Pour sa cinquième réalisation, la comédienne et cinéaste Sandrine Dumas signe le très émouvant Marilú, rencontre avec une femme remarquable.

Munie de sa caméra, Sandrine Dumas brosse le portrait de la truculente actrice argentine Marilú Marini, revenant avec elle sur sa carrière et son rapport au jeu.

Constitué d’entretiens (filmés entre 2016 et 2022) associés à des images de répétitions théâtrales (enregistrées dans le même laps de temps), le film, qui compte également divers documents d’archives (principalement d’anciennes interviews ou pièces captées) oscille avec aisance entre une atmosphère intimiste et une dimension plus universelle, abordant aussi bien le parcours pointu et éclectique de sa protagoniste (dont le répertoire s’étend de Shakespeare à Beckett en passant par Genet, Copi et bien sûr Alfredo Arias) qu’à travers lui un pan essentiel de l’Histoire politique de l’Argentine (la situation tendue du pays ayant motivé le départ de Marilú pour la France en 1975)…

Dialogue permanent entre Marilú Marini et Sandrine Dumas, entre la France et l’Argentine (le film enchaîne sans transition des séquences se déroulant dans l’un ou l’autre de ces pays) entre la scène et les coulisses, entre le passé (figuré par certaines confidences et par l’utilisation des archives mentionnées plus haut) et le présent (les images récentes montrant Marilú Marini en pleine préparation d’une nouvelle pièce) Marilú s’impose enfin comme une vibrante déclaration d’amour à l’art dramatique, exaltant de la première à la dernière image la liberté des choix de sa protagoniste, sa fantaisie débordante et surtout son amour pour un métier et un art auxquels elle aura consacré toute sa vie.

Portrait sensible et spirituel d’une actrice amoureuse de son métier, Marilú, rencontre avec une femme remarquable traite son sujet avec sérieux et amour, offrant un spectacle pertinent et personnel, porté par la joie de vivre contagieuse de sa protagoniste.

