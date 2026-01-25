Palmarès Cinéma 2025 Culturopoing

PALMARÈS CINÉMA 2024 CULTUROPOING
Voilà ce qui restera comme le meilleur de l’année 2025 côté cinéma pour toute l’équipe de Culturopoing.
Bonne année à tous et à toutes !
- 1/ L’Agent Secret – Kleber Mendonça Filho
- 2/ Une Bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson
- 3/ Bugonia – Yórgos Lánthimos
- 4/ Mektoub My Love Canto Due – Abdellatif Kechiche
- 5/ Sirât – Oliver Laxe / Life of Chuck – Mike Flanagan
- 6/ The Brutalist – Brady Corbet
- 7/ Vermiglio – Maura Delpero / Les Linceuls – David Cronenberg
- 8/ Alpha – Julia Ducournau
- 9/ Substitution – Bring her back – Michael Philippou & Danny Philippou / Eddgington – Ari Aster
- 10/ Black Dog – Hu Guan
- 11/ Oui – Nadav Lapid
- 12/ Bird – Andrea Arnold
- 13/ Mémoires d’un escargot – Adam Elliot
- 14/ The Phoenician Scheme – Wes Anderson
- 15/ La Tour de glace – Lucile Hadzihalilovic
PALMARES 2025 CINEMA DES REDACTEURS
Olivier Rossignot
- 1/ Vermiglio – Maura Delpero
- 2/ Life of Chuck – Mike Flanagan / L’Agent secret – Kleber Mendonça Filho
- 3/ Substitution – Michael Philippou & Danny Philippou / Les maudites – Pedro Martín-Calero
- 4/ Eddington – Ari Aster
- 5/ La Tour de glace – Lucile Hadzihalilovic / Reflet dans un diamant mort – Hélène Cattet & Bruno Forzani
- 6/ Alpha – Julia Ducourneau
- 7/ Bugonia – Yórgos Lánthimos
- 8/ A House of dynamite – Kathryn Bigelow
- 9/ Bird – Andrea Arnold
- 10/ The Ugly Stepsister – Emilie Blichfeldt
- 11/ Les Linceuls – David Cronenberg
- 12/ Train Dreams – Clint Bentley
- 13/ Un parfait Inconnu – James Mangold
- 14/ Sirāt – Oliver Laxe
- 15/ Une bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson
J’ajoute, car passé sur plateforme cette année mais datant de 2022 le superbe Lola– Andrew Legge
Films particulièrement appréciés mais sortis du top
- The Brutalist – Brady Corbet
- Parthénope – Paolo Sorrentino
- Queer – Luca Guadagnino
- Frankenstein – Benicio Del Toro
- Mektoub my Love : Canto Due – Abdellatif Kechiche
- Sinners – Ryan Coogler
- Good Boy – Ben Leonberg
- Rumours – Guy Maddin
- Black Dog – Hu Guan
- La Légende d’Ochi – Isaiah Saxon
5 films inédits découverts en festival ou ailleurs
- Marshmallow – Daniel DelPurgatorio
- Fucktoys – Annapurna Sriram
- If I Had Legs I’d Kick You – Mary Bronstein
- La valle dei sorrisi (The Holy Boy) – Paolo Strippoli
- Cadet – Adilkhan Yerzhanov
Sortie DVD de l’année
- The whale God – Tokuzō Tanaka (Roboto films)
- “Exorcismo” box set (Severin)
- Hollywood 90028 – Christina Hornisher (Grindhouse Releasing)
Reprise cinéma de l’année
- Sans rien savoir d’elle – Luigi Comencini (Les films du Camélia)
Série télé de l’année
- Le Monstre de Florence – Stefano Sollima
Meilleure performance acteur/actrice
- Paola Pitagora dans Sans rien savoir d’elle de Luigi Comencini et Tom Hiddleston dans Life of Chuck de Mike Flanagan
Coup de cœur/révélation
- La valle dei sorrisi (The Holy Boy) – Paolo Strippoli
Emballement(s) critique(s) mystère de l’année
Curieusement il ne s’agit pas de film foncièrement mauvais mais des œuvres devant lesquelles on a crié au génie de manière assez inexplicable :
- Résurrection de Bi Gan : la belle coquille vide de l’année, beaucoup de démonstration formelle pour pas grand-chose.
- Evanouis de Zach Cregger : j’aime plutôt bien le film mais comme un sympathique « Conte de la crypte » étirée sur plus de deux heures et déguisé en elevated horror.
- Un simple accident de Jafar Panahi : parfaitement anodin dans l’écriture comme dans sa forme. A force de primer un message ou un acte de courage, on en oublie de primer du cinéma.
A contrario, j’ajoute un acharnement critique incompréhensible pour
- Alpha, une œuvre sincère, intime et casse gueule, beaucoup plus importante que le consensuel et maxi roublard The Substance.
Bande originale de l’année
- Les Maudites de Olivier Arson, The Shrouds de Howard Shore
Sex Symbol de l’année
- 2025 a été pour moi la (re)découverte d’une immense actrice d’une sensualité débordante Mariangela Melato dans tout Lina Wertmüller, tour à tour bouleversante, fascinante, incandescente.
Meilleur film rêve de l’année
- Rumours – Guy Maddin et La tour de Glace – Lucile Hadzihalilovic. Deux rêves radicalement différents, mais quels songes !
François Armand
- 1/ Une Bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson
- 2/ Valeur sentimentale – Joachim Trier
- 3/ L’Attachement – Carine Tardieu
- 4/ Santosh – Sandhya Suri
- 5/ La Petite Dernière – Hafsia Herzi
- 6/ A House of Dynamite – Kathryn Bigelow
- 7/ L’Agent Secret – Kleber Mendonça Filho
- 8/ Jeunes Mères – Luc et Jean-Pierre Dardenne
- 9/ Partir un jour – Amélie Bonnin
- 10/ En Garde – Nelicia Low
- 11/ L’Intérêt d’Adam – Laura Wandel
- 12/ Slow – Marija Kavtaradzé
- 13/ Running Man – Edgar Wright
- 14/ Little Jaffna – Lawrence Valin
- 15/ Accident Domestique – Caye Casas
Sorties DVD de l’année
- Profondo Rosso – Dario Argento
- Gamera, le Trilogie Heisei – Shusuke Kaneko
Reprises cinéma de l’année
- Videodrome – David Cronenberg
- Cronos – Guillermo Del Toro
Séries TV de l’année
- Los Anos Nuevos – Rodrigo Sorogoyen, Sandra Romero, David Martin de los Santos
- Astérix et Obelix : le combat des chefs – Alain Chabat
Meilleure performance acteur/actrice
- Léa Drucker (L’intérêt d’Adam et Dossier 137)
Coup de cœur/révélation
- Hsiu-Fu Liu
Emballement critique mystère de l’année
- Nouvelle Vague – Richard Linklater (film endogame que je n’ai pas vu, c’est de la pure méchanceté de ma part)
Sex Symbol de l’année
- Mia Goth / Jacob Elordi (Frankenstein)
Meilleur film-rêve de l’année
- Mickey 17 – Bong Joon Ho
Alyssande Dauriac
- 1/ Valeur sentimentale – Joachim Trier
- 2/ La Pampa – Antoine Chevrollier
- 3/ Mémoires d’un escargot – Adam Elliot
- 4/ Je suis toujours là – Walter Salles
- 5/ La Petite dernière – Hafsia Herzi
- 6/ Dossier 137 – Dominique Moll
- 7/ Bugonia – Yorgos Lanthimos
- 8/ Sirāt – Oliver Laxe
- 9/ Les Aigles de la République – Tarik Saleh
- 10/ La Venue de l’avenir – Cédric Klapisch
- 11/ Life of Chuck – Mike Flanagan
- 12/ The Brutalist – Brady Corbet
- 13/ L’Etranger – François Ozon
- 14/ L’Inconnu de la grande arche – Stéphane Demoustier
- 15/ L’Accident de piano – Quentin Dupieux
Meilleure performance acteur/actrice
- Jesse Plemons dans Bugonia
Coup de cœur/révélation
- Sayyid El Alami dans La Pampa
Emballement critique mystère de l’année
- Une bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson
Bande originale de l’année :
- Sirāt – Oliver Laxe
Sex Symbol de l’année
- Zineb Triki dans Les Aigles de la République
Meilleur film-rêve de l’année ( film un peu trip, en suspension…)
- Life of Chuck – Mike Flanagan
Xanaé Bove
- 1/ Life of Chuck – Mike Flanagan
- 2/ Le Roi Soleil – Vincent Maël Cardona
- 3/ Cervantès avant Don Quichotte – Alejandro Amenábar
- 4/ L’Agent secret – Kléber Mendonça Filho
- 5/ Roofman – Derek Cianfrance
Puis par ordre alphabétique
- After the Hunt – Luca Guadagnino
- Aimer perdre – Harpo et Lenny Guit
- Des Fils qui se touchent – Nicolas Burlaud
- Dossier 137 – Dominik Moll
- Else – Thibault Emin
- Fragments d’un parcours amoureux – Chloé Barreau
- Frankenstein – Guillermo del Toro
- Friendship – Andrew DeYoung
- L’Incroyable Femme des neiges – Sébastien Betbeder
- Maman déchire – Émilie Brisavoine
- Queendom – Agniia Galdanova
- Sally Bauer, à contre-courant – Frida Kempff
- Sirāt – Óliver Laxe
- Soundtrack to a Coup d’État – Johan Grimonprez
- Transamazonia – Pia Marais
Films nouveaux inédits, découverts en festival
- After this Death – Lucio Castro
- The Mortician – Abdolreza Kahani
- The PIague – Charlie Polinger
- Look Into My Eyes – Lana Wilson
- Nocturne – Anirban Dutta et Anupama Srinivasan
Acteurs/trices de I’année
- June Squibb dans Eleanor the Grat
- Marianne Jean-Baptiste dans Deux sœurs
- Renate Reinsve dans Sentimental Value
- Léa Drucker dans Dossier 137
- María Cavalier-Bazan dans Aimer perdre
- Julia Roberts dans After the Hunt
- Daniel Craig dans Queer
- Joseph Olivennes dans Le Roi Soleil
- Tim Robinson et PauI Rudd dans Friendship.
Bande originale de l’année
- Sirāt – Óliver Laxe
- Soundtrack to a Coup d’État – Johan Grimonprez
Meilleur film-rêve de l’année (film un peu trip, en suspension…)
- Life of Chuck – Mike Flanagan
- Queer Luca Guadagnino
Aissa Deghilage
- 1/ L’Agent Secret – Kleber Mendonca Filho
- 2/ Alpha – Julia Ducournau
- 3/ Mémoires d’un escargot – Adam Elliot
- 4/ La Chambre d’à coté – Pedro Almodovar
- 5/ Un parfait inconnu – James Mangold
- 6/ Black Dog – Hu Guan
- 7/ Life of Chuck – Mike Flanagan
- 8/ Resurrection – Bi Gan
- 9/ Les Aigles de la République – Tarik Saleh
- 10/ Sinners – Ryan Coogler
- 11/ Wallace et Gromit la palme de la vengeance – Nick Park et Merlin Crossingham
- 12/ Bird – Andrea Arnold
- 13/ Little Jaffna – Lawrence Valin
- 14/ House of Dynamite – Kathryn Bigelow
- 15/ Broken Rage – Takeshi Kitano
Sortie DVD de l’année
- La Règle du jeu – Jean Renoir
- Le Grand Silence – Sergio Corbucci
- Dressé pour tuer – Samuel Fuller
Reprise cinéma de l’année
- L’œuf de l’ange – Mamoru Oshii
Série télé de l’année
- Task – HBO
- Andor – Disney +
- Malditos – Max
Meilleure performance acteur/actrice
- Mark Ruffalo (Task)
- Celine Salette (Malditos)
- Stephen Graham (Adolescence)
Coup de cœur/révélation
- Tom Pelphrey et Emilia Jones Task
Emballement critique mystère de l’année
- The Brutalist – Brady Corbet
- Une Bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson
Bande originale de l’année
- Baby Invasion – Harmony Korine
Meilleur film-rêve de l’année ( film un peu trip, en suspension…)
- Baby Invasion – Harmony Korine
Michael Delavaud
- 1/ Life of Chuck – Mike Flanagan
- 2/ Honeymoon – Zhanna Ozina
- 3/ Black Dog – Hu Guan
- 4/ Presence – Steven Soderbergh
- 5/ Le Clan des bêtes – Christopher Andrews
- 6/ Sirāt – Oliver Laxe
- 7/ Le Joueur de go – Kazuya Shiraishi
- 8/ Les Maudites – Pedro Martín-Calero
- 9/ Évanouis – Zach Cregger
- 10/ La Tour de glace – Lucile Hadzihalilovic
- 11/ LOLA – Andrew Legge
- 12/ Duel à Monte Carlo Del Norte – Bill Plympton
- 13/ L’Amour qu’il nous reste – Hlynur Pálmason
- 14/ Pris au piège – Caught Stealing – Darren Aronofsky
- 15/ Eleanor the Great – Scarlett Johansson
Films nouveaux inédits, découverts en festival
- Cadet – Adilkhan Yerzhanov [Etrange Festival]
- The Land of Morning Calm – Park Ri-woong [FICA Vesoul]
- Boy in the Pool – Ryu Yeon-su [Festival du Film Coréen à Paris]
Sorties DVD / Blu-Ray
- « Hitchcock en 10 films – Aux origines du maître du suspens » [Carlotta Films]
- Le Parfum de la Dame en noir – Francisco Barilli [Powerhouse Indicator]
- Steel Flower – Park Seok-yeong [Badlands]
Reprise cinéma de l’année
- Le Silence autour de Christine M. / Miroirs brisés – Marleen Gorris
- Intégrale Bo Widerberg
- La Maison et le monde – Satyajit Ray
Meilleure performance acteur/actrice
- Emma Appleton (LOLA)
- Adèle Exarchopoulos (L’Accident de piano)
- Rachel Sennott (Sam fait plus rire)
- August Diehl (La Disparition de Josef Mengele)
- Christopher Abbott (Le Clan des bêtes)
- Joaquin Phoenix (Eddington)
Coups de cœur / révélations
- Clara Pacini dans La Tour de glace : adolescente à l’intensité de regard déstabilisante, qui ferait presque oublier à quel point Marion Cotillard est elle-même formidable dans ce film. Une future très grande !
- Scarlett Johansson réalisatrice (Eleanor the Great) : savoir faire simple pour parler de choses complexes n’est pas donné à tout le monde, surtout pour un premier film.
Emballement critique mystère de l’année
- Miroirs n°3 (Christian Petzold), ou quand beaucoup voient un grand film dans une œuvre marchant sur le fil du téléfilm de luxe, sans aucun enjeu de cinéma.
- Resurrection (Bi Gan), ou quand beaucoup voient un grand film dans une œuvre certes graphiquement impressionnante mais dont la vacuité et la prétention ne laissent pas d’agacer un peu.
Sex-Symbols de l’année
- Marion Cotillard (La Tour de Glace), femme-actrice-vampire, personnage désirant-désiré cherchant à aspirer l’âme de sa jeune admiratrice dans un baiser d’épouvante assez marquant.
- Austin Butler (Pris au piège – Caught Stealing) et Benjamin Voisin (L’Etranger), chacun érotisé par leur cinéaste respectif de deux façons antagonistes : action sur un monde hostile par la violence virile pour l’un, beauté passive du corps scruté d’un être en voie d’évanouissement pour l’autre.
Jean-François Dickeli
- 1/ The Brutalist – Brady Corbet
- 2/ Une bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson
- 3/ Parthenope – Paolo Sorrentino
- 4/ L’Agent secret – Kleber Mendonça Filho
- 5/ Bird – Andrea Arnold
- 6/ The Phoenician Scheme – Wes Anderson
- 7/ Substitution : Bring Her Back – Michael et Danny Philippou
- 8/ Frankenstein – Guillermo Del Toro
- 9/ Le Dossier Maldoror – Fabrice Du Welz
- 10/ Évanouis – Zach Cregger
- 11/ Sirāt – Oliver Laxe
- 12/ Soundtrack to a Coup d’Etat – Johan Grimonprez
- 13/ Les Maudites – Pedro Martín-Calero
- 14/ The Insider / Presence – Steven Soderbergh
- 15/ La Disparition de Josef Mengele – Kirill Serebrennikov
Sortie DVD de l’année
- Le Locataire – Roman Polanski (Carlotta)
Reprise cinéma de l’année
- La Forteresse noire – Michael Mann
Meilleure performance acteur/actrice
- Adrien Brody dans The Brutalist
- Emma Stone dans Bugonia
Coup de cœur/révélation :
- F1 ou la nouvelle preuve que Joseph Kosinski est décidément le meilleur réalisateur de blockbusters immersifs, anachroniques (et bas du front) du moment.
- La confirmation du talent de Stéphane Demoustier avec L’Inconnu de la Grande Arche
Emballement critique mystère de l’année
- Vie privée – Rebecca Zlotowski
Bande originale de l’année
- Sinners – Ludwig Göransson
Sex Symbol de l’année
- Brad Pitt dans F1
Meilleur film-rêve de l’année
- Sirāt – Oliver Laxe
Anna Fournier
- 1/ Oui – Nadav Lapid / Sirāt – Oliver Laxe
- 2/ Bugonia – Yorgos Lanthimos
- 3/ The Brutalist – Brady Corbet
- 4/ Un Simple Accident – Jafar Panahi
- 5/ La Trilogie d’Oslo – Dag Johan Haugerud
- 6/ A Real Pain – Jesse Eisenberg
- 7/ Nouvelle Vague – Richard Linklater
- 8/ The Phoenician Scheme – Wes Anderson
- 9/ Évanouis – Zach Cregger / Substitution – Micheal et Danny Philippou
- 10/ Companion – Drew Hancock / Together – Michael Shanks
- 11/ La Petite Dernière – Hafsia Herzi
- 12/ Eddington – Ari Aster
- 13/ La Disparition de Josef Mengele – Kirill Serebrennikov
- 14/ Chime / Cloud – Kiyoshi Kurosawa
- 15/ Bonjour l’asile – Judith Davis / Kontinental 25 –Radu Jude
Noëlle Gires
- 1/ Une bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson
- 2/ Les Feux sauvages – Jia Zhang-ke
- 3/ Soundtrack to a Coup d’Etat – Johan Grimonprez
- 4/ Nouvelle vague – Richard Linklater
- 5/ Reedland – Sven Bresser
- 6/Tardes de Soledad – Albert Serra
- 7/ L’Agent secret – Kleber Mendonça Filho
- 8/ Vermiglio, la Mariée des Montagnes – Maura Delpero
- 9/ Sorry Baby – Eva Victor
- 10/ Eddington – Ari Aster
- 11/ Vie privée – Rebecca Zlotowski
- 12/ Un simple accident – Jafar Panahi
- 13/A real Pain – Jesse Eisenberg
- 14/ Sirāt – Oliver Laxe
- 15/ Sister Midnight – Karan Kandhari
Inédits vus en festival/ révélation de l’année
- Pillion – Harry Lighton
Meilleur film rêve de l’année
- Reedland – Sven Bresser
Meilleure performance de l’année
- Toute la troupe de Nouvelle Vague
Emballement mystère de l’année
- The Brutalist – Brady Corbet
Audrey Jeamart
- 1/ Les Linceuls – David Cronenberg
- 2/ Alpha – Julia Ducournau
- 3/ Rumours – Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson
- 4/ Bird – Andrea Arnold
- 5/ Bugonia – Yorgos Lanthimos
- 6/ Vermiglio – Maura Delpero
- 7/ Pris au piège – Caught Stealing – Darren Aronofsky
- 8/ Substitution : Bring Her Back – Michael Philippou, Danny Philippou
- 9/ L’Agent secret – Kleber Mendonça Filho
- 10/ Good Boy – Ben Leonberg
Frédérique Lambert
- 1/ The chronology of water – Kristen Stewart
- 2/ Une bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson
- 3/ Bugonia – Yórgos Lánthimos
- 4/ The return – Uberto Pasolini
- 5/ Life of Chuck – Mike Flanagan
- 6/ Eddington – Ari Aster
- 7/ Alpha – Julia Ducourneau
- 8/ A House of Dynamite – Kathryn Bigelow
- 9/ Valeur sentimentale Jonathan Trier
- 10/ Les Linceuls – David Cronenberg
- 11/ L’Agent secret – Kleber Mendonça Filho
- 12/ Sirāt – Oliver Laxe
- 13/ Deux procureurs — Sergei Loznitsa
Films particulièrement appréciés mais sortis du top
- Resurrection – Bi Gan
- Frankenstein – Guillermo Del Toro
- The Phoenician Scheme – Wes Anderson
- Black Dog – Hu Guan
- Les Aigles de la République -Tarik Saleh
- Love me tender – Anna Cazenave Cambet
- Météors – Hubert Charuel
- Die my love – Lynne Ramsay
- Fuori – Mario Martone
- Nouvelle vague – Richard Linklater
- Lucky Lu – Lloyd Lee Choi
- Le roi soleil – Vincent Maël Cardona
- The Brutalist – Brady Corbet
- Parthénope – Paolo Sorrentino
- Mektoub my Love : Canto Due – Abdellatif Kechiche
- Queer – Luca Guadagnino
- Jeunes mères – Jean-Pierre et Luc Dardenne
5 films inédits découverts en festival ou ailleurs
- Exit 8 – Kawamura Genki
- Sons of the Neon Night – Juno Mak
- Bono: Stories of Surrender – Andrew Dominik
- Mama – Or Sinai
- O riso e a faca – Pedro Pinho
Animation de l’année
- Arco – Ugo Bienvenu
- Amélie et la métaphysique des tubes – Mailys Vallade, Liane-Cho Han
Reprise cinéma de l’année
- Days and nights in the forest, Satyajit Ray, Cannes Classics – copie restaurée
Série télé de l’année
- The office – Ricky Gervais, Stephen Merchant
- The great – Tony MacNamara
Meilleure performance acteur/actrice
- Sean Penn, Une bataille après l’autre
Coup de cœur/révélation
- The Chronology of Water – Kristen Stewart
Emballement critique mystère de l’année
- Un simple accident – Jafar Panahi
Acharnement critique incompréhensible
- Alpha, une œuvre sincère, intime, risquée, singulière, la face B the Titane.
Bande originale de l’année
- Une bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson
Sex Symbol de l’année
- Joaquin Phoenix – Eddington – Ari Aster
- Emma Stone – Eddington – Ari Aster ; et Bugonia – Yorgos Lanthimos
Meilleur film rêve de l’année
- Oui ! – Nadav Lapid
- Honey don’t ! – Ethan Coen
Alexandre Lebrac
- 1/ Parthenope – Paolo Sorrentino
- 2/ Pris au piège – Caught Stealing – Darren Aronofsky
- 3/ The Gazer – Ryan J. Sloan
- 4/ Novocaine – Dan Berk et Robert Olsen
- 5/ L’intermédiaire – David Mackenzie
- 6/ Un ours dans le Jura – Franck Dubosc
- 7/ Egoist – Daishi Matsunaga
- 8/ Évanouis – Zach Cregger
- 9/ L’Accident de piano – Quentin Dupieux
- 10/ Mika Ex Machina – Mika Tard et Déborah Saïag
Inédits, découverts en festival
- I Live Here Now – Julie Pacino
- Andre Is An Idiot – Anthony Benna
- Viktor – Olivier Sarbil
Sorties DVD de l’année
- La Femme Publique – Andrzej Żuławski (LCJ Éditions)
- Les guerriers du temps – Clarence Fok (Le Chat Qui Fume)
- La légende des 8 samouraïs – Kinji Fukasaku (Le Chat Qui Fume)
Reprise cinéma de l’année
- Trilogie Teenage Apocalypse (Totally Fucked Up / The Doom Generation / Nowhere) – Gregg Araki
Meilleure performance acteur/actrice
- Ariella Mastroianni dans The Gazer
- Riz Ahmed dans L’Intermédiaire
Coup de cœur/révélation
- The Gazer – Ryan J. Sloan
Sex Symbol de l’année
- Celeste Dalla Porta dans Parthenope
Meilleur film-rêve de l’année
- Parthenope – Paolo Sorrentino
Emmanuel Le Gagne
- 1/ L’Agent secret – Kleber Mendonça Filho
- 2/ Tardes de soledad – Albert Serra
- 3/ Chime – Kiyoshi Kurosawa
- 4/ La Tour de glace – Lucile Hadzihalilovic
- 5/ Les Linceuls – David Cronenberg
- 6/ Ce que cette nature te dit – Hong Sang Soo
- 7/ Reflet dans un diamant mort – Hélène Cattet et Bruno Forzani
- 8/ Room Temperature – Dennis Cooper et Zac Farley
- 9/ Blue Sun Palace – Constance Tsang
- 10/ Les Feux sauvages – Jia Zangke
- 11/ Les Maudites – Pedro Martin-Calero
- 12/ Kika – Alexe Poukine
- 13/ Eddington – Ari Aster
- 14/ The Ugly Stepsister – Emilie Blichfeldt
- 15/ Stranger Eyes – Siew Hua Yeo
Sortie DVD de l’année
- Coffret Claude Chabrol volume 1 (Tamasa)
- Coffret Bigas Luna (Artus Films)
- A toute épreuve – John Woo (HK Vidéo)
Reprise cinéma de l’année
- Histoires de fantômes chinois – Ching Siu-tung
- La Vengeance de la sirène – Toshiharu Ikeda
Série télé de l’année
- Le Monstre de Florence – Stefano Sollima
Meilleure performance acteur/actrice
- Wagner Moura dans L‘Agent secret et Manon Clavel dans Kika
Emballement critique mystère de l’année
- L’Aventura de Sophie Le Tourneur et Sirāt d’Oliver Laxe
Pierig Leray
- 1/ Mektoub my Love Canto Due – Abdellatif Kechiche
- 2/ Sirât – Oliver Laxe
- 3/ Oui – Nadav Lapid
- 4/ L’Agent secret – Kleber Mendonça Filho
- 5/ Une bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson
- 6/ Le Rire et le couteau – Pedro Pinho
- 7/ The Phoenician Scheme – Wes Anderson
- 8/ Put Your Soul on Your Hand and Walk – Sepideh Farsi
- 9/ Kouté Kwa – Maxime Jean-Baptiste
- 10/ Miroirs numéro 3 – Christian Petzold
- 11/ Magellan – Lav Diaz
- 12/ L’Arbre de la connaissance – Eugène Green
- 13/ Nouvelle vague – Richard Linklater
- 14/ Bird – Andrea Arnold
- 15/ Sept promenades avec Mark Brown – Pierre Creton
Sortie DVD de l’année
- La trilogie Teenage Apocalypse – Gregg Araki
Reprise cinéma de l’année
- The Killer – John Woo
Meilleure performance acteur/actrice
- Guillaume Marbeck – Nouvelle Vague de Richard Linklater
Coup de cœur/révélation
- Laurent dans le vent – Mattéo Eustachon, Léo Couture, Anton Balekdjian
Emballement critique mystère de l’année
- Tardes de Soledad – Albert Serra
Bande originale de l’année
- Kangding Ray – Sirât
Sex Symbol de l’année
- Le casting complet de Mektoub my Love : Canto Due de Abdellatif Kechiche
Meilleur film-rêve de l’année
- L’Arbre de la connaissance – Eugène Green
Ewen Linet
- 1/ Black Dog — Guan Hu
- 2/ Arco — Ugo Bienvenu
- 3/ Une bataille après l’autre — Paul Thomas Anderson
- 4/ Frankenstein — Guillermo Del Toro
- 5/ Magellan — Lav Diaz
- 6/ Mektoub My Love : Canto Due — Abdellatif Kechiche
- 7/ Mémoires d’un escargot — Adam Elliot
- 8/ L’Amour qu’il nous reste — Hlynur Pálmason
- 9/ Sinners — Ryan Coogler
- 10/ Le Chant des forêts — Vincent Munier
- 11/ Exit 8 — Genki Kawamura
- 12/ Wake Up Dead Man : Une histoire à couteaux tirés — Rian Johnson
- 13/ The Brutalist — Brady Corbet
- 14/ When the Light Breaks — Rúnar Rúnarsson
- 15/ The Chronology of Water — Kristen Stewart
Sortie Blu-ray de l’année
- Kingdom Of Heaven – Director’s Cut — Ridley Scott
Reprise cinéma de l’année
- Princesse Mononoké — Hayao Miyazaki
- L’Œuf de l’ange — Mamoru Oshii
Série télé de l’année
- Andor – Saison 2 — Tony Gilroy
Meilleure performance
- Nadia Melliti dans La Petite Dernière
Révélation
- The Chronology of Water — Kristen Stewart
Emballement critique mystère de l’année
- Évanouis — Zach Cregger
Bande originale de l’année
- Arco — Arnaud Toulon
Vincent Nicolet
- 1/ Une Bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson
- 2/ The Brutalist – Brady Corbet
- 3/ Parthenope – Paolo Sorrentino
- 4/ Queer – Luca Guadagnino
- 5/ Substitution : Bring Her Back – Michael et Danny Philippou
- 6/ Bugonia – Yorgos Lanthimos
- 7/ L’Agent Secret – Kleber Mendonça Filho
- 8/ La Disparition de Josef Mengele – Kirill Serebrennikov
- 9/ Sirāt – Oliver Laxe / The Phoenician Scheme – Wes Anderson
- 10/ Alpha – Julia Ducournau
- 11/ Valeur Sentimentale – Joachim Trier
- 12/ Évanouis – Zach Cregger
- 13/ Bird – Andrea Arnold
- 14/ Mémoires d’un Escargot – Adam Elliot
- 15/ Eddington – Ari Aster / Mektoub my love : Canto Due – Abdellatif Kechiche
Sortie DVD de l’année
- Carol – Todd Haynes – BubbelPop
- Requiem for a Dream – Darren Aronofsky – BubbelPop
- Halloween – Rob Zombie – ESC Editions
Reprise cinéma de l’année
- The Killer – John Woo
- La Trilogie Teenage Apocalypse – Gregg Araki
- L’Echelle de Jacob – Adrian Lyne
Série télé de l’année
- Platonic – Nicholas Stoller et Francesca Delbanco
Meilleure performance acteur/actrice
- Marianne Jean-Baptiste dans Deux Sœurs de Mike Leigh
- Marisa Abela dans The Insider de Steven Soderbergh
- Timothée Chalamet dans Un Parfait Inconnu de James Mangold
Coup de cœur/révélation
- Roofman – Derek Cianfrance : Dernier coup de cœur de l’année sacrifié sur plateforme après un échec américain. Channing Tatum emporte une distribution au petit soin dans une tragicomédie douce-amère qui fait dialoguer l’humanisme de Frank Capra avec l’élégance désinvolte de Steven Soderbergh.
- Avatar : De feu et de cendres – James Cameron : Mieux écrit et mis en scène que 90% de la production américaine, ce troisième volet tend à invisibiliser ses prouesses techniques pour réinventer ses climax dans des pics d’intensité intimistes. Son seul « défaut » et deux passer après deux opus stratosphériques.
- Le Dossier Maldoror – Fabrice du Welz : Grand polar francophone resté au top 15 et possiblement le meilleur film de Fabrice du Welz.
- L’Accident de Piano – Quentin Dupieux : Quentin Dupieux interroge son art et son époque d’un même geste dans une œuvre parmi ses plus abouties.
- L’Inconnu de la grande Arche – Stéphane Demoustier : Prototype captivant créant la jonction entrée cinéma d’auteur et populaire, rappelant à un artisanat français tendance 60/70. Une belle surprise.
- L’Epreuve du feu – Aurélien Peyre : Meilleur premier film français de l’année et révélation d’Anja Verderosa.
Emballement critique mystère de l’année
- Vie Privée – Rebecca Zlotowski : ou la « Trietisation » d’une cinéaste de talent qui accouche d’un objet coupable de négligences rédhibitoires.
Bande originale de l’année
- Sirāt – Kangding Ray
- Une Bataille après l’autre – Jonny Greenwood
Sex Symbol de l’année
- Teyana Taylor dans Une Bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson
Meilleur film-rêve de l’année ( film un peu trip, en suspension…)
- Reflet dans un diamant mort – Hélène Cattet et Bruno Forzani
- L’Etranger – François Ozon
Celia Paris
- 1/ Pepe – Nelson Carlo de Los Santos Arias
- 2/ Black Dog – Hu Guan /Fantôme utile – Ratchapoom Boonbunchachoke
- 3/ Vermiglio ou La Mariée des montagnes – Maura Delpero
- 4/ Le Cinquième plan de La Jetée – Dominique Cabrera
- 5/ Cassandre de Hélène Merlin
- 6/ A New Old Play – Qiu Jiongjiong / Sirāt – Óliver Laxe
- 7/ Reflet dans un diamant mort – Hélène Cattet & Bruno Forzani
- 8/ Le Rire et le couteau – Pedro Pinho
- 9/ Ryuichi Sakamoto I OPUS – Neo Sora / Soundtrack to a Coup d’Etat – Johan Grimonprez
- 10/ Évanouis – Zach Cregger
- 11/ L’Agent secret – Kleber Mendonça Filho
- 12/ Une bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson /
- 13/ The Chronology of Water – Kristen Stewart
- 14/ Les Cavaliers des terres sauvages – Michael Dweck & Gregory Kershaw
- 15/ On vous croit – Charlotte Devillers & Arnaud Dufeys
5 films nouveaux inédits découverts en festival
- Cadet – Adilkhan Yerzhanov
- 3670 – Park Joonho
- The Last Blossom – Baku Kinoshita
- Maru – Naoko Ogigami
- Silence – Eduardo Casanova
- Je suis Frankelda – Rodolfo & Arturo Ambriz
Sorties DVD de l’année
- Gregg Araki – Teenage Apocalypse
- Claude Chabrol première vague (Tamasa)
- Cronos – Guillermo del Toro (Les films du Camélia)
Reprises cinéma de l’année
- Frederick Wiseman – nos humanités : Blind, Deaf, Multi-Handicapped, Hospital, Adjustment and Work, Near Death, Public Housing, Domestic Violence 1&2, Welfare, Essene
- Judit Elek, l’art des yeux ouverts : La Dame de Constantinople Sziget a szárazföldön, Peut-être demain Majd holnap, La Fête de Maria Mária-nap, Dire l’indicible – La Quête d’Elie Wiesel Mondani a mondhatatlant – Elie Wiesel üzenete, La Vie d’Ernö Fisch Egy szabad ember – Fisch Ernõ élete, La Rencontre Találkozás, Les Habitants des châteaux Kastélyok lakói, Une histoire simple Egyszerû történ, Un village hongrois Istenmezején 1972-73-ban, Nous nous rencontrons en 1972 – Au fond de la mine et à la lumière Találkozunk 1972 – ben Sötétben-világosban, La Première Photographie Az első fénykép, Après tout les morts chantent à nouveau… És a halottak újra énekelnek…
Jean-Michel Pignol
- 1/ Mektoub My Love : Canto Due – Abdellatif Kechiche
- 2/ Sirāt – Oliver Laxe
- 3/ Alpha – Julia Ducournau
- 4/ The Brutalist – Brady Corbet
- 5/ Vermiglio ou la mariée des montagnes Maura Delpero –
- 6/ Comment devenir riche “grâce à sa grand-mère” – Pat Boonnitipa
- 7/ Else – Thibault Emin
- 8/ Together – Michael Shanks (II)
- 9/ L’accident de Piano – Quentin Dupieux
- 10/ Les linceuls – David Cronenberg
- 11/ Bugonia – Yorgos Lanthimos
- 12/ Un simple accident – Jafar Panahi
- 13/ Destination Finale Bloodlines – Zach Lipovsky, Adam B. Stein
- 14/ La femme qui en savait trop – Nader Saeivar
- 15/ Météors – Hubert Charuel, Claude Le Pape
Sortie DVD de l’année
- Coffret Shoah – Claude Lanzmann, chez Carlotta Films.
Reprise cinéma de l’année
- Lady Yakuza –La pivoine rouge– Kôsaku Yamashita
Série télé de l’année
- Slow Horses – Will Smith (II)
- Severance – Dan Erickson
- White Lotus – Henry Mason
Meilleure performance acteur/actrice
- Adrien Brody – The Brutalist
- Anamaria Vartolomei – L’intérêt d’Adam
Coup de cœur/révélation
Je mettrai plutôt en avant une très agréable surprise :
- Un ours dans le jura – Franck Dubosc
Emballement critique mystère de l’année
- Une bataille après l’autre– Paul Thomas Anderson. (A l’instar de l’emballement sur les qualités d’acteur de Leonardo Di Caprio, durant toute sa carrière).
Bande originale de l’année :
- Frankenstein – Alexandre Desplat
Benedicte Prot
- 1/ Le Rire et le couteau – Pedro Pinho
- 2/ Je suis toujours là – Walter Salles
- 3/ Un simple accident – Jafar Panahi
- 4/ Kontinental ’25 – Radu Jude
- 5/ The Brutalist – Brady Corbet
- 6/ Sirāt – Oliver Laxe
- 7/ Oui – Nadav Lapid
- 8/ Un poète – Simón Mesa Soto
- 9/ Ange – Tony Gatlif
- 10/ Vermiglio – Maura Delpero
- 11/ Bugonia – Yorgos Lanthimos
- 12/ Un parfait inconnu – James Mangold
- 13/ Deux procureurs – Sergueï Loznitsa
- 14/ Il était une fois Michel Legrand – David Hertzog Dessites (un bonheur de film sorti en 2024, mais en décembre, donc ça compte)
- 15/ Nouvelle Vague – Richard Linklater
En option, un documentaire : Soudan, souviens-toi – Hind Meddeb
Trois films vus en festival l’année dernière qui sortiront en France cette année
- Dreams – Michel Franco (28 janvier)
- The Mastermind – Kelly Reichardt (4 février)
- A Second Life – Laurent Slama (15 avril)
Une petite perle dont on ne peut qu’espérer qu’elle sortira en France
- Futur Futur – Davi Pretto
Vincent Roussel
- 1/ Mektoub my Love : Canto Due – Abdellatif Kechiche
- 2/ Les Linceuls – David Cronenberg
- 3/ Un bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson
- 4/ L’Agent secret – Kleber Mendonça Filho
- 5/ Eddington – Ari Aster
- 6/ Ce n’est qu’un au revoir – Guillaume Brac
- 7/ La Chambre d’à côté – Pedro Almodovar
- 8/ Un simple accident – Jafar Panahi
- 9/ Conversations – Bertrand Meunier
- 10/ Soundtrack to a Coup d’Etat – Johan Grimonprez
- 11/ The Phoenician Scheme – Wes Anderson
- 12/ Slocum et moi – Jean-François Laguionie
- 13/ La Tour de glace – Lucile Hadzihalilovic
- 14/ L’Histoire de Scénario – Jean-Luc Godard/Nicole Brenez/F. Aragno/JP. Battaggia
- 15/ L’Accident de piano – Quentin Dupieux)
Sortie DVD de l’année
- Coffret Garrel/Nico (Re:Voir)
- Coffret Bigas Luna (Artus films)
- Danse macabre (Antonio Margheriti) (Artus Films)
Reprise cinéma de l’année
- Palombella Rossa (Nanni Moretti)
Meilleure performance acteur/actrice
- Jehnny Beth dans Différente (Lola Doillon)
- Wagner Moura dans L’Agent secret (Mendonça Filho)
Coup de cœur/révélation
Une belle année de documentaires :
- Ce n’est qu’un au revoir & Un pincement au cœur (Guillaume Brac)
- Conversations (Bertrand Meunier)
- Soundtrack to a Coup d’Etat (Grimonprez)
- L’Histoire de Scénario (Jean-Luc Godard/Nicole Brenez/F. Aragno/JP. Battaggia)
- Eric Rohmer : esprit d’enfance (N.Herpe/P.Bouhénic)
Emballement critique mystère de l’année
Pas forcément de « mauvais films » (côté ratages, j’aurais plutôt distingué Alpha de Julia Ducournau et Love Me Tender d’Anna Cazeneuve Cambet) mais deux œuvres incroyablement surestimées cette année :
- Nouvelle vague (R. Linklater) (anecdotique)
- Sirāt (O. Laxe) (putassier dans sa deuxième partie)
Bande originale de l’année
- Celle de Soundtrack to a Coup d’état de Johan Grimonprez
Sex Symbol de l’année
- Les incontournables Ophélie Bau et Jessica Pennington dans Mektoub my Love : Canto Due de Kechiche
Meilleur film-rêve de l’année ( film un peu trip, en suspension…)
- Les Linceuls – David Cronenberg
- La Tour de glace (Lucile Hadzihalilovic)
Enrique Seknadje
- 1/ Les Damnés – Roberto Minervini
- 2/ Tardes de soledad – Albert Serra
- 3/ L’Agent secret – Kleber Mendonça Filho
- 4/ Les Linceuls – David Cronenberg
- 5/ Mektoub My Love : Canto Due – Abdellatif Kechiche
- 6/ Miroir n°3 – Christian Petzold
- 8/ Une bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson
- 9/ Oui – Nadav Lapid
- 10/ Vermiglio – Maura Delpero
Viguen Shirvanian
- 1/ Une Bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson
- 2/ L’Agent Secret – Kleber Mendonça Filho
- 3/ Eddington – Ari Aster
- 4/ Mektoub my Love : Canto Due – Abdellatif Kechiche
- 5/ Nouvelle Vague – Richard Linklater
- 6/ Deux sœurs – Mike Leigh
- 7/ La Chambre d’à côté – Pedro Almodovar
- 8/ Les Linceuls – David Cronenberg
- 9/ Oui – Nadav Lapid
- 10/ Alpha – Julia Ducournau
- 11/ Vermiglio – Maura Delpero
- 12/ Évanouis – Zack Cregger
- 13/ Fuori – Mario Martone
- 14/ Jeunes mères – Luc et Jean-Pierre Dardenne
- 15/ Histoires de la bonne vallée – José Luis Guerin
Mentions
- The Brutalist – Brady Corbet
- El Llanto – Pedro Martin Calero
- Que ma volonté soit faite – Julia Kowalski
- Sorry Baby – Eva Victor
Inédits en France
- Baby Invasion – Harmony Korine
- If I Had Legs, I’ll Kick You – Mary Bronstein
- Roofman – Derek Cianfrance
Top des films sortis en France en 2026
- Father Mother Sister Brother – Jim Jarmusch
- Les Echos du Passé – Mascha Schilinski
- The Mastermind – Kelly Reichardt
- Blue Moon – Richard Linklater
Emballements critiques mystères de l’année
- Tardes de Soledad – Albert Serra
- Sirāt – Oliver Laxe
- Le Rire et le Couteau – Pedro Pinho
Thibault Vicq
- 1/ La Trilogie d’Oslo / Amour – Dag Johan Daugerud
- 2/ Substitution – Bring Her Back – Michael et Danny Philippou
- 3/ Dossier 137 – Dominik Moll
- 4/ Maria – Pablo Larraín
- 5/ La Disparition de Josef Mengele – Kirill Serebrennikov
- 6/ 13 jours 13 nuits – Martin Bourboulon
- 7/ The Chronology of Water – Kristen Stewart
- 8/ Bugonia – Yórgos Lánthimos
- 9/ Rapaces – Peter Dourountzis
- 10/ The Phoenician Scheme – Wes Anderson
- 11/ Los Tigres – Alberto Rodríguez
- 12/ Brief History of a Family – Jianjie Lin
- 13/ Confidente – Çağla Zencirci et Guillaume Giovanetti
- 14/ Salve María – Mar Coll
- 15/ L’Accident de piano – Quentin Dupieux
Meilleures performances actrices / acteurs
- Nykiya Adams, dans Bird
- Claes Bang et Michel Fau, dans L’Inconnu de la Grande Arche
- Raúl Briones, dans The Grill
- Ariel Bronz et Efrat Dor, dans Oui
- Léa Drucker, dans Dossier 137
- Adèle Exarchopoulos dans L’Accident de piano
- Ekin Koç, dans The Things You Kill
- Florence Pugh & Andrew Garfield, dans L’Amour au présent
- Renate Reinsve, dans Valeur sentimentale
- Robert Stadlober, dans La Fabrique du mensonge
- Tilda Swinton, dans La Chambre d’à côté
- Anja Verderosa, dans L’Épreuve du feu
- Laura Weissmahr, dans Salve María
- Roschdy Zem, dans 13 jours 13 nuits
Coups de cœur
- Accident domestique – Caye Casas
- Le Dossier Maldoror – Fabrice du Welz
- Exit 8 – Genki Kawamura
- La Femme la plus riche du monde – Thierry Klifa
- Oui – Nadav Lapid
- Running Man – Edgar Wright
- Sinners – Ryan Coogler
Révélations
- Des preuves d’amour – Alice Douard
- L’Épreuve du feu – Aurélien Peyre
- Dans la cuisine des Nguyen – Stéphanie Ly-Cuong
Emballement critique mystère de l’année
- Black Dog – Hu Guan
- The Brutalist – Brady Corbet
- Une bataille après l’autre – Paul Thomas Anderson
- La Chambre d’à côté – Pedro Almodóvar
- Deux pianos – Arnaud Desplechin
- Mickey 17 – Bong Joon Ho
- Partir un jour – Amélie Bonnin
Bandes originales de l’année
- L’Amour au présent, par Bryce Dessner
- Arco, par Arnaud Toulon
- La Chambre d’à côté, par Alberto Iglesias
- A Normal Family, par Jo Sung-woo
- Resurrection, par M83
- Salve María, par Zeltia Montes
Sex symbols de l’année
- Florence Pugh & Andrew Garfield, dans L’Amour au présent
- Ariel Bronz et Efrat Dor, dans Oui
Meilleurs films-rêves de l’année
- Reflet dans un diamant mort, d’Hélène Cattet et Bruno Forzani
- Resurrection, de Bi Gan
- Presence, de Steven Soderbergh
Eleonore Vigier
- 1/ Mektoub My Love: Canto Due — Abdellatif Kechiche / Life of Chuck — Mike Flanagan
- 2/ Mémoires d’un escargot — Adam Elliot
- 3/The Ugly Stepsister — Emilie Blichfeldt
- 4/ La Tour de glace — Lucile Hadzihalilovic
- 5/ Bird — Andrea Arnold
- 6/ The Chronology of Water — Kristen Stewart
- 7/ A House of Dynamite — Kathryn Bigelow
- 8/ Bugonia — Yórgos Lánthimos
- 9/ The Brutalist — Brady Corbet
- 10/ Un parfait inconnu — James Mangold
- 11/ Queer — Luca Guadagnino
- 12/ Frankenstein — Guillermo del Toro
- 13/ Presence — Steven Soderbergh / Else — Thibault Emin
- 14/ Eddington — Ari Aster
- 15/ Vermiglio ou La Mariée des montagnes — Maura Delpero
Inédits découvert à l’Etrange Festival 2025 :
- Fucktoys — Annapurna Sriram
- The Forbidden City — Gabriele Mainetti
- I Live Here Now — Julie Pacino
- Girl America — Viktor Tauš
Sortie DVD de l’année
- Coffret Carlotta « Aux origines du maître du suspense » — Alfred Hitchcock
Reprises cinéma de l’année
- L’histoire du soldat — R.O. Blechman (1984)
- Conversation secrète — Francis Ford Coppola (1974)
- Barry Lyndon — Stanley Kubrick (1975)
Meilleures performances d’actrices et d’acteurs
- Jessica Pennington dans Mektoub My Love: Canto Due
- Tom Hiddleston dans Life of Chuck
- Marion Cotillard et Clara Pacini dans La Tour de glace
- Barry Keoghan dans Bird
- Imogen Poots dans The Chronology of Water
- Emma Stone dans Bugonia
Séries télé de l’année
- Adolescence — Jack Thorne et Stephen Graham
- Stranger Things Saison 5 — Matt et Ross Duffer
Coup de cœur/révélation
- Mektoub My Love: Canto Due — Abdellatif Kechiche
Bande originale de l’année
- Mémoires d’un escargot
- Stranger Things Saison 5
Sex Symbol de l’année
- Jessica Pennington dans Mektoub My Love: Canto Due
Meilleur film-rêve de l’année
- La Tour de glace — Lucile Hadzihalilovic
