Coralie Fargeat – « The Substance »

Vu du prisme des réseaux sociaux où s’étalent les retours dithyrambiques suite aux séances aux diverses projections et avant-premières, The Substance de Coralie Fargeat serait LE film de genre de cette fin d’année, repoussant toutes les limites visuelles possibles, osant au-delà de l’imaginable. Au regard de ce que propose le long-métrage, c’est finalement cet engouement qui semble le plus intéressant à questionner, du moins dans ce que ça révèle du cinéma d’aujourd’hui.

Sans nul doute, les outrances graphiques, les innovations visuelles, une certaine sophistication et une bonne dose de gore, parties intégrantes du film, sont à même de provoquer des réactions physiques chez le spectateur ; cela suffit peut-être, à l’heure où une pléthore de productions conçues comme des robinets à image remplissent nos écrans, à susciter l’enthousiasme d’un public trop habitué à la médiocrité.

A contrario, dans ses intentions, The Substance semble lorgner vers une certaine catégorie de film de genre, laquelle a émergé depuis une décennie avec une génération de réalisateurs, estampillée A24 (ou pas) : Ari Aster, Jordan Peele et autre Robert Eggers. Est né un sous-genre, l’« Elevated Horror », autrement dit du cinéma de genre qui serait suffisamment subtil et intelligent pour être acceptables pour un public plus exigeant, en dehors du cercle des amateurs un peu geeks sur les bords, ce qui est méprisant à la fois pour le genre et les spectateurs.

Récemment, c’est d’ailleurs le fameux Maxxxine de Ti West (qu’on adore par ailleurs : lien) qui fait figure de porte-drapeau de ce sous-genre, sans toutefois afficher de manière ostensible son « message ». Un simple coup d’œil dans le rétroviseur suffirait toutefois à démontrer que cette terminologie « elevated horror » est une supercherie et existe depuis belle lurette. Le cinéma horrifique a de tous temps été le vecteur d’une réflexion à la fois politique et esthétique, de Murnau à Romero en passant par Carpenter. Un seul postulat change réellement avec Coralie Fargeat : la caméra n’appartient plus aux seuls mâles blancs.

Nul doute que Fargeat a digéré toute cette culture du cinéma horrifique. C’est affiché d’ailleurs de manière ostensible (comme dans une quête de légitimité ?). Les références appuyées jalonnent son film comme autant de messages destinés – là encore – à un public à même d’en saisir la… substance. Dès les premiers plans, l’iconique couloir de Shining apparaît, jalonné par les affiches de la carrière d’Elisabeth Sparkle, ce personnage d’actrice en fin de carrière, joué par Demi Moore. L’imaginaire collectif est convoqué par les motifs iconiques de la moquette : les petites filles jumelles, le tricycle et l’inévitable rivière de sang. Fargeat semble ainsi dire : ce couloir du studio de télévision ne peut conduire qu’à l’horreur, à l’image de celui du couloir du fameux hôtel Overlook. Reste la question de définir ce qu’est cette horreur : s’agit-il de ce que le temps fait aux corps (des femmes en particulier) ? Ou plutôt de ce que le culte industrialisé de certains canons esthétiques provoque comme dégât ?

Ancienne gloire du cinéma oscarisée, recyclée dans une émission TV matinale, le personnage d’Elisabeth devient un véritable symbole sous l’œil et la plume de la réalisatrice Française. Alors que son étoile sur Hollywood Boulevard a été le témoin de sa gloire et de sa décadence, l’actrice devenue coach fitness suscite d’emblée une gêne mêlée de pitié. Aussi, le cinéma lui-même restera hors-champ, réduit à cette étoile symbolique prise dans le béton. La gloire après laquelle Elisabeth Sparkle court, c’est bien son image à la TV, une silhouette au sourire faux se trémoussant en rythme. Fargeat semble d’ailleurs prolonger le lien fatal entre cinéma et télévision montré par Tarantino dans son Once Upon a Time in Hollywood.