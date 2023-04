Le nom de George Miller reste indubitablement associé à la franchise Mad Max pour toutes les bonnes raisons du monde mais réduire le talent du cinéaste à ces seuls films c’est aussi le risque de passer à côté d’une filmographie aussi éclectique que surprenante. L’immensité du désert, la violence et les voitures sont des obsessions prégnantes, quasi fétichistes, dans la saga de max le fou, l’une des plus célèbres de l’histoire du cinéma. Des thématiques que l’on retrouve en filigrane dans ses autres films, qui néanmoins, développent d’autres sujets et surtout mettent lumière le profond humanisme de l’australien qui poursuivait au balbutiement de sa carrière des études de médecine.

L’hommage rendu George Miller à la cinémathèque de Toulouse est l’occasion de (re)découvrir tout un pan de la culture populaire qui s’étend de 1979 à 2022 avec son dernier (et beau) film en date, 3000 ans à t’attendre, injustement boudé par le public. C’est bien le grand malheur de cet artiste complet, à l’instar d’un George Romero à qui l’on demandait sans cesse de réaliser des films de zombie. George Miller est prisonnier de cette malédiction qui l’a amené en 2016 à revenir aux origines avec l’extraordinaire Mad Max: Fury Road, s’imposant haut la main comme le film d’action le plus prodigieux des années 2000, une course poursuite effrénée de deux heures construit autour d’un aller-retour ludique et immersif. L’excitation du Furiosa à venir est à son comble. Mais avant, l’ultime retour de ce Max relayé en arrière-plan, Miller a signé quelques œuvres remarquables. Il débarque au États-Unis au milieu des années 80, emballant le très stimulant Les Sorcières d’Eastwick avec un trio d’actrices de chocs et un Nicholson au sommet de sa forme. Curieusement, par la suite, il devient un des spécialistes des films destinés au jeune public, délaissant la violence viscérale pour des fables animistes plus consistantes que prévues. Il produit le premier Babe, et réalise le deuxième, petite merveille d’inventivité où il se permet de reproduire à une échelle animalière les poursuites en voitures blindées qui l’ont fait connaitre. Ensuite, il est aux commandes de Happy feet 1 et 2 et d’un beau mélo lacrymal, injustement méprisé à sa sortie, Lorenzo.

Cinéaste physique, passionné par les défis techniques, George Miller est avant tout un conteur hors pair, un illusionniste brillant doublé d’un formaliste impressionnant dont l’appétence pour les scènes d’actions puise dans l’univers de Buster Keaton et d’Harold Lloyd. Autant de raisons de ne pas rater la rétro complète ayant lieu du 15 avril au 17 mai à la cinémathèque de Toulouse. Hormis Lorenzo, tous ses films en tant que réalisateur sont programmés. Vous aurez aussi le plaisir de découvrir le documentaire Archeologist of Wasteland, de Melvin Zed, en sa présence le 25 avril à 19 h, brillant exégète de la saga Mad Max, auteur d’un ouvrage somme sur le sujet dont le premier tome est sorti en 2022.

