirāt – Oliver Laxe / The Phoenician Scheme – Wes Anderson

– Oliver Laxe / – Wes Anderson 10/ Alpha – Julia Ducournau

– Julia Ducournau 11/ Valeur Sentimentale – Joachim Trier

– Joachim Trier 12/ Évanouis – Zach Cregger

– Zach Cregger 13/ Bird – Andrea Arnold

– Andrea Arnold 14/ Mémoires d’un Escargot – Adam Elliot

– Adam Elliot 15/ Eddington – Ari Aster / Mektoub my love : Canto Due – Abdellatif Kechiche

Sortie DVD de l’année

Carol – Todd Haynes – BubbelPop

Requiem for a Dream – Darren Aronofsky – BubbelPop

Halloween – Rob Zombie – ESC Editions

Reprise cinéma de l’année

The Killer – John Woo

La Trilogie Teenage Apocalypse – Gregg Araki

– Gregg Araki L’Echelle de Jacob – Adrian Lyne

Série télé de l’année

Platonic – Nicholas Stoller et Francesca Delbanco

Meilleure performance acteur/actrice

Marianne Jean-Baptiste dans Deux Sœurs de Mike Leigh

Marisa Abela dans The Insider de Steven Soderbergh

Timothée Chalamet dans Un Parfait Inconnu de James Mangold

Coup de cœur/révélation

Roofman – Derek Cianfrance : Dernier coup de cœur de l’année sacrifié sur plateforme après un échec américain. Channing Tatum emporte une distribution au petit soin dans une tragicomédie douce-amère qui fait dialoguer l’humanisme de Frank Capra avec l’élégance désinvolte de Steven Soderbergh.

Avatar : De feu et de cendres – James Cameron : Mieux écrit et mis en scène que 90% de la production américaine, ce troisième volet tend à invisibiliser ses prouesses techniques pour réinventer ses climax dans des pics d’intensité intimistes. Son seul « défaut » et deux passer après deux opus stratosphériques.

– James Cameron : Mieux écrit et mis en scène que 90% de la production américaine, ce troisième volet tend à invisibiliser ses prouesses techniques pour réinventer ses climax dans des pics d’intensité intimistes. Son seul « défaut » et deux passer après deux opus stratosphériques. Le Dossier Maldoror – Fabrice du Welz : Grand polar francophone resté au top 15 et possiblement le meilleur film de Fabrice du Welz.

– Fabrice du Welz : Grand polar francophone resté au top 15 et possiblement le meilleur film de Fabrice du Welz. L’Accident de Piano – Quentin Dupieux : Quentin Dupieux interroge son art et son époque d’un même geste dans une œuvre parmi ses plus abouties.

– Quentin Dupieux : Quentin Dupieux interroge son art et son époque d’un même geste dans une œuvre parmi ses plus abouties. L’Inconnu de la grande Arche – Stéphane Demoustier : Prototype captivant créant la jonction entrée cinéma d’auteur et populaire, rappelant à un artisanat français tendance 60/70. Une belle surprise.

– Stéphane Demoustier : Prototype captivant créant la jonction entrée cinéma d’auteur et populaire, rappelant à un artisanat français tendance 60/70. Une belle surprise. L’Epreuve du feu – Aurélien Peyre : Meilleur premier film français de l’année et révélation d’Anja Verderosa.

Emballement critique mystère de l’année

Vie Privée – Rebecca Zlotowski : ou la « Trietisation » d’une cinéaste de talent qui accouche d’un objet coupable de négligences rédhibitoires.

Bande originale de l’année

Sirāt – Kangding Ray

Une Bataille après l’autre – Jonny Greenwood

Sex Symbol de l’année

Teyana Taylor dans Une Bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson

Meilleur film-rêve de l’année ( film un peu trip, en suspension…)

Reflet dans un diamant mort – Hélène Cattet et Bruno Forzani

L’Etranger – François Ozon

Celia Paris

1/ Pepe – Nelson Carlo de Los Santos Arias

2/ Black Dog – Hu Guan /Fantôme utile – Ratchapoom Boonbunchachoke

3/ Vermiglio ou La Mariée des montagnes – Maura Delpero

4/ Le Cinquième plan de La Jetée – Dominique Cabrera

5/ Cassandre de Hélène Merlin

6/ A New Old Play – Qiu Jiongjiong / Sirāt – Óliver Laxe

7/ Reflet dans un diamant mort – Hélène Cattet & Bruno Forzani

8/ Le Rire et le couteau – Pedro Pinho

9/ Ryuichi Sakamoto I OPUS – Neo Sora / Soundtrack to a Coup d’Etat – Johan Grimonprez

10/ Évanouis – Zach Cregger

11/ L’Agent secret – Kleber Mendonça Filho

12/ Une bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson /

13/ The Chronology of Water – Kristen Stewart

14/ Les Cavaliers des terres sauvages – Michael Dweck & Gregory Kershaw

15/ On vous croit – Charlotte Devillers & Arnaud Dufeys

5 films nouveaux inédits découverts en festival

Cadet – Adilkhan Yerzhanov

3670 – Park Joonho

Park Joonho The Last Blossom – Baku Kinoshita

– Baku Kinoshita Maru – Naoko Ogigami

– Naoko Ogigami Silence – Eduardo Casanova

– Eduardo Casanova Je suis Frankelda – Rodolfo & Arturo Ambriz

Sorties DVD de l’année

Gregg Araki – Teenage Apocalypse

Claude Chabrol première vague (Tamasa)

Cronos – Guillermo del Toro (Les films du Camélia)

Reprises cinéma de l’année

Frederick Wiseman – nos humanités : Blind, Deaf, Multi-Handicapped, Hospital, Adjustment and Work, Near Death, Public Housing, Domestic Violence 1&2, Welfare, Essene

Judit Elek, l’art des yeux ouverts : La Dame de Constantinople Sziget a szárazföldön, Peut-être demain Majd holnap, La Fête de Maria Mária-nap, Dire l’indicible – La Quête d’Elie Wiesel Mondani a mondhatatlant – Elie Wiesel üzenete, La Vie d’Ernö Fisch Egy szabad ember – Fisch Ernõ élete, La Rencontre Találkozás, Les Habitants des châteaux Kastélyok lakói, Une histoire simple Egyszerû történ, Un village hongrois Istenmezején 1972-73-ban, Nous nous rencontrons en 1972 – Au fond de la mine et à la lumière Találkozunk 1972 – ben Sötétben-világosban, La Première Photographie Az első fénykép, Après tout les morts chantent à nouveau… És a halottak újra énekelnek…

Jean-Michel Pignol

1/ Mektoub My Love : Canto Due – Abdellatif Kechiche

2/ Sirāt – Oliver Laxe

3/ Alpha – Julia Ducournau

4/ The Brutalist – Brady Corbet

5/ Vermiglio ou la mariée des montagnes Maura Delpero –

6/ Comment devenir riche “grâce à sa grand-mère” – Pat Boonnitipa

7/ Else – Thibault Emin

8/ Together – Michael Shanks (II)

9/ L’accident de Piano – Quentin Dupieux

10/ Les linceuls – David Cronenberg

11/ Bugonia – Yorgos Lanthimo s

12/ Un simple accident – Jafar Panahi

13/ Destination Finale Bloodlines – Zach Lipovsky, Adam B. Stein

14/ La femme qui en savait trop – Nader Saeivar

15/ Météors – Hubert Charuel, Claude Le Pape

Sortie DVD de l’année

Coffret Shoah – Claude Lanzmann, chez Carlotta Films.

Reprise cinéma de l’année

Lady Yakuza –La pivoine rouge – Kôsaku Yamashita

Série télé de l’année

Slow Horses – Will Smith (II)

Severance – Dan Erickson

White Lotus – Henry Mason

Meilleure performance acteur/actrice

Adrien Brody – The Brutalist

Anamaria Vartolomei – L’intérêt d’Adam

Coup de cœur/révélation

Je mettrai plutôt en avant une très agréable surprise :

Un ours dans le jura – Franck Dubosc

Emballement critique mystère de l’année

Une bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson. (A l’instar de l’emballement sur les qualités d’acteur de Leonardo Di Caprio, durant toute sa carrière) .

Bande originale de l’année :

Frankenstein – Alexandre Desplat

Benedicte Prot

1/ Le Rire et le couteau – Pedro Pinho

2/ Je suis toujours là – Walter Salles

Walter Salles 3/ Un simple accident – Jafar Panahi

Jafar Panahi 4/ Kontinental ’25 – Radu Jude

Radu Jude 5/ The Brutalist – Brady Corbet

Brady Corbet 6/ Sirāt – Oliver Laxe

– Oliver Laxe 7/ Oui – Nadav Lapid

Nadav Lapid 8/ Un poète – Simón Mesa Soto

– Simón Mesa Soto 9/ Ange – Tony Gatlif

Tony Gatlif 10/ Vermiglio – Maura Delpero

Maura Delpero 11/ Bugonia – Yorgos Lanthimos

Yorgos Lanthimos 12/ Un parfait inconnu – James Mangold

– James Mangold 13/ Deux procureurs – Sergueï Loznitsa

– Sergueï Loznitsa 14/ Il était une fois Michel Legrand – David Hertzog Dessites (un bonheur de film sorti en 2024, mais en décembre, donc ça compte)

– David Hertzog Dessites (un bonheur de film sorti en 2024, mais en décembre, donc ça compte) 15/ Nouvelle Vague – Richard Linklater

En option, un documentaire : Soudan, souviens-toi – Hind Meddeb

Trois films vus en festival l’année dernière qui sortiront en France cette année

Dreams – Michel Franco (28 janvier)

The Mastermind – Kelly Reichardt (4 février)

– Kelly Reichardt (4 février) A Second Life – Laurent Slama (15 avril)

Une petite perle dont on ne peut qu’espérer qu’elle sortira en France

Futur Futur – Davi Pretto

Vincent Roussel

1/ Mektoub my Love : Canto Due – Abdellatif Kechiche

2/ Les Linceuls – David Cronenberg

– David Cronenberg 3/ Un bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson

– Paul Thomas Anderson 4/ L’Agent secret – Kleber Mendonça Filho

– Kleber Mendonça Filho 5/ Eddington – Ari Aster

– Ari Aster 6/ Ce n’est qu’un au revoir – Guillaume Brac

Guillaume Brac 7/ La Chambre d’à côté – Pedro Almodovar

– Pedro Almodovar 8/ Un simple accident – Jafar Panahi

– Jafar Panahi 9/ Conversations – Bertrand Meunier

– Bertrand Meunier 10/ Soundtrack to a Coup d’Etat – Johan Grimonprez

Johan Grimonprez 11/ The Phoenician Scheme – Wes Anderson

– Wes Anderson 12/ Slocum et moi – Jean-François Laguionie

– Jean-François Laguionie 13/ La Tour de glace – Lucile Hadzihalilovic

– Lucile Hadzihalilovic 14/ L’Histoire de Scénario – Jean-Luc Godard/Nicole Brenez/F. Aragno/JP. Battaggia

Scénario – Jean-Luc Godard/Nicole Brenez/F. Aragno/JP. Battaggia 15/ L’Accident de piano – Quentin Dupieux)

Sortie DVD de l’année

Coffret Garrel/Nico (Re:Voir)

Coffret Bigas Luna (Artus films)

Danse macabre (Antonio Margheriti) (Artus Films)

Reprise cinéma de l’année

Palombella Rossa (Nanni Moretti)

Meilleure performance acteur/actrice

Jehnny Beth dans Différente (Lola Doillon)

Wagner Moura dans L’Agent secret (Mendonça Filho)

Coup de cœur/révélation

Une belle année de documentaires :

Ce n’est qu’un au revoir & Un pincement au cœur (Guillaume Brac)

Conversations (Bertrand Meunier)

Soundtrack to a Coup d’Etat (Grimonprez)

L’Histoire de Scénario (Jean-Luc Godard/Nicole Brenez/F. Aragno/JP. Battaggia)

Eric Rohmer : esprit d’enfance (N.Herpe/P.Bouhénic)



Emballement critique mystère de l’année

Pas forcément de « mauvais films » (côté ratages, j’aurais plutôt distingué Alpha de Julia Ducournau et Love Me Tender d’Anna Cazeneuve Cambet) mais deux œuvres incroyablement surestimées cette année :

Nouvelle vague (R. Linklater) (anecdotique)

(R. Linklater) (anecdotique) Sirāt (O. Laxe) (putassier dans sa deuxième partie)

Bande originale de l’année

Celle de Soundtrack to a Coup d’état de Johan Grimonprez

Sex Symbol de l’année

Les incontournables Ophélie Bau et Jessica Pennington dans Mektoub my Love : Canto Due de Kechiche

Meilleur film-rêve de l’année ( film un peu trip, en suspension…)

Les Linceuls – David Cronenberg

La Tour de glace (Lucile Hadzihalilovic)

Enrique Seknadje

1/ Les Damnés – Roberto Minervini

2/ Tardes de soledad – Albert Serra

3/ L’Agent secret – Kleber Mendonça Filho

4/ Les Linceuls – David Cronenberg

5/ Mektoub My Love : Canto Due – Abdellatif Kechiche

6/ Miroir n°3 – Christian Petzold

8/ Une bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson

9/ Oui – Nadav Lapid

10/ Vermiglio – Maura Delpero

Viguen Shirvanian

1/ Une Bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson

2/ L’Agent Secret – Kleber Mendonça Filho

– Kleber Mendonça Filho 3/ Eddington – Ari Aster

– Ari Aster 4/ Mektoub my Love : Canto Due – Abdellatif Kechiche

– Abdellatif Kechiche 5/ Nouvelle Vague – Richard Linklater

– Richard Linklater 6/ Deux sœurs – Mike Leigh

– Mike Leigh 7/ La Chambre d’à côté – Pedro Almodovar

– Pedro Almodovar 8/ Les Linceuls – David Cronenberg

– David Cronenberg 9/ Oui – Nadav Lapid

– Nadav Lapid 10/ Alpha – Julia Ducournau

– Julia Ducournau 11/ Vermiglio – Maura Delpero

– Maura Delpero 12/ Évanouis – Zack Cregger

– Zack Cregger 13/ Fuori – Mario Martone

– Mario Martone 14/ Jeunes mères – Luc et Jean-Pierre Dardenne

– Luc et Jean-Pierre Dardenne 15/ Histoires de la bonne vallée – José Luis Guerin

Mentions

The Brutalist – Brady Corbet

El Llanto – Pedro Martin Calero

– Pedro Martin Calero Que ma volonté soit faite – Julia Kowalski

– Julia Kowalski Sorry Baby – Eva Victor

Inédits en France

Baby Invasion – Harmony Korine

If I Had Legs, I’ll Kick You – Mary Bronstein

– Mary Bronstein Roofman – Derek Cianfrance

Top des films sortis en France en 2026

Father Mother Sister Brother – Jim Jarmusch

Les Echos du Passé – Mascha Schilinski

– Mascha Schilinski The Mastermind – Kelly Reichardt

– Kelly Reichardt Blue Moon – Richard Linklater

Emballements critiques mystères de l’année

Tardes de Soledad – Albert Serra

Sirāt – Oliver Laxe

– Oliver Laxe Le Rire et le Couteau – Pedro Pinho

Thibault Vicq

1/ La Trilogie d’Oslo / Amour – Dag Johan Daugerud

2/ Substitution – Bring Her Back – Michael et Danny Philippou

3/ Dossier 137 – Dominik Moll

4/ Maria – Pablo Larraín

5/ La Disparition de Josef Mengele – Kirill Serebrennikov

6/ 13 jours 13 nuits – Martin Bourboulon

7/ The Chronology of Water – Kristen Stewart

8/ Bugonia – Yórgos Lánthimos

9/ Rapaces – Peter Dourountzis

10/ The Phoenician Scheme – Wes Anderson

11/ Los Tigres – Alberto Rodríguez

12/ Brief History of a Family – Jianjie Lin

13/ Confidente – Çağla Zencirci et Guillaume Giovanetti

14/ Salve María – Mar Coll

15/ L’Accident de piano – Quentin Dupieux

Meilleures performances actrices / acteurs

Nykiya Adams, dans Bird

Claes Bang et Michel Fau, dans L’Inconnu de la Grande Arche

Raúl Briones, dans The Grill

Ariel Bronz et Efrat Dor, dans Oui

Léa Drucker, dans Dossier 137

Adèle Exarchopoulos dans L’Accident de piano

Ekin Koç, dans The Things You Kill

Florence Pugh & Andrew Garfield, dans L’Amour au présent

Renate Reinsve, dans Valeur sentimentale

Robert Stadlober, dans La Fabrique du mensonge

Tilda Swinton, dans La Chambre d’à côté

Anja Verderosa, dans L’Épreuve du feu

Laura Weissmahr, dans Salve María

Roschdy Zem, dans 13 jours 13 nuits

Coups de cœur

Accident domestique – Caye Casas

Le Dossier Maldoror – Fabrice du Welz

Fabrice du Welz Exit 8 – Genki Kawamura

Genki Kawamura La Femme la plus riche du monde – Thierry Klifa

Thierry Klifa Oui – Nadav Lapid

– Nadav Lapid Running Man – Edgar Wright

– Edgar Wright Sinners – Ryan Coogler

Révélations

Des preuves d’amour – Alice Douard

L’Épreuve du feu – Aurélien Peyre

– Aurélien Peyre Dans la cuisine des Nguyen – Stéphanie Ly-Cuong

Emballement critique mystère de l’année

Black Dog – Hu Guan

The Brutalist – Brady Corbet

– Brady Corbet Une bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson

– Paul Thomas Anderson La Chambre d’à côté – Pedro Almodóvar

– Pedro Almodóvar Deux pianos – Arnaud Desplechin

– Arnaud Desplechin Mickey 17 – Bong Joon Ho

– Bong Joon Ho Partir un jour – Amélie Bonnin

Bandes originales de l’année

L’Amour au présent , par Bryce Dessner

Arco , par Arnaud Toulon

, par Arnaud Toulon La Chambre d’à côté , par Alberto Iglesias

, par Alberto Iglesias A Normal Family , par Jo Sung-woo

, par Jo Sung-woo Resurrection , par M83

, par M83 Salve María, par Zeltia Montes

Sex symbols de l’année

Florence Pugh & Andrew Garfield, dans L’Amour au présent

Ariel Bronz et Efrat Dor, dans Oui

Meilleurs films-rêves de l’année

Reflet dans un diamant mort , d’Hélène Cattet et Bruno Forzani

Resurrection , de Bi Gan

, de Bi Gan Presence, de Steven Soderbergh

Eleonore Vigier



1/ Mektoub My Love: Canto Due — Abdellatif Kechiche / Life of Chuck — Mike Flanagan

2/ Mémoires d’un escargot — Adam Elliot

3/ The Ugly Stepsister — Emilie Blichfeldt

4/ La Tour de glace — Lucile Hadzihalilovic

5/ Bird — Andrea Arnold

6/ The Chronology of Water — Kristen Stewart

7/ A House of Dynamite — Kathryn Bigelow

8/ Bugonia — Yórgos Lánthimos

9/ The Brutalist — Brady Corbet

10/ Un parfait inconnu — James Mangold

11/ Queer — Luca Guadagnino

12/ Frankenstein — Guillermo del Toro

13/ Presence — Steven Soderbergh / Else — Thibault Emin

14/ Eddington — Ari Aster

15/ Vermiglio ou La Mariée des montagnes — Maura Delpero

Inédits découvert à l’Etrange Festival 2025 :

Fucktoys — Annapurna Sriram

The Forbidden City — Gabriele Mainetti

Gabriele Mainetti I Live Here Now — Julie Pacino

Julie Pacino Girl America — Viktor Tauš

Sortie DVD de l’année

Coffret Carlotta « Aux origines du maître du suspense » — Alfred Hitchcock

Reprises cinéma de l’année

L’histoire du soldat — R.O. Blechman (1984)

Conversation secrète — Francis Ford Coppola (1974)

Barry Lyndon — Stanley Kubrick (1975)

Meilleures performances d’actrices et d’acteurs

Jessica Pennington dans Mektoub My Love: Canto Due

Tom Hiddleston dans Life of Chuck

Marion Cotillard et Clara Pacini dans La Tour de glace

Barry Keoghan dans Bird

Imogen Poots dans The Chronology of Water

Emma Stone dans Bugonia

Séries télé de l’année

Adolescence — Jack Thorne et Stephen Graham

Stranger Things Saison 5 — Matt et Ross Duffer

Coup de cœur/révélation

Mektoub My Love: Canto Due — Abdellatif Kechiche

Bande originale de l’année

Mémoires d’un escargot

Stranger Things Saison 5

Sex Symbol de l’année

Jessica Pennington dans Mektoub My Love: Canto Due

Meilleur film-rêve de l’année

La Tour de glace — Lucile Hadzihalilovic

