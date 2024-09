30è Étrange Festival – Compétition courts métrages n°2

Qu’on ne s’y trompe pas, ce n’est pas parce que ce sont les Jeux Paralympiques en ce moment et que Para Phryge nous ambiance dans les stades ou au détour d’un couloir de métro, que cela signifie que la vie des aveugles est une fête permanente comme semble le laisser croire la séquence d’ouverture du dernier Robberecht ou celle de la piñata dans la cour ! Derrière ses atours suaves grâce aux douces mélodies de Susobrino , ce sublime film conte la cruauté privant du libre arbitre, ici par la persuasion de la claustration psychologique (nourrie par la légende d’un monstre menaçant, la croyance d’un village qu’on ne peut quitter) et l’isolement physique (une île, Ouessant en l’occurrence, des roches immenses et saillantes à franchir, une pièce où tout·e·s se réfugient, une communauté homogène d’aveugles). Avec ce deuxième court-métrage, Robberecht renouvelle sa démarche d’expérimenter et explorer l’inconnu, avec son acolyte Lothar Legon livrant une somptueuse photographie, afin de se confronter autant aux éléments naturels méconnus jusqu’alors, qu’avec de nouvelles collaborations, ici avec des aveugles pour ses interprètes. Robberecht par ce récit d’apprentissage et d’émancipation cherche par l’entremise de son protagoniste incarné par le bien nommé Ditmar Goes à défier les assignations qu’un aveugle ne pouvait affronter le dehors, car paraissant plein de dangers. La vie n’a jamais été sans risque, pour quiconque. Alors pourquoi plus pour un·e aveugle ? C’est à une autre croyance qu’il faut alors s’en remettre, une lueur, celle qui nimbe Goes et l’entraîne à sortir, et ainsi nous suivons son aventureuse robinsonnade, sensitive et sensorielle, par les nuances de noir et blanc et les lumières sculptant le cadre, comme les sons fouettant ou sifflant tout autour de Goes , car si nous pouvons retenir quelque chose de sa conquête, c’est que le monde n’attend que d’être découvert !