À l’occasion de sa 33ème édition, le Festival du Cinéma Espagnol de Nantes se déroulera du 22 mars au 1er avril 2024.

Cette édition, dont l’invité d’honneur sera le cinéaste Victor Erice, comportera près de 70 films parmi lesquels des fictions, des documentaires, des longs et bien sûr des courts-métrages que les spectateurs pourront découvrir en compétition et/ou en séance spéciale.

Outre un grand nombre de premières oeuvres, cette cuvée 2024 sera aussi l’occasion pour les amateurs de (re)découvrir des réalisations d’Isabel Coixet, David Trueba et Arantxa Echevarría, ainsi que dix films de patrimoine.

La programmation du festival prévoit également une masterclass de Victor Erice animée par Alain Bergala (le 28 mars), une exposition consacrée à l’auteur de bande dessinée Paco Roca – lequel sera également présent durant le festival – et un cycle de 15 films d’animation – de Érase una vez… au multi-récompensé Mon ami robot (Robot Dreams) de Pablo Berger en passant par La Tête en l’air (Arrugas), adaptation du roman graphique de Paco Roca – rendant hommage à l’apport du cinéma ibérique à ce genre.

Un double ciné-concert exceptionnel, mêlant orchestre symphonique et flamenco afin d’interpréter une composition d’Alfonso de Vilallonga, aura également lieu les 23 et 24 mars au Théâtre Graslin, autour du film Blancanieves de Pablo Berger (en sa présence et celle du compositeur).

Du 22 mars au 1er avril 2024, à Nantes.

Informations complètes et réservation :

https://www.cinespagnol-nantes.com

