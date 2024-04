Afin de célébrer sa cinquième édition, le Festival Format Court se tiendra du 25 au 28 avril 2024 à Paris au cinéma Le Studio des Ursulines.

Les dénicheurs de nouveaux talents – amateurs ou professionnels – pourront y voir une sélection de 19 courts-métrages de tous genres (animation, documentaire, fiction, expérimental…) et horizons répartis en 4 séances. Ces films concourront devant trois jurys distincts (le Jury Professionnel, le Jury Presse et le Jury Jeune) et recevront également un prix du public.

Le festival comportera aussi trois programmes thématiques, avec une soirée d’ouverture (le 25 à 19h) consacrée à la comédienne Florence Loiret Caille – également marraine de cette édition et dont trois films seront projetés en sa présence – une séance Focus Ville de Paris (le 26 à 18h30) et une séance Spotlight Venise Film Festival (le 28 à 17h). Ces différents événements verront se succéder une cinquantaine d’invités parmi lesquels l’actrice Clotilde Courau et les cinéastes Jeanne Herry et Jean-Paul Salomé…

Un atelier organisé en partenariat avec la SRF (Société des réalisatrices et réalisateurs de films) et une section Pitchs sont également au programme afin de permettre aux spectateurs d’en apprendre plus sur les métiers du cinéma.

Du 25 au 28 avril 2024 au cinéma Le Studio des Ursulines (75005 Paris)

Informations complètes et réservations :

https://www.formatcourt.com

