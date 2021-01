Un aperçu du meilleur de l’année musicale 2020 selon nos rédacteurs à travers une playlist collégiale reprenant nos albums/chansons/rééditions/redécouvertes de l’année et l’ensemble des palmarès individuels de l’équipe.

PALMARES MUSIQUES 2020 DE NOS REDACTEURS

BRUNO PISZOROWICZ

Palmarès de l’année

Sophia – Holding On / Letting Go Destroyer – Have We Met James Righton – The Performer Woods – Strange To Explain Kevin Morby – Sundowner RVG – Feral Isobel Campbell – There Is No Other Catastrophe – Gong Cinephonic – Les Paradis Artificiels Other Lives –For Their Love Declan McKenna – Zeros Fontaines D.C. – A Hero’s Death Andrea Laszlo De Simone – Immensità The Mountain Goats – Getting Into Knives Fleet Foxes – Shore

Chansons de l’année

Sophia – Undone Again

Woods – Netx to You And The Sea

Kevin Morby – Brother Sister

Destroyer – It Just Doesn’t Happen

James Righton – See The Monster

Sophia – Strange Attractor

Woods – Where Do You Go When You Dream?

James Righton – The Performer

Catastrophe – Encore

Fontaines D.C. – I Don’t Belong

Artiste/album écouté en boucle hors actualité

Art Garfunkel – Fate For Breakfast

French79 – Joshua

EMMANUEL LE GAGNE

Palmarès de l’année

Jeff Parker – Suite for Max Brown Carla Bley – Life Goes One Helena Deland – Someone New Terje Rypdal – Conspiracy Elena Minus – Acts of rebelllion Matt Elliott – Farewell to All we Know Arman Méliès – Black Kingdom / Roden Crater The Flaming Lips – American Head Stephen Malkmus – Traditional techniques The Strokes – The New Abnormal Artiste écouté en boucle hors actualité Stelvio Cipriani

MIRIEM MEGHAIZEROU

Top albums

Nicholas Lens & Nick Cave, Litanies Asaf Avidan, Anagnorisis Apparat, Dämonen Nils Frahm, Empty Les Marquises, La Battue Bendaly Family, Middle East Drone Alexandra Savior, The Archer Eartheater, Phoenix : Flames Are Dew Upon My Skin Anna von Hausswolff, All Thoughts Fly Rodolphe Burger, Environ ex aequo avec Sufjan Stevens, Ascension ex aequo avec Sufjan Stevens Aporia Fiona Apple, Feltch the Bolt Cutters . Tame Impala, Borderline

Et si je devais retenir quelques titres

Nicholas Lens & Nick Cave, « Litany of The Sleeping Dream »

Bendaly Family, « Ya Habibi »

Asaf Avidan, « Lost Horses » et « 900 Days »

Les Marquises, « Hosts are missing » et « Bare Land »

Eartheater, « Metallic Taste of Patience » et « Behind the Clavicle »

Anna von Hausswolff, « All Thoughts Fly »

Top réécoute de l ’ année

Orchestra Manœuvre In The Dark, « Enola Gay »

Déception de l’année

Ibrahim Maalouf, 40 Melodies

OLIVIER ROSSIGNOT

Disques préférés de l’année

Anna von Hausswolff – All Thoughts Fly Max Richter – Voices Eartheatre – Phoenix: Flames Are Dew Upon My Skin Flaming Lips – American Head Tame Impala – The Slow Rush Apparat – Soundtracks : Equals sessions, Dämonen, Stay Still, Capri-revolution Nick Cave – Nicholas Lens – Litanies Jane Birkin – Oh pardon, tu dormais Nils Frahm – Empty / Tripping with Nils Frahm Olafur Arnalds – Some kind of peace LOMA – Don’t Shy Away Arman Melies – Roden Crater Adrianne Lenker – songs/instrumentals Rob – Gretel and Hansel Rival consoles – Articulation Fiona Apple – Fetch the Bolt Cutters This is the kit – off off on

Chansons préférés de l’année

Anna Von Hausswolff – Persephone

Jenny Wilson – Göra Saken Värre / Vem är Rädd För Vem

Max Richter – Choral Pt.4

Tame Impala – Posthumous Forgiveness

Nick Cave – Nicholas Lens – Litany of transformation

Arman Melies – Roden Crater

Adrianne Lenker – Anything

Jane Birkin – Max

This is the kit – This is what you did

Rattrapage de l’année

Après l’avoir raté, découvrir l’un des plus beaux albums de 2019, le Trauma de Jenny Wilson qui fait suite à son déjà génial Exorcism.

VINCENT NICOLET

Mes 10 disques préférés de l’année

After Hours – The Weeknd The New Abnormal – The Strokes Trinity – Laylow LMF – Freeze Corleone Man on the Moon III : The Chosen – Kid Cudi Good News – Megan Thee Stallion / Pray For Paris – Westside Gunn Heaven or Hell – Don Toliver Radioactive – Sacha & Evgueni Galerpine / The Ascension – Sufjan Stevens Folklore – Taylor Swift / Nevermore – Taylor Swift BLO II – 13 Block

+ une mention spéciale pour la compilation 13 Organisé. Où comment le rappeur le plus clivant du paysage marseillais, Jul, est parvenu à fédérer toute sa ville autour d’un projet commun, devenant un symbole d’unité et de collectif. Conclusion en apothéose et toute en émotion avec l’ultime piste, Je suis Marseille, réunissant en moins de six minutes plusieurs générations et héritages : IAM (Akhenaton/Shurik’n), Fonky Family (Le Rat Luciano), Psy4 de la rime (Alonzo), Puissance Nord (Fahar), L’Algérino, SCH et évidemment Jul lui-même.

Mes 5 chansons préférées de l’année

Laugh Now Cry Later – Drake feat. Lil Durk

ROULETTE RUSSE – Sally

Alive – Kid Francescoli

TKN – ROSALÍA feat. Travis Scott

Les Magiciens – ISHA

Top d’écoute de l’année, hors actualité

La découverte de Marie-Flore avec l’album Braquage (2019) et l’EP Passade Digitale (2017).

L’album Himalayah (2008) de Mala, père de l’autotune dans le rap français et objet précurseur fascinant

VASKEN KOUTOUDJIAN

Disques préférés de l’année The New Abnormal – The Strokes Gore – Lous and The Yakuza Crocorama – Odyssey & Oracle Marlow 2 – Marlow As God Intended – Apoll Brown & Che’Noir 432 – RCKNSQT Only Diamonds Cut Diamonds – Vegyn Blackout – Viktor & The Haters Reykjavik – Glass Museum Quaranted – Sars Lips Compromise Cambio – La Chica Chansons de l’année The Stroke « Ode to the Mers » Réédition de l’année The Collection – Prefab Sprout Artiste/album le plus écouté de l’année L’exécuteur de Hong Kong

XANAE BOVE

Voici mon micro-palmarès

Un seul concert marquant vu à la Maroquinerie le 8 février 2020 -mais comme dit le Scrabble, mot compte triple

car une soirée hommage où plus de douze musiciens se sont mis en quatre…

Une soirée Gonzaï, hommage à Rowland S. Howard, disparu il ya 10 ans, ex The Birthday Party, de Crime and the City Solution et These Immortal Souls avant de faire des sublimes albums solos

Grosse claque que ce concert où des musiciens et interprètes pointus se sont tous mis au service du musicien-notamment Bobby Gillepsie (de Primal Scream), Lydia Lunch , Mona Soyoc (ex Kas product), Mick Harvey…

Et surtout, une découverte : J onnine Standish (HTRK) qui a repris magnifiquement une chanson que Rowland S. Howard avait composée pour elle, dont elle a écrit les paroles et chanté

Frisson (de pIaisir )à partager ici:

