Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’Limi – « La Vie de château, mon enfance à Versailles »

Dernier-né de la franchise La Vie de château dont on a déjà pu suivre les protagonistes dans un court métrage puis une mini-série d’animation suivis de six romans jeunesse, La Vie de château (Mon enfance à Versailles) est le premier long-métrage d’animation de Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’Limi.

Rendue orpheline par les attentats de novembre 2015, Violette, 8 ans, doit désormais vivre chez son oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Furieuse de devoir cohabiter avec cet homme qu’elle connaît à peine, la petite fille se rendra finalement compte qu’ils partagent bien plus de choses qu’il n’y paraît, à commencer par le besoin impérieux de former une nouvelle famille.

Fidèle à l’univers graphique et dramaturgique développé depuis le court-métrage La Vie de château (2019) par son duo de réalisateurs – Clémence Madeleine-Perdrillat étant par ailleurs la co-scénariste et Nathaniel H’Limi l’auteur graphique du film – le long-métrage, s’il enchaîne avec un sens du rythme irréprochable séquences comiques, moments de poésie et sous-intrigues fantaisistes à souhait, se distingue également par l’intelligence avec laquelle y sont distillés ses thèmes les plus matures.

Les spectateurs apprécieront ses graphismes influencés par Sempé, Joann Sfar, Quentin Blake ou Christophe Blain, ses protagonistes au caractère bien trempé mais aussi les épreuves que ces derniers traversent, à commencer par le traumatisme – celui des attentats et du deuil, toujours présents en toile de fond – et la reconstruction. Sans tomber dans le pathos, le film évoque ainsi avec une justesse remarquable le cheminement de Violette et Régis alors que ceux-ci, tout en apprenant à se connaître, envisagent sous un nouvel angle leur rapport à l’amour, à l’amitié et au monde.

Mélange de moments tendres et cruels – la douleur et les a priori laissent progressivement place à l’ouverture – La Vie de château (Mon enfance à Versailles) comporte également de multiples scènes oniriques inspirées par le conte, faisant notamment appel aux archétypes de la vieille maison ou du fantôme, pour un résultat aussi riche par ses images que dans son écriture, à la fois frais, ludique et profondément divertissant.

Mi-pétillant mi-bouleversant, ce premier film de Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’Limi comblera les spectateurs de tous âges par son imagerie léchée, ses personnages profondément attachants et son récit à la portée universelle.

