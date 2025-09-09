Festival Fifigrot du 15 au 21 septembre 2025

Cette année encore, le Fifigrot s’installe à Toulouse, du 15 au 21 septembre, pour une 14ᵉ édition qui promet une nouvelle déferlante de cinéma insolent, festif et résolument grolandais. Fidèle à son esprit iconoclaste, le festival demeure un rendez-vous incontournable pour les amateurs de films déjantés, de découvertes singulières et de joyeux détournements culturels. Après le succès de l’édition précédente – comme toutes les années, en fin de compte –, les organisateurs poursuivent cette voie, devenue rare aujourd’hui, du risque et de la créativité. Le programme 2025 aligne avant-premières, hommages, raretés exhumées et compétitions officielles où se côtoient auteurs confirmés et voix émergentes. Le tout sous l’œil goguenard du Gro Jury, composé cette année de Helen Buday, Stephan Castang, Estéban et Alanté Kavaïté, qui remettront l’inévitable Amphore d’Or.

Parmi les films les plus attendus de la compétition, citons Kontinental ’25 de Radu Jude, Les Voyages de Tereza de Gabriel Mascaro, ou encore Waarom Wettelen ? de Dimitri Verhulst, chacun accompagné de son réalisateur. Le festival fait aussi la part belle aux avant-premières détonantes avec Le Dernier cri de Pakito Bolino ou encore Vade retro d’Antonin Peretjatko, présenté par Estéban. Fidèle à son goût des explorations thématiques, le Fifigrot propose deux nouvelles rubriques, À la masse et Pays imaginaires, où l’on pourra découvrir entre autres Le 20ᵉ Siècle de Matthew Rankin. Côté hommages, place à des figures majeures et atypiques du cinéma mondial : Giulio Questi, Bigas Luna et Peter Watkins, avec projections de films cultes comme Caniche et Bilbao (qui sortent par ailleurs chez Artus dans un coffret). La clôture ne sera pas en reste avec l’avant-première des Aigles de la République de Tarik Saleh et la remise des Amphores au cinéma ABC.

Enfin, ne loupez pas les cartes blanches des membres du jury, avec notamment le génial Killer Joe de William Friedkin présenté par Stephan Castang, ou encore Dingo de Rolf de Heer, mis à l’honneur par Helen Buday (par ailleurs actrice chez le cinéaste australien dans l’excellent Alexandra’s Project). Mais le Fifigrot, ce n’est pas seulement du cinéma. Comme chaque année, le Gro-Village installé au Port Viguerie sera le cœur battant du festival : concerts, rencontres, expos, soirées festives et autres réjouissances arrosées viendront nourrir cette grande messe satirique où l’humour et la liberté d’esprit restent les seules règles.

Il serait vain de vouloir tout citer, tant cette programmation déborde de propositions jubilatoires, subversives et ludiques. Le Fifigrot, c’est avant tout une fête populaire et libertaire, une ode au cinéma indépendant et aux arts vivants, une respiration salutaire en cette rentrée toulousaine. Alors, préparez vos zygomatiques, affûtez vos verres et vos rétines : du 15 au 21 septembre, Toulouse vibre à l’heure grolandaise !

Pour en savoir davantage, voici le lien du festival avec notamment le programme complet à feuilleter.

https://fifigrot.com/

