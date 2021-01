PALMARES CINEMA 2020 CULTUROPOING

Voilà ce qui restera comme le meilleur de l’année 2020 côté cinéma pour toute l’équipe de Culturopoing.

Bonne année à tous et à toutes !



1/ Les choses qu’on dit les choses qu’on fait de Emmanuel Mouret

2 / Uncut gems de Bennie et Joshua Safdie

3/ Le cas Richard Jewell de Clint Eastwood

4/ Mank de David Fincher

5/ I’m thinking of endings things de Charlie Kaufman

6/ Tenet de Christpher Nolan

7/ Swallow de Carlo Mirabella-Davis

8/ T he king of staten island de Judd Apatow

9/ Monos de Alejandro Landes

10/ Adolescentes de Sébastien Lifshitz

11/ Kajillionnaire de Miranda July

12/ Hotel by the river de Hong Sang Soo

13/ First cow de Kelly Reichardt

14/ Adieu les cons de Albert Dupontel

15/ Drunk de Thomas Vinterberg

PALMARES 2020 CINEMA DES REDACTEURS

Olivier Rossignot

Mes films de l’année

1/First Cow de Kelly Reichardt

2/ I’m Thinking of ending things de Charlie Kaufman

3/The Nightingale de Jennifer Kent

4/Mank de David Fincher

5/Uncut Gems de Joshua et Ben Safdie

6/Kajillionnaire de Miranda July / Tenet de Christopher Nolan

7/Dawson City, le temps suspendu de Bill Morrison

8/Michel Ange d’Andreï Konchalovsky / Les choses qu’on dit les choses qu’on fait d’Emmanuel Mouret

9/Gretel et Hansel d’Oz Perkins

10/Swallow de Carlo Mirabella-Davis

11/The Nest de Sean Durkin

12/ Monos de Alejandro Landes

13/Relic de Natalie Erika James

14/Le cas Richard Jewell de Clint Eastwood

15/Waves de Trey Edward Shults

Sorties DVD de l’année

La route de Salina de Georges Lautner (Make my day / Studio Canal)

Les 100 Cavaliers de Vittorio Cottafavi (Artus)

Eve, version longue de Joseph Losey (Indicator – Powerhouse)

Short Sharp Shocks (BFI)

Reprise de l’année

Outrage , et toute la rétrospective Ida Lupino

Série de l’année

The Third Day de Dennis Kelly et Felix Barrett

The Haunting of Bly Manor de Mike Flannagan

Rattrapage : Sharp objects de Jean-Marc Vallée

Performance actrice acteur

En tête : Anja Taylor Joy. Depuis The Vvitch on ne la quitte plus des yeux, mais dans « Queen’s Gambit », insurpassable, elle emporte tout sur son passage et vampirise une belle série classique.

Depuis The Vvitch on ne la quitte plus des yeux, mais dans « Queen’s Gambit », insurpassable, elle emporte tout sur son passage et vampirise une belle série classique. Halley Bennett confirme quant à elle son immense talent et la diversité de son registre dans Swallow.

confirme quant à elle son immense talent et la diversité de son registre dans Swallow. Autre grande actrice, Carrie Coon est fabuleuse, au jeu intense, dans The Nest.

est fabuleuse, au jeu intense, dans The Nest. Enfin, Jude Law opère un grand retour, immense acteur dans The Nest et The Third Day.

Révélation

Pas mis dans mon top 15 car toujours dans l’espoir de le voir sortir en salles, le bouleversant Babyteeth de Shannon Murphy avec la consécration d’Eliza Scanlen, déjà vue dans Sharp Objects et Les filles du Docteur March.

Engouement critique mystère de l’année / Déception

Ema de Pablo Larrain qui signe son film le plus médiocre, démonstratif, mal écrit, totalement toc.

Sex Symbol de l’année

Julia Fox dans Uncut Gem

Xanaé Bove

Mes films de l’année

1/ Swallow de Carlo Mirabella-Davis

2/ La Llorona de Jayro Bustamante

3/ Benni de Nora Fingscheidt

4/ Eva en août de Jonás Trueba

5/ Effacer l’Historique de Gustave Kervern et Benoit Delépine

6/ White Riot de Rubika Shah

7/ Adieu les cons de Albert Dupontel

8/ Terrible Jungle de Hugo Benamozig et David Caviglioli

Salle de l’année

Big up à la Clef Revival et son équipe épatante. Saluons l’audace, la ténacité, l’énergie, la programmation exceptionnelle. Godard y a même fait une carte blanche, alors qu’il refuse systématiquement ce genre de proposition. Comme le dit Derek Woolfenden, membre clé de cette nouvelle Clef :

L’art vivant devient un musée. On ne défend plus que les morts. Le cinéma français vivote de partout. Et nous, on leur prouve qu’on n’est pas mort !

Alors, sauvons la Clef !

http://sauvequipeutlaclef.fr

ACHETONS ENSEMBLE LE DERNIER CINEMA ASSOCIATIF DE PARIS

Après un an d’occupation, des centaines de séances et d’invité.es, des milliers de spectateurs.rices, notre dialogue avec institutions et pouvoir publics n’a débouché sur aucune solution pérenne pour sauver La Clef.

Nous pensons que La Clef est un bien commun !

Pour la sauver et afin de maintenir son indépendance et sa liberté, plus qu’une solution : l’acheter ensemble !

pour un cinéma libre et citoyen

pour un lieu de création accessible à tous-tes

Meilleure performance acteur/actrice

Helena Zengel dans Benni

Amanda Seyfried dans Mank

Laure Calamy, Jonathan Cohen, Virginie Efira et Nicolas Maury -où qu’ils soient

Jean-François Dickelli

Mes films de l’année

1/ Uncut Gems, Benny & Josh Safdie

2/ Madre, Rodrigo Sorogoyen

3/ Mank, David Fincher

4/ Les Filles du Docteur March, Greta Gerwig

5/ Tenet, Christopher Nolan

6/ Drunk, Thomas Vinterberg

7/ Le Cas Richard Jewell, Clint Eastwood

8/ Je veux juste en finir, Charlie Kaufman

9/ Lux Æterna, Gaspar Noé

10/ Jojo Rabbit, Taika Waititi

Sortie DVD de l’année

Miracle à l’italienne, Nino Manfredi (Studio Canal) / Phase IV, Saul Bass (Carlotta)

Reprise cinéma de l’année

Crash, David Cronenberg

Série télé de l’année

Rattrapage de la toujours aussi déjantée saison 4 de Rick & Morty

Meilleure performance acteur/actrice

Adam Sandler (Uncut Gems) / Mads Mikkelsen (Drunk)

Marta Nieto (Madre)

Coup de coeur/révélation

Avec le puissant The Nightingale, Jennifer Kent confirme, après son imparfait mais angoissant Mister Babdook, son statut de réalisatrice à suivre de près.

Emballement critique mystère de l’année

1917, se reposant de manière paresseuse sur son seul dispositif de plan-séquence, le film de Sam Mendes devient une bande démo, parfois impressionnante, de Roger Deakins.

Sex Symbol de l’année

Julia Fox (Uncut Gems)

Aissa Deghilage

Mes films de l’année

1// Les enfants du temps Makoto Shinkai

2/ Uncut Gems de les Fréres Sadies

3/ The King of Staten Island de Judd Appatow

4/ Drunk de Thomas Vinterberg

5/ Tenet de Christopher Nolan

6/ Peninsula de Sang Ho Yeon

7/ Le cas Richard Jewell de Clint Eastwood

8/ Adieu les cons de Albert Dupontel

9/ The call de Lee chung Hyeon

10/ Les Choses qu’on dit les choses qu’on fait Emmanuel Mouret

11/ First Cow Kelly Reichardt

12/ Mafia inc de Podz

13/ Tokyo First de Takashi Mike

14/ Petit Vampire de Joan Sfarr

15/ Eté 85 de François Ozon

Sortie DVD :

L’homme qui voulut être roi John Huston

Dernier Caprice de Yasujiro Ozu

Reprise cinéma de l’année :

Shining Stanley Kubrick

Série télé de l’année

Euphoria pour cette épisode de Noel incroyable

Meilleure performance acteur/actrice

Adam Sandler dans Uncuts Gems

Emballement critique mystère de l’année :

1917

Sex Symbol de l’année :

Julia Fox dans Uncuts Gems

Miriem Meghaïzerou

Top films

Charlie Kaufman, I’m thinking of ending things . Pour son univers déréglé, sa mise en scène et sa photographie à la beauté glacée et hantée ; et enfin, pour le jeu ultra-millimétré de Jessie Buckley, qui détonne complètement à l’écran, et Jesse Piemons. Carlo Mirabella-Davis, Swallow . Pour son personnage plein de fêlures et contradictions qui fissure la forme classique de la mise en scène et pour sa force critique. Richard Linklater, Where’d you gone Bernadette. Où Cate Blanchett pousse encore plus loin que dans Blue Jasmin l’incarnation de la névrosée contemporaine… entourés de plus névrosés qu’elle. Encore une belle satire de la société américaine. Judd Apatow, The King of Staten Island. Une des plus attachantes comédies de l’année, un peu dans le goût d’un Linklater : une critique de l’Amérique contemporaine à travers un adolescent au comportement problématique, mais qui retombe sur un finale plutôt conventionnel (mais bon, « d’après une histoire vraie »). Song-ho yeon, Peninsula. Pour ses zombies, son rythme et son humour, dans un univers complètement dystopique et cauchemardesque, en écho avec les craintes que le monde peut nourrir sur les catastrophes et cataclysmes. Christopher Nolan, Tenet. Pour sa discrète mélancolie, portée le jeu parfait d’Elizabeth Debicki, instillée dans film d’action qui parle d’algorithme et d’inversion temporelle. John David Washington y fait une sacrée performance. Et aussi parce que je l’ai vu comme une allégorie efficace des logiques inversées. Benny & Josh Safdie, Uncut Gems. Pour ses péripéties, son univers de poisse et malgré l’ambiance de « vacarme » et les enchaînements de plans trop rapides pour me permettre de bien suivre l’action. Un petit côté héritier de Lumet, Cassavetes et Harari. David Fincher, Mank. Je ne sais pas encore ce que j’en pense… le film hésite entre le biopic et la fresque sur le cinéma. Mais j’ai été plus attentive aux personnages secondaires qu’à Mank. Reste que la mise en scène est belle. Sébastien Lifshitz, Adolescentes. Un peu gênée par le procédé (suivre des adolescentes dans leur vie pendant quatre ans), mais tout de même emportée par… l’émotion qui se dégage (forcément) de ce même procédé. Emmanuel Mouret, Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait. Encore trop marquée par Mademoiselle de Jonquières pour laisser sa chance à ce dernier Mouret, mais convaincue par les dialogues et époustouflée par le jeu de Camélia Jordana. Miranda July, Kajillionaire. L’alliance troublante d’un scénario hyper original, complètement loufoque, et d’une l’histoire bien poisseuse.

Films à rattraper, et qui n’ont pas eu le temps de trouver leur place dans ce classement

Thomas Vinterberg, Drunk

Kelly Reichardt, First Cow

Séries adorées

Scott Frank et Allan Scott, The Queen’s Gambit

Gillian Flynn, Sharp Objects (série en cours…)

Pierre Guiho

15 Films de l’année

1/ Days de Tsai Ming-liang

2/First cow de Kelly Reichardt

3/I’m thinking of the ending things de Charlie Kaufman

4/ 1917 de Sam Mendes

5/ Le cas Richard Jewell de Clint Eastwood

6/ Drunk de Thomas Vinterberg

7/ Adolescentes de Sébastien Lifshitz

8/ Uncut gems de Joshua Safdie et Benny Safdie

9/ Swallow de Carlo Mirabella-Davis

10/ La nuit venue de Frédéric Farrucci

11/Mickey and the bear d’Annabelle Attanasio

12/ Queen & Slim de Melina Matsoukas

13/ Dark waters de Todd Haynes

14/ Ondine de Christian Petzold

15/ Eva en août de Jonas Trueba

Reprise cinéma de l’année

Les lèvres rouges de Harry Kümel

Meilleures performances acteurs/actrices

Carry Coon dans The nest, Haley Bennett dans Swallow, Barbara Sukowa dans Deux,

George MacKay dans 1917, Mads Mikkelsen dans Drunk et Sam Rockwell dans Le cas Richard Jewell

Coup de coeur/révélation

Félix Lefebvre dans Été 85

Emballement critique mystère de l’année

Vivarium de Lorcan Finnegan

Sex Symbols de l’année

Guang Hou et Camelia Jordana dans La nuit venue

Vincent Roussel

Films de l’année

1/ A l’abordage de Guillaume Brac

2/ Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait de Emmanuel Mouret

3/ Le Sel des larmes de Philippe Garrel

4/ Un pays qui se tient sage de David Dufresne

5/ Un soupçon d’amour de Paul Vecchiali

Sortie DVD de l’année

Les trois DVD consacrés à Jean-Claude Brisseau (La Croisée des chemins/La Fille de nulle part et Que le diable nous emporte) (La Traverse/Editions de l’œil)

Les Révoltés de l’an 2000 (N.I.Serrador) (Carlotta)

Reprise cinéma de l’année

Outrage d’Ida Lupino (et je regrette d’avoir manqué les autres films du cycle)

Série télé de l’année

Ma sorcière bien-aimée (William Asher) (toujours à la pointe de l’actualité !)

Meilleure performance :

D’actrice : Marianne Basler, constamment magnifique dans Un soupçon d’amour

D’acteur : Eric Nantchouang et Salif Cissé, les deux zozos d’A l’abordage

Coup de cœur :

Soit dit en passant de Woody Allen. Trop peu de films vus (en salles) du coup, je choisis un livre (car on ne soulignera jamais à quel point l’édition cinéma est riche en ce moment)

Sex-symbol de l’année

Louise Chevillotte dans Le Sel des larmes

Emilie Dequenne dans Les Chose qu’on dit, les choses qu’on fait.

Maryline Alligier

Films de l’année

1/ Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait d’Emmanuel Mouret

2/ Une femme qui s’est enfuie de Hong Sang Soo

3/ Tommaso de Ferrara

4/ Hotel by the river de Hong Sang Soo

5/ Été 85 d’Ozon

6/ Un pays qui se tient sage de Dufresne

7/ Le sel des larmes de Garrel

8/ Soul de Peter Docter

Vincent Nicolet

15 Films de l’année

1/ Uncut Gems de Josh et Benny Safdie

2/ Tenet de Christopher Nolan

3/ Les Filles du docteur March de Greta Gerwig

4/ Madre de Rodrigo Sorogoyen

5/ Mank de David Fincher

6/ The Nightingale de Jennifer Kent

7/ Le Cas Richard Jewell de Clint Eastwood

8/ Ema de Pablo Larraín

9/ Ondine de Christian Petzold

10/ Monos d’Alejandro Landes

11/ Lux Æterna de Gaspar Noé

12/ Dark Waters de Todd Haynes

13/ The King of Staten Island de Judd Apatow

14/ Drunk de Thomas Vinterberg

15/ Adieu les cons d’Albert Dupontel & Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait d’Emmanuel Mouret

Sortie DVD de l’année

Soy Cuba – Mikhaïl Kalatozov

Reprise cinéma de l’année

Crash – David Cronenberg

Arizona Junior – Joel et Ethan Coen

Série télé de l’année

Découverte des deux saisons de la très chouette série anglaise Sex Education.

Rattrapage de l’exceptionnelle mini-série crée en 2016 par Steven Zaillian et Richard Price : The Night of.

Meilleure performance acteur/actrice

Adam Sandler dans Uncut Gems

Marta Nieto dans Madre

Mention spéciale pour la décidément passionnante Jessie Buckley, dans Je veux juste en finir de Charlie Kaufman.

Coup de coeur/révélation

Play – Anthony Marciano : Jolie surprise que cette comédie générationnelle drôle et attachante.

Queen & Slim – Melina Matsoukas : Thriller haletant et particulièrement bien incarné, au sous-texte brûlant, tristement rattrapé par l’actualité.

Emballement critique mystère de l’année

1917 de Sam Mendes : Relativement impressionné en sortie de salle et plus tellement de souvenirs en fin d’année. Ne subsiste que la sensation d’un long-métrage surfant de manière opportuniste du côté des deux derniers Iñárritu. Si Roger Deakins est un immense chef opérateur, Sam Mendes n’est malheureusement qu’un réalisateur quelconque.

Sex Symbol de l’année

Paula Beer dans Ondine de Christian Petzold

Julia Fox dans Uncut Gems de Josh et Benny Safdie

Michaël Delavaud

Films de l’année

1/ Tommaso deAbel Ferrara

2/ Invisible Man de Leigh Whannell

3/ Un jour si blanc de Hlynur Palmason

4/ Monos de Alejandro Landes

5/ Kajillionaire de Miranda July

6/ La Llorona de Jayro Bustamente

7/ Malmkrog de Cristi Puiu

8/ Swallow de Carlo Mirabella-Davis

9/ Uncut Gems de Bennie et Joshua Safdie

10/ The Hunt de Craig Zobel

11/ Project Power de Henry Joost et Ariel Schulman

12/ La Fille au bracelet de Stéphane Demoustier

13/ Adoration de Fabrice Du Welz

14/ Dark Waters de Todd Haynes

15/ A Dark Dark Man de Adilkhan Yerzhanov

+ Bonus : Possessor (Brandon Cronenberg), vu à l’Etrange Festival en septembre et indubitablement l’un des moments de cinéma les plus marquants de cet étrange festival que fut 2020.

Sortie DVD de l’année

Trilogie Taisho (Seijun Suzuki) éditée par Eurozoom, dévoilement de films aussi inédits que sublimes du maître japonais

Ressortie de l’année

Les Révoltés de l’an 2000 (Narciso Ibañez Serrador), film d’horreur viscéral, frontal, sans concessions ni détours.

Performance acteur/actrice de l’année

Adam Sandler (Uncut Gems) / Willem Dafoe (Tommaso)

Elizabeth Moss (Invisible Man) / Betty Gilpin (The Hunt)

Coup de coeur de l’année

Fantaisies de John Ford (sous la direction de Frédéric Cavé et Damien Keller), édité chez Passage(s), livre original, éclairant et sorti trop confidentiellement sur le versant humoristique, parodique et/ou pasticheur d’un cinéaste qui ne réalisait définitivement pas que des westerns.

Emballement critique mystère de l’année

Tenet (Christopher Nolan), film dont l’ambition gargantuesque louée par beaucoup accouche d’une souris au poids pourtant pachydermique

Sex Symbol de l’année

Catrinel Marlon (Les Siffleurs), réincarnation roumaine des divas hollywoodiennes

Emmanuel Le Gagne

Films de l’année

1/ Hôtel by the river de Hong Sang Soo

2/ Sortilèges de Ala Eddine Slim

3/ La femme qui s’est enfuie Hong Sang-Soo

4/ Soul de Peter Docter

5/ Malmkrog de Cristi Puiu

6/ L’infirmière de Kôji Fukada

7/ Le cas Richard Jewell de Clint Eastwood

8/ Nina Wu de Midi Z

9/ The call de Lee Chung-hyun

10/ Les choses qu’on dit les choses qu’on fait de Emmanuel Mouret

11/ Antigone de Sophie Deraspe

12/ Adolescentes de Sébastien Lifshitz

13/ Peninsula de Yeon Sang-ho

14/ Midnight runner de Hannes Baumgartner

15/ Kadaver de Jarand Breian Herdal

Sortie DVD/ BLU RAY

Beatrice Cenci de Lucio Fulci (Artus)

Le couteau de glace de Umberto Lenzi (Le chat qui fume)

L’évadé du bagne de Riccardo Freda (Make my day)

Coffret Hammer vol. 2 (Tamasa)

Ressortie de l’année

Manhunter de Michael Mann

Crash / Scanner de David Cronenberg

Performance acteur/actrice de l’année

Sam Rockwell dans Le cas Richard Jewel

Anja Taylor Joye dans The Queen’s Gambit

Coup de coeur de l’année

Ailleurs de de Gints Zilbalodis

Emballements critiques mystère de l’année

Ondine de Christian Petzold

Uncut gems de Joshua et Bennie Safdie

Tenet de Christopher Nolan

Carine Trenteun

Films de l’année

1/ Tijuana Bible de Jean-Charles Hue

2/ Adieu les cons de Albert Dupontel / Drunk de Thomas Vinterberg

3/ Une vie secrète de Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga

4/ City Hall de Frederick Wiseman

5/ Adoration de Fabrice Du Welz / Un jour si blanc de Hlynur Palmason

6/ Un pays qui se tient sage de David Dufresne / La Cravate de Mathias Théry et Etienne Chaillou

7/ Chained /Beloved de Yaron Shani

8/ Dawson City: Le Temps suspendu de Bill Morrison / Billie de James Erskine

9/ L’Infirmière de Kôji Fukada / Chongqing Blues de Wang Xiaoshuai

10/ Énorme de Sophie Letourneur / Tout Simplement Noir de Jean-Pascal Zadi

11/ Adolescentes de Sébastien Lifshitz

12/ Hotel by the river de Hong Sang-Soo

13/ Monos de Alejandro Landes / La Llorona de Jayro Bustamante

14/ A Perfect Family de Malou Leth Reyman / Benni de Nora Fingscheid / L’Envolée de Eva Riley

15/ A cœur battant de Keren Ben Rafael / Deux de Filippo Meneghetti

+ ceux qui n’ont pas pu avoir leur sortie initialement prévue en 2020

Sin señas particulares de Fernanda Valadez

Slalom de Charlène Favier

Médecin de nuit de Elie Wajeman

Delphine et Carole, insoumuses de Callisto McNulty

Jeanne Drubay

15 Films de l’année

1917 de Sam Mendes Tenet de Christopher Nolan La llorona de Jayro Bustamante The King of Staten Island de Judd Apatow Richard Jewell de Clint Eastwood Mank de David Fincher Swallow de Carlo Mirabella-Davis Canción sin nombre de Melina León Monos de Alejandro Landes Uncut Gems de Joshua et Ben Safdie Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait de Emmanuel Mouret Le Lac aux oies sauvages de Diao Yinan Kongo de Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav His House de Remi Weekes Énorme de Sophie Letourneur

+++

La Communion de Jan Komasa

Tout Simplement Noir de Jean-Pascal Zadi et John Wax

L’Infirmière de Kōji Fukada

Reprise cinéma de l’année

Le notti bianche, Luchino Visconti

Séries télé de l’année

The Haunting of Bly Manor

The Third Day, Felix Barrett et Denis Kelly

Trouble don’t last always, Euphoria Christmas Episode

Court-métrage + diffusion sur plateforme pour le Lynch

What did Jack Do?, David Lynch

Nimic, Yorgos Lanthimos

Meilleure performance actrice

María Mercedes Coroy

Emballement critique mystère de l’année

I’m Thinking of Ending Things, Charlie Kaufman

Audrey Jeamart

Films de l’année

1/ The Vast of Night de Andrew Patterson

2/ The King of Staten Island de Judd Apatow

3/ Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait de Emmanuel Mouret

4 / Possessor de Brandon Cronenberg

5/ Dawson City de Bill Morrison

6/ I’m thinking of ending things de Charlie Kaufman

7/ Le Cas Richard Jewell de Clint Eastwood

8/ Michel-Ange de Andreï Konchalovsky

9/ Bernadette a disparu de Richard Linklater

10/ Kallijionaire de Miranda July

Anna Fournier

15 Films de l’année:

The Lodge de Severin Fiala et Veronika Franz Un pays qui se tient sage de David Dufresne Adolescentes de Sébastien Lifshitz Michel-Ange de Andreï Konchalovsky Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal Eva en août de Jonas Trueba Uncut gems de Bennie et Joshua Safdie Kajillionaire de Miranda July City Hall de Frederick Wiseman Gretel And Hansel de Osgood Perkins Enorme de Sophie Letourneur Mank de David Fincher Little Women de Greta Gerwich I’m thinking of ending things de Charlie Kaufman Effacer l’historique de Gustave Kervern et Benoît Delépine

Sortie DVD de l’année:

The Lighthouse

Reprise cinéma de l’année :

Mulholland Drive

Série télé de l’année:

Mrs America

Meilleure performance acteur/actrice:

Anya Taylor-Joy dans The Queen’s Gambit

Emballement critique mystère de l’année:

Les choses qu’on dit les choses qu’on fait. Beau scénario mais le jeu des acteurs et les dialogues trop (bien) écrits m’ont vraiment fait passer un long moment de solitude et d’ennui…

Sex Symbol de l’année

Pas d’idée, je ne sais pas s’il y a des critères d’âge, de nombre de film en 2020 ou de carrière mais peut-être John David Washington qui rend Tenet un peu moins long et navrant.

Enrique Seknadje

Film de l’année

Hotel By The River de Hong Sang-soo Tommaso de Abel Ferrara Sortilège de Ala Eddine Slim Family Romance, LLC de Werner Herzog Malmkrog de Cristi Puiu Days de Tsai Ming Liang Le Sel des larmes – Philippe Garrel La Femme qui s’est enfuie de Hong Sang-soo Eva en août de Jonàs Trueba Séjour dans les Monts Fuchun de Gu Xiaogang First cow de Kelly Reichardt

