Jean-Baptiste Rivoire – « Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous? »

Peut-on rire de tout ? À cette question, Pierre Desproges répondait « oui, mais pas avec n’importe qui ». Cette réponse, que l’on ressort parfois à toutes les sauces pour justifier des discours nauséeux, semble bien révolue aujourd’hui à la vision de Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous?, qui pose un autre enjeu : peut-on rire de tout le monde ? Ou plutôt : peut-on encore rire de ceux qui nous gouvernent dans les espaces médiatiques, j’entends à la radio et à la télévision ? Cette interrogation, posée d’emblée dans le documentaire de Jean-Baptiste Rivoire, réalisé par Matéo Larroque, Clara Menais et Mila Branco, n’en est pas vraiment une. Il s’agit au contraire d’exposer un constat à charge, édifiant et inquiétant. Non, on ne peut plus s’attaquer impunément aux puissants, et ce tableau, au pays de la liberté d’expression, ne date pas d’aujourd’hui, mais s’est assombri au fil des ans, depuis au moins vingt ans.

Le film prend comme marqueur l’élection présidentielle de Nicolas Sarkozy, moment de rupture où l’humour qui tape sur les puissants commence à ne plus passer. Les auteurs se permettent par ailleurs un petit rappel salvateur, sans se complaire dans le refrain « c’était mieux avant » — là n’est pas la question —, en revenant sur l’apparition de Canal+, des Nuls et surtout des Guignols de l’info en 1988. Tout cela ne nous rajeunit pas. Pour étayer un propos pas vraiment réjouissant, qui peut même provoquer une saine colère à la fin du métrage, Fini de rire ! convoque quelques figures emblématiques de l’humour qui en ont fait les frais : Guillaume Meurice, Bruno Gaccio, Thomas VDB, Audrey Vernon, Florence Mendez, mais aussi d’anciens auteurs des Guignols de l’info. La partie la plus passionnante du documentaire concerne justement l’affaire des Guignols, véritable bouffée d’air pendant des années, où il était possible de frapper fort quotidiennement, de s’en prendre aux politiques, aux patrons, aux médias et même à son propre employeur, sans risquer d’être censuré. Jusqu’au moment où les rapports de force économiques ont fini par rattraper les humoristes, avec, en l’occurrence, l’entrée du groupe Bolloré au capital de Vivendi en 2012, puis la prise en main de Canal+ en 2015.

La pression était telle que les quatre auteurs des Guignols ont été licenciés en 2015, comme par hasard. Et, sans surprise, ce ne fut que le début de la fin : l’émission est devenue de moins en moins drôle et féroce, ne pouvant plus s’en prendre librement aux politiques, à l’armée ou à la religion. Elle disparaît définitivement trois ans plus tard, dans l’indifférence générale. Ces informations permettent de saisir le propos du documentaire, qui montre qu’il ne s’agit pas d’un phénomène récent, même si aujourd’hui on en parle beaucoup, notamment depuis l’éviction de Guillaume Meurice de France Inter, alors que la justice a tranché en sa faveur. Très bien écrit, Fini de rire ! propose une démonstration implacable des mécanismes d’une censure qui ne dit pas toujours son nom : pressions diverses, changements de direction, suppressions d’émissions, mises à l’écart… Je recommande notamment l’intervention assez hilarante de Thomas VDB, qui raconte comment, avant même de débuter une émission sur France 2, il s’est fait virer.

Les limites de ce genre de documentaire engagé — et qui n’a pas l’hypocrisie de le cacher — tiennent à l’absence de contradiction, ou du moins de nuance. Mais on peut se demander si cette nuance peut encore exister dans un espace médiatique de plus en plus verrouillé. On pourrait répondre que oui, à la marge, notamment sur des radios locales ou privées comme Nova. Ce qui pose problème avec ce film d’utilité publique tient finalement à sa présence au cinéma. Non pas qu’elle ne soit pas justifiée, puisque la salle reste encore un espace de liberté et de diffusion, notamment grâce au travail des salles art et essai. Ni parce que, évidemment, la forme reste convenue, invitant assez peu de cinéma dans le projet. Mais surtout parce qu’à une époque pas si lointaine, Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous? aurait davantage eu sa place à la télévision… Finalement, on en revient toujours à la même problématique : un tel documentaire peut-il aujourd’hui être diffusé sans heurts sur une chaîne de télévision publique ? Je ne répondrai pas, mais vous connaissez la réponse.

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