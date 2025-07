FID 2025 (Compétition internationale) Anthea Kennedy et Ian Wiblin – « Alarm Notes »

Alarm Notes d’Anthea Kennedy et Ian Wiblin : Écouter l’histoire dans le chant des oiseaux

Avec Alarm Notes, Anthea Kennedy et Ian Wiblin livrent un film d’une rare subtilité, à la croisée de l’essai sonore, de l’enquête historique et de la méditation écologique. À partir du destin méconnu de Ludwig Koch — pionnier de la prise de son naturaliste et suspecté par les nazis d’avoir participé à l’incendie du Reichstag — le film déplie une mémoire fragmentaire, en strates d’écoute et d’images, où les archives vibrent au présent.

© Anthea Kennedy et Ian Wiblin

Exilé au Royaume-Uni après avoir fui l’Allemagne nazie, Ludwig Koch se consacre à enregistrer les chants d’oiseaux avec une rigueur scientifique doublée d’un amour presque mystique pour les voix du vivant. Alarm Notes ne propose pas une biographie classique, mais plutôt une immersion dans l’univers sonore de cet homme : son parcours devient une onde, une modulation, un chant de résistance par le silence et l’attention.

Le film alterne paysages contemporains et archives anciennes, captations de lieux vides et extraits sonores inédits. Ce sont les sons — et non les images — qui portent le récit : bruits d’ailes, cris d’alerte, notes chantées, bruissements du monde. À travers eux, la mémoire de Koch prend forme, mais aussi celle d’un siècle traversé par la violence, l’exil et la métamorphose technologique.

Kennedy et Wiblin, déjà auteurs d’œuvres hybrides entre fiction et documentaire (Esther K., I for India), poursuivent ici leur travail sur les traces, les absents, les voix oubliées. Leur film interroge la manière dont le son peut archiver le sensible et, à rebours, réveiller l’Histoire. Que peut-on entendre d’un monde en train de basculer ? Et que disent les oiseaux — ces sentinelles du vivant — quand les hommes se taisent ou fuient ?

© Anthea Kennedy et Ian Wiblin

Il y a dans Alarm Notes quelque chose de profondément politique : filmer un enregistreur de terrain comme on filmerait un résistant. Écouter devient un acte, une posture. Le chant de l’alouette, capté sur des rouleaux en celluloïd, fait entendre une autre histoire de la guerre, loin des discours officiels, faite de pertes, de fuites et de persistance.

Avec ses 123 minutes lentes, répétitives parfois, mais intensément habitées, le film s’impose comme une œuvre contemplative et rigoureuse, à mi-chemin entre Peter Nestler et Chris Marker, entre poésie sonore et mémoire incarnée. Alarm Notes est moins un film sur Ludwig Koch qu’une tentative d’habiter son écoute. Une œuvre-palimpseste où chaque cri d’oiseau devient une alarme douce, une note fragile contre l’oubli.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).