Cannes 2025 (Séances Spéciales) – Andrew Dominik – « Bono : Stories of Surrender »

Bono : Stories of Surrender : montage audacieux au service de la performance du conteur

Bono : Stories of Surrender d’Andrew Dominik est un film visuellement saisissant et narrativement inventif qui transcende le format traditionnel du documentaire de concert. Présenté en avant-première au Festival de Cannes 2025, cette adaptation du one-man-show de Bono offre une exploration profonde de la vie du leader de U2, mêlant musique, narration et performance théâtrale dans une expérience cinématographique cohérente.

Dominik, connu pour ses œuvres cinématographiques telles que Blonde et The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, apporte ici une touche artistique distinctive. Le film est tourné en noir et blanc, avec une photographie contrastée et épurée, mettant en valeur la présence scénique de Bono tout en créant une atmosphère introspective. Le montage joue habilement avec les temporalités, entrelacant performances musicales et récits personnels, offrant une narration fluide et immersive. Des moments de rupture du quatrième mur, comme l’intégration de monologues internes superposés à des performances, ajoutent une dimension réflexive à l’ensemble.

La performance de Bono est un chef-d’œuvre de narration consciente de soi, naviguant à travers des anecdotes tirées de son autobiographie, Surrender : 40 Songs, One Story, avec un mélange d’humour, d’humilité et de flair théâtral. Reconnaissant le risque de complaisance, il qualifie son spectacle de « nombrilisme grotesque », mais cette franchise le rend sympathique et désamorce toute accusation de vanité. Bono se livre avec une sincérité désarmante, abordant des sujets aussi personnels que la perte de sa mère, sa relation complexe avec son père, et ses propres questionnements sur la célébrité et l’activisme. Sa capacité à mêler humour, émotion et réflexion témoigne d’une maîtrise de la scène et d’une volonté de partager son humanité au-delà de son statut de rockstar.

Sur le plan musical, le film présente des versions réimaginées des classiques de U2, arrangées pour un ensemble de chambre. Ces interprétations dépouillées, entrelacées avec le récit de Bono, créent un flux narratif homogène qui souligne la profondeur thématique du film.

Dominik utilise une riche palette de noir et blanc, grâce au directeur de la photographie Erik Messerschmidt, pour créer une atmosphère à la fois austère et intime. L’utilisation d’un éclairage en clair-obscur fait apparaître Bono et les musiciens qui l’accompagnent – violoncelliste, harpiste et batteur – comme des silhouettes, imprégnant le film d’un sens du mythe et de la vulnérabilité.

Le montage est particulièrement remarquable pour son interaction dynamique entre la performance et l’introspection. Dominik intègre des séquences en coulisses et des séquences stylisées qui brouillent les frontières entre la réalité et la mémoire. Par exemple, pendant l’interprétation de « Desire », le monologue interne de Bono se superpose à l’interprétation en direct, brisant le quatrième mur et invitant les spectateurs à pénétrer dans sa psyché réfléchie.

En outre, le film incorpore des éléments multimédias, tels que des toiles de fond à diodes électroluminescentes et des accessoires de scène minimalistes, afin d’améliorer la narration sans éclipser les récits personnels. Cette approche permet au film de maintenir un équilibre entre grandeur et intimité, ce qui témoigne de la finesse de la mise en scène de Dominik.

La critique a souligné l’approche novatrice du genre documentaire sur les concerts de Bono : Stories of Surrender. La première mondiale à Cannes a été couronnée par une ovation de 6 minutes et demie, soulignant l’impact émotionnel du film sur le public. Bono, en réponse, a ajouté une touche d’humour en déboutonnant sa chemise, illustrant sa proximité avec l’audience. Le film sera disponible en version immersive sur Apple Vision Pro, offrant une expérience en 8K avec audio spatial, plaçant le spectateur au cœur de la performance.

En somme, Bono: Stories of Surrender est une œuvre qui transcende le genre du documentaire musical, offrant une exploration profonde de l’identité, de la mémoire et de la résilience. Grâce à la vision artistique de Dominik et à la sincérité de Bono, le film se distingue comme une méditation poignante sur la vie et l’art.

