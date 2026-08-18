32è Étrange Festival – Compétition courts métrages

Édition après édition, l’Étrange Festival se réinvente sans jamais se répéter. Cette année encore, notre partenariat vient soutenir la visibilité du court-métrage, une catégorie que le festival met à l’honneur avec une fidélité constante. Du 1er au 12 septembre, un riche panorama de courts métrages offrira un aperçu de la création internationale, organisé autour de 6 thématiques.

Dans deux semaines, la compétition débutera. Le Grand Prix Canal+ et le Prix du Public seront décernés samedi, 12 septembre à 20h, lors de la soirée de clôture au Forum des images, et nouveauté : reprise du Palmarès juste après samedi 12 septembre à 21h.

Florilège 2026, le festival vous propose le meilleur du format court mondial trié sur le volet en 6 programmes de 8 films (48 films), aux diverses écritures (fiction. documentaire & expérimental) & techniques de mises en scène (live action & animation), 4 continents (Amériques, Europe, Asie & Océanie) & un record de 30 nationalités représentés (Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Corée du Sud, Croatie, Émirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, États-Unis, France, Grèce, Hongrie, Inde, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pays de Galles, République Dominicaine, République tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Slovénie, Suisse, Uruguay), avec une forte présence des États-Unis (9 films) & de l’Espagne (5) dans cette compétition.

Retours également de la prolifique Anna Vasof (Issues With My Other Half 2023, The Other Way Around 2024) & Ivan Li (Drizzle in Johnson 2024).

Calendrier des séances pendant cette 32è édition en salle 100 :

Programme n°3 Étranges mutations : 01/09 • 19h00 & 04/09 • 17h

Programme n°1 Chassez le (sur)naturel… : 02/09 • 17h & 05/09 • 15h

Programme n°5 Suspicion : 02/09 • 22h & 03/09 • 19h30

Programme n°2 Crises existentielles : 03/09 • 15h15 & 10/09 • 17h

Existential Greg de Will Anderson (Royaume-Uni)

de Will Anderson (Royaume-Uni) Tongue 혀 de LIM Da-seul 임다슬 (Corée du Sud)

de LIM Da-seul 임다슬 (Corée du Sud) Frankenstein’s Dream de Simon Pummell (Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni)

de Simon Pummell (Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni) Hurle ! ça pousse ! de Anna Murie (France)

de Anna Murie (France) Indigestion 소화불량 de HAN Hyeon-ji 한현지 (Corée du Sud)

de HAN Hyeon-ji 한현지 (Corée du Sud) Pithead de Wannes Vanspauwen & Pol De Plecker (Belgique, France)

de Wannes Vanspauwen & Pol De Plecker (Belgique, France) I Have A de Rory Waudby-Tolley (Royaume-Uni)

de Rory Waudby-Tolley (Royaume-Uni) Have A Great Apocalypse de François Theurel (Australie, France)

Programme n°4 Déambulations : 04/09 • 19h30 & 09/09 • 18h45

3cm of complexity de Anna Vasof (Autriche, Grèce)

de Anna Vasof (Autriche, Grèce) Soul Kitchen 소울 키친 de KIM Hak-hyun 김학현 (Corée du Sud)

de KIM Hak-hyun 김학현 (Corée du Sud) Osmosis de Ganaël Dumreicher (Autriche, Luxembourg)

de Ganaël Dumreicher (Autriche, Luxembourg) Builder de Ryoji Yamada (Japon)

de Ryoji Yamada (Japon) Klee de Gavin Baird (Canada)

de Gavin Baird (Canada) Finalmente de Diego G. Medina (Chili, Argentine)

de Diego G. Medina (Chili, Argentine) Timekeeper de Jason A. Harrington (États-Unis)

de Jason A. Harrington (États-Unis) The Amazing Adam de Areito Echevarria (Nouvelle-Zélande)

Programme n°6 Nouvelles expériences… : 08/09 • 17h30 & 11/09 • 19h45

Seismic Brain Implosions de Alistair Quak (Singapour)

de Alistair Quak (Singapour) Plague Season Época de Plagas de Gabriela Calvache (Équateur, Espagne, États-Unis)

de Gabriela Calvache (Équateur, Espagne, États-Unis) Jelly Baddies de Ivan Li (Canada)

de Ivan Li (Canada) Arachnophobia Arahnofobija de Melita Sandrin (Slovénie)

de Melita Sandrin (Slovénie) Dirty Fuzz de Daniel Chimes (États-Unis, Canada)

de Daniel Chimes (États-Unis, Canada) Snowblind de Tomáš Rampula (République tchèque)

de Tomáš Rampula (République tchèque) Look, the sun is burning de Gregor Eldarb (Autriche)

de Gregor Eldarb (Autriche) Man Eating Pussy de Emily Lawson (Canada, États-Unis)

Alors venez comme vous êtes, repartez… on ne garantit rien. Vous pensiez avoir une idée claire de ce qu’est la nature ? Chassez le (sur)naturel, il reviendra au galop — probablement avec six pattes, une voix métallique et un problème avec votre assurance habitation. Bienvenue dans une sélection où tout peut muter, bifurquer, se fissurer ou soudainement prendre une direction franchement douteuse.

Ici, les corps ne sont pas des contrats à durée indéterminée. Ils changent. Ils se transforment. Ils se réinventent. Parfois contre leur gré. Une petite métamorphose par-ci, une excroissance par-là, et vous voilà à vous demander si votre voisin·e de fauteuil n’était pas, i·e·l aussi, légèrement différent·e en entrant dans la salle.

La nature est pourtant bien faite, paraît-il. Les films de cette sélection ont décidé de vérifier. Forêts inquiétantes, créatures pas franchement recommandables, végétaux qui prennent des initiatives : ici, même une promenade champêtre peut finir en incident diplomatique avec le règne animal.

Quelqu’un ment. Ou quelque chose. Ou tout le monde. À vous de mener l’enquête. Mais attention : le suspect le plus évident est rarement le bon, et le bon n’est pas forcément celui qui a l’air suspect. Quant à celui qui n’a rien à voir dans l’histoire… méfiez-vous particulièrement de lui.

Qui sommes-nous ? Pourquoi sommes-nous là ? Avons-nous un but dans la vie ? Et pourquoi avons-nous accepté de regarder ce film à 23 h 47 alors que nous travaillons demain matin ? Les cinéastes de cette sélection n’apportent pas nécessairement de réponse à ces questions. I·e·ls préfèrent en inventer de nouvelles. C’est plus amusant.

Il y aura des personnages qui marchent. Ils chercheront quelque chose. Ils ne sauront pas toujours quoi. Ils prendront un chemin, puis un autre, puis probablement un troisième qui n’était pas prévu. Vous les suivrez. Parce que vous aussi, au fond, vous êtes venu·e·s ici pour vous perdre un peu.

Et si le cinéma pouvait encore vous surprendre ? Pas simplement vous faire rire, frissonner ou réfléchir, mais vous faire dire, avec une sincérité désarmante : « Qu’est-ce que je viens de voir ? »

C’est précisément là que les choses deviennent intéressantes.

Alors venez découvrir ces courts métrages.

Venez pour les mutations, les monstres, les doutes, les soupçons, les chemins de traverse et les expériences dont vous ne pourrez probablement pas raconter le synopsis à vos proches, sans passer pour quelqu’un qui a besoin de vacances.

Venez à l’Étrange Festival. Vous n’en sortirez peut-être pas transformé·e·s. Mais vous aurez au moins quelques bonnes raisons de vous méfier de votre prochaine promenade en forêt.

En attendant de découvrir la sélection sur grand écran, vous pouvez (re)voir l’entretien

à l’occasion du 30è du festival avec Alain Burosse, Géraldine Macé & Éric Challard

(comité incluant aussi Pierre Jamin & Marc Troonen) :

Chaque programme est présenté deux fois, et le public peut voter à l’issue de chacune de ces projections, afin de remettre le Prix du Public 2026, divulgué lors de la soirée de clôture le samedi 12 septembre à 20h en salle 500, et nouveauté : reprise du Palmarès juste après samedi 12 septembre à 21h en salle 100 !

À bientôt au Forum des images, la billetterie ouvre ce mercredi à midi (retrait de vos billets le jour de la séance pour les abonné·e·s FDI illimité, accrédité·e·s presse et invité·e·s) & nous vous souhaitons une excellente étrange rentrée !

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