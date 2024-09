30è Étrange Festival – Compétition courts métrages n°4

Comme une bouteille lancée dans l’océan de l’espace flotte un message d’espoir en celluloïd, trace persistante et résiliente d’une civilisation engloutie, avec des chutes et morceaux de pellicule trouvés dans les eaux intergalactiques bercées par le mélancolique Biólagið d’ amiina . Sa matérialité composite en textures et temporalités est une synthèse éthérée et onirique de ce qui a pétri les technologies de cette espèce de la glaise à l’IA, faisant donc miroir à notre propre humanité. Avec l’aide du Laboratorio Fotoquímico EQZE , pour un rendu sur 16mm, l’historiographie de ce que le cinéma peut offrir depuis son origine est mobilisé autour de cet objet visuel : de la stop motion la plus primitive à l’utilisation d’un algorithme basé sur les NeRFs (Neural Radiance Fields ou champs de rayonnement neuronal), technique basée sur le deep-learning et l’IA permettant alors de créer une scène en 3D à partir d’images 2D, se suppléant à l’effet désormais classique de la rotoscopie, de telle manière que l’IA comble certaines lacunes lors des prises de vue réelle, capturant ainsi de manière dense et exhaustive la façon dont la lumière rayonne à partir d’un objet. Le résultat sur grand écran est spectaculaire nimbant la poupée-sujet du film d’un halo spectral et iridescent. À l’origine de ce projet pan-latino-américain fut une commande par le FICUNAM de México et il permit de coordonner plusieurs équipes d’étudiant·e·s en cinéma de Donostia/San Sebastián, Barcelone et Santiago de Chile autour d’ Atallah , dont la poursuite dans son travail est une quête incessante de la résurgence du souvenir et de la mémoire, prenant les formes de toutes ces réminiscences par ses thèmes et la diversité des techniques et écritures en courts et longs métrages. Face au cruel présent, Atallah cite avec fort à propos le Soul in Exile: Lives of a Palestinian Revolutionary du poète Fawaz Turki « Seuls ceux qui sont définis comme l’empreinte d’une ombre émergent de la nuit avec un rêve » tel un chuchotement plein d’espérance à aspirer à une vie nouvelle insufflée à cette poupée pour qu’elle s’anime de nouveau.