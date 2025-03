Réplique Regards Satellites – du 03 au 06 avril 2025 et le 07 avril 2025

N’oubliez pas ! Cette année, dans le cadre de la saison France-Brésil, le festival Regards Satellites – dont Culturopoing est toujours l’heureux partenaire – nous gratifie d’une deuxième partie baptisée « Réplique Regards Satellites » à découvrir du 3 au 6 avril 2025 au cinéma L’Écran de Saint-Denis et le 7 avril 2025 à la Cinémathèque Française.

Conçu en partenariat avec la Mostra de Tiradentes (événement de premier plan visant à promouvoir les nouveaux talents du cinéma brésilien) ce programme comportera une dizaine de longs-métrages, pour la plupart inédits en France, mais également une sélection de courts-métrages expérimentaux, revenant ainsi sur vingt ans de cinéma brésilien « fauché et inventif ».

Les spectateurs pourront ainsi découvrir les troublants A Vizinhança do Tigre (2014) d’Affonso Uchôa) et Baronesa (2017) de Juliana Antunes – deux films mélangeant allègrement les codes du documentaire et de la fiction – le road-trip culte Estrada Para Ythaca (2010) du collectif Alumbrament, Pacific (2010) de Marcelo Pedroso – documentaire constitué d’images filmées par les passagers d’un bateau de croisière – ou encore le déjanté Batguano (2014) de Tavinho Teixeira, dont la projection aura lieu a la Cinémathèque Française dans le cadre du cycle « Aujourd’hui le cinéma ».

Chaque séance sera présentée par les programmateurs Cléber Eduardo et Francis Vogner dos Reis et suivie d’un débat. Certaines projections se dérouleront également en présence des cinéastes.

Du 03 au 06 avril 2025 au cinéma L’Écran de Saint-Denis et le 07 avril 2025 à la Cinémathèque Française

Informations et programme complets :

https://www.facebook.com/Regardssatellites

www.lecranstdenis.fr

https://www.cinematheque.fr/cycle/jeune-cinema-bresilien-1376.html

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).