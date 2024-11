PIFFF – Paris International Film Festival – 13ème édition – du 04 au 10 décembre 2024

Du 04 au 10 décembre 2024 aura lieu à Paris au Max Linder Panorama la 13ème édition du PIFFF (Paris International Fantastic Film Festival).

Les mordus de cinéma de genre pourront y découvrir une sélection de vingt-et-un longs-métrages présentés pour la première fois dans le cadre du festival, six films cultes proposés en séance spéciale et dix-sept courts-métrages.

Cette édition – qui comptera également une quinzaine d’invités – sera donc l’occasion idéale de voir ou revoir Demolition Man (dont le réalisateur, Marco Brambilla, devrait être présent) de s’offrir le luxe d’une projection 3D du chef d’oeuvre décadent de Paul Morissey Chair pour Frankenstein, de rencontrer Neil Marshall (qui présentera The Descent) d’évoquer avec Nicolas Boukhrief Le dernier monde cannibale (Ultimo Mondo Cannibale) de Ruggero Deodato, mais également de découvrir l’horrifique Cuckoo de Tilman Singer (mettant en vedette Hunter Schafer) le comique Dead Talents Society de John Hsu, le formaliste Escape From The 21st Century de Yang Li, l’émouvant U Are The Universe de Pavlo Ostrikov, le slasher parodique Mortelle Raclette de Francois Descraques (qui présentera son film en présence d’une partie de son équipe, dont Bertrand Usclat) le touchant Daniela Forever de Nacho Vigalondo, le gore Get Away de Steffen Haars ou encore le familial Bookworm d’Ant Timpson.

Les films (courts et longs) en compétition seront éligibles pour deux prix : le Prix Ciné+Frisson ainsi que L’Oeil d’or (décerné par le public). Une troisième récompense (le Prix du Jury) sera également remise à l’un des courts-métrages en compétition par un jury spécial, composé cette année de Carine Bach (cofondatrice d’Extralucid Films) Stéphane Bouyer (cofondateur du Chat Qui Fume) Mr Garcin (collagiste et musicien) Mickael Robert (directeur artistique) et Patrice Verry (cofondateur et président d’Extralucid Films).

Enfin, comme chaque année depuis 2016, le PIFFF décernera – avec le Max Linder Panorama, Shadowz et Backstory L’Association – le Grand Prix Climax visant à favoriser la création de genre francophone.

Du 04 au 10 décembre 2024 au Max Linder Panorama

Informations et programme complet :

www.pifff.fr

