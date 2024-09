Festival Fifigrot du 16 au 22 septembre 2024

Le Fifigrot fête cette année la 13e édition toulousaine et la 33e du festival grolandais. À chaque fois, l’excitation est à son comble, et sans surprise, on peut le répéter à l’infini, il est rassurant de souligner l’extrême richesse d’une programmation qui se renouvelle d’années en années grâce à la mobilisation des figures historiques de Groland, mais aussi des nombreux bénévoles actifs sur tous les fronts.

Pied de nez à une réalité toujours plus inquiétante, l’édito est signé Gros GPT, manière d’introduire une thématique qui risque de faire date, « intelligence artificielle vs connerie naturelle », occasion d’assister au concert Coocoolbite et du moyen métrage qui va avec, une série de courts métrages, Dark Star de John Carpenter, The End d’Aurélien et Olivier Héraud et aussi, pour célébrer la connerie, une série de pépites issues de la télévision française défrichée grâce à l’INA. Autre thème présent lors du festival : la subversion carnavalesque, manière de se laver les yeux des tristes sirs qui envahissent notre quotidien à travers la diffusion de Litan, Wicker Man ou encore du documentaire Le Testament de l’âne…

L’esprit Festif n’est pas près de quitter celui des organisateurs, misant à nouveau sur l’audace et l’innovation, tout en restant fidèle aux principes de ce festival culte qui fait de l’humour et de la dérision l’un des principes fondateurs de son ADN. Célébration du cinéma indépendant et iconoclaste, le festival propose un programme aussi riche que varié, entre les nombreuses avant-premières, une compétition officielle excitante proposant des films très attendus, perles oubliées, pépites du patrimoine, cinéma du monde grolandais, courts métrages et encore plein de surprises et d’évènements addictifs à vous faire perdre la tête. Si le cinéma occupe une place centrale, il s’agit aussi d’un évènement culturel festif et ludique, subversif et décalé qui n’oublie pas les autres arts. Des expositions, des rencontres, des concerts, des projections en plein air compléteront cette manifestation animée par une équipe d’iconoclastes, toujours en quête de renouvellement. Comme chaque, me direz-vous, bis repetita.

Cette année, le Fifigrot démarre le lundi 16 septembre à 19 h avec la cérémonie d’ouverture avec la projection en avant-première de Veni Vidi Vici de Daniel Hoesl et Julia Niemann à l’American Cosmograph. Parmi les projections les plus alléchantes de la compétition officielle, on retiendra Chienne de vies de Xavier Seron, jolie promesse d’humour noir et de surréalisme, le slasher décalé Poundcake d’Onur Tukel avec son serial-killer qui s’en prend à des hommes blancs hétérosexuels ou encore le très attendu Miséricorde de notre meilleur cinéaste français, Alain Guiraudie. Enfin The Hyperboreans, croisement entre David Lynch et Jan Svankmajer, compte parmi les objets filmiques les plus intrigants du festival. Tous ces films, et bien d’autres, concourent pour l’Amphore d’or, jury présidé par le couple Dominique Abel et Fiona Gordon, à qui le festival rend aussi hommage ainsi qu’une carte blanche avec la diffusion du très culte Trois Amigos de Joe Dante. Les nostalgiques des jaquettes vidéo ne rateront pas l’exposition consacrée à Laurent Melki, dessinateur et graphiste, qui a fait rêver des générations de cinéphiles amateurs de séries B et de films d’horreur. Pour l’occasion, Creepshow et Freddy 3, Les Griffes du cauchemar, deux petits classiques des années 80, dont Melki a conçu les affiches, seront diffusés. N’oublions pas, parmi les invités, la présence d’Ovidie et de Laetitia Dosch qui viennent accompagner de leur dernier film respectif, j’ai tiré sur Andy Warhol et Le Procès du chien. Enfin, comme d’habitude, pour reprendre vos esprits, n’hésitez pas à visiter le Gro’village. Vous allez vous ressourcer dans la joie et la bonne humeur, avec quelques effluves d’alcool bienvenues. Venez donc nombreux pour célébrer le Fifigrot dans la ville rose. Cette présentation succincte ne reflète qu’une partie infime de ce festival dingue et ennivrant, à rebours de la morosité du climat social et politique ambiant. Vive le Fifigrot et un grand merci aux organisateurs et à tous les invités.

Pour en savoir davantage, voici le lien du festival avec notamment le programme complet à feuilleter.

https://fifigrot.com/

