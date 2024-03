Sorti en 2001 en Espagne et récompensé par quatre Goyas dont ceux du Meilleur Film et du meilleur scénario original, El Bola, premier long-métrage de l’acteur et réalisateur Achero Mañas (ayant depuis signé les films Noviembre en 2003, Todo Lo Que Tú Quieras en 2010 et Un Mundo Normal en 2019) sort pour la première fois dans les salles françaises.

Pablo, surnommé « El bola » (« la boule », en référence à la sphère d’acier qu’il garde toujours avec lui) est un collégien de 12 ans, discret, apparemment sans histoire. L’arrivée dans sa classe d’un nouvel élève, Alfredo, avec lequel il ne tarde pas à devenir ami, va cependant l’amener à révéler le terrible secret qu’il cache depuis des années.

Véritable hymne à l’amitié et à l’altérité, El bola brille d’abord par la sensibilité de son récit, celui-ci faisant la part belle à des personnages touchants et psychologiquement aboutis, mais surtout par sa capacité à aborder le sujet, tabou et douloureux entre tous, de la maltraitance infantile.

Le coeur de ce drame intimiste tient ainsi à la situation de Pablo, que son père bat, et dont la prise de conscience, permise par sa rencontre avec Alfredo et sa famille – celle-ci se trouve en effet être aux antipodes de la sienne, ce qui lui permet de comprendre qu’une vie autre que celle qu’il a toujours connue est possible – constitue l’élément-clé du film. Commence alors, pour Pablo et pour l’ensemble des protagonistes, un long parcours à l’issue duquel tous seront amenés à faire les bons choix afin d’aider le jeune garçon à triompher de son bourreau.

Autre élément-clé du film, la famille d’Alfredo (moderne, ouverte d’esprit et totalement affranchie du schéma patriarcal) permet également à Achero Mañas de distiller dans son film un commentaire social sans équivoque, via un jeu d’opposition flagrant entre cette famille et celle de Pablo – constituée d’un patriarche violent et d’une mère incapable de tenir tête à son époux – défendant ainsi une vision moderne de la famille au détriment d’un modèle conservateur toxique car permettant trop souvent au parent détenteur de l’autorité d’en abuser sur ceux qui l’entourent.

Visiblement pensé afin d’être au plus près de son sujet, le film bénéficie enfin d’une mise en scène élégante et sobre, servant par ses choix d’image et de montage l’interprétation (particulièrement nuancée) des acteurs et la fluidité de la narration, conférant à El Bola une dynamique des plus efficaces, additionnée d’une atmosphère feutrée à la limite, visuellement parlant, du réalisme poétique. À (re)voir absolument !

