17 ème édition du Festival International de La Roche-sur-Yon du 12 au 18 octobre 2026..

Fort de son succès, le FIF-86 continue sa belle aventure, avec une dix-septième édition qui se déroulera du 12 au 18 octobre 2026 à La Roche-sur-Yon. Fidèle à ses valeurs, la nouvelle programmation met en valeur un large spectre du cinéma mondial : Royaume-Uni, Japon, Chine, Pologne, Allemagne, Bulgarie, Kazakhstan, États-Unis… Et, celui d’un continent rarement mis à l’honneur, l’Afrique, avec une rétrospective consacrée à Abderrahmane Sissako (Timbuktu, Bamako…)

La compétition internationale compte pas moins de neuf films, contre sept l’an passé. Parmi eux, Jupiter, d’Alexandre Smia nous plongera dans une dystopie politique très prometteuse : Denis Ménochet dans le costume du Président de la république devant empêcher qu’éclate un conflit nucléaire avec La Russie. Radio Bonheur, une douce comédie sociale de Valéry Rosier, réunit deux des visages les plus attachants du cinéma français, Corine Masiero et Philippe Rebot, présents lors du festival. Citons également Wild Horse Nine de Martin Mc Donagh : Sam Rockwell, John Malkovich, Steve Buscemi, excusez du peu, en agents du FBI en mission au Chili, juste avant le coup d’état de Pinochet. Les compétitions Nouvelles vagues et Perspectives sont, quant à elles, davantage destinées à la découverte de nouveaux talents

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ADN du Festival, les femmes sont particulièrement à l’honneur. A parité avec les metteurs en scène masculins dans l’ensemble de la programmation, et en tête d’affiche grâce aux deux Focus de cette nouvelle édition. Maria Silvia Esteve, artiste et réalisatrice Argentine, et Barbara Kopple, monteuse, productrice, réalisatrice américaine. L’occasion de présenter leurs œuvres et de dialoguer avec le public. La proximité avec le public étant l’une des grandes forces de ce rendez-vous annuel. Les spectateurs de cette année auront, par ailleurs, la chance de rencontrer Nicolas Pariser, Emmanuel Marre, Jean-Pierre Jeunet…

Soucieux d’être une vitrine riche en surprises, la programmation peut s’enorgueillir d’un grand de premières nationales voire internationales- tous les détails sont le site du Festival. De nouveau présents pendant une partie de cette édition, nous ne manquerons pas de revenir en détail sur ce bel évènement.

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