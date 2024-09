30è Étrange Festival – Compétition courts métrages n°6

Si l’enfer existe, il ressemblerait à cette dernière sélection de courts métrages pour ce 30è Étrange Festival, au travers d’une caméra subjective cet ultime programme vous plonge dans les plus profonds abysses de la terreur & de l’horreur…

Programme n°6 Pris de court : mardi 10 septembre à 17h & vendredi 13 septembre à 19h45

Palombi, chef opérateur/directeur photo sur plusieurs courts métrages, clip et série TV, accompagne d’un geste précis son parti pris de mise en scène pour son premier court-métrage, maîtrisé et efficace dans sa durée : un plan séquence composé d’un gros plan avec zoom nous concentre sur le reflet de l’iris d’Alice laissant deviner ce qui se passe devant elle et tout le hors champ sonore. La fratrie désespérée par la paralysie d’Alice, ne permettant à cette dernière que de communiquer par le clignement de ses yeux (oui, non) ou par le trajet de son regard sur un alphabet en grille, tente le tout pour le tout, jusqu’à invoquer les forces occultes afin de la guérir. Tout l’enjeu dramaturgique tient en ce pacte secret et le sacrifice divisant la fratrie. Le pari, remporté haut la main, est de faire monter en une si courte durée toute la tension jusqu’à son climax et sa chute afin d’embarquer le public dans la terreur, avec un noir et blanc y contribuant par sa saturation nous plongeant dans des limbes infernales, des jeux d’éclairages avec ses éclairs augmentant le saisissement de la peur et la création sonore entérinant l’angoisse. La connivence créée avec le public fonctionne à merveille en nous laissant avec Alice comme seuls témoins de ce qui lui arrive, son reflet nous montrant à nous seuls ce qu’elle perçoit, et non à sa fratrie, nous faisant alors ressentir son isolement et sa frayeur. Une très belle réussite pour Palombi ayant assuré plusieurs postes pour cette très belle réalisation prometteuse !