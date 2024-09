30è Étrange Festival – Compétition courts métrages n°3

La compétition commence dès ce mardi soir pour la section des courts métrages dans le cadre du 30è Étrange Festival, avec dans ce programme une liesse éphémère révélant des vulnérabilités ou monstruosités par les craquelures de leurs vernis, masque ou carapace. Nous vous mettons en exergue les coups de cœur parmi cette sélection.

Programme n°3 Fini la bamboche ! : mardi 3 septembre à 19h30 & samedi 14 septembre à 16h30

30è EF – Mothers & Monsters de Edith Jorisch

30è EF – To the Brink de Hugo Docking

Le studio Spare Flesh créé récemment produit et fabrique des films d’animation utilisant la stop motion et les marionnettes en saynètes macabres convoquant le fantastique horrifique, voire gore comme le laisse suggérer son nom, avec ici un pauvre humain en véritable fantoche manipulé par un diablotin et un ange gardien plus ou moins mal intentionnés. Livré aux tentations, ce faible pantin au bord du précipice se trouve tiraillé par l’alcoolisme et le désespoir, et la fatalité nous prouvera que son sort n’a que peu d’importance car d’autres pulsions sont à l’œuvre entre les deux comploteurs. Ce bijou lugubre d’animation joue sur les contrastes avec sa chanson entrainante, ses couleurs criardes et les codes du conte et du cabaret. La stop motion fonctionne à merveille pour mettre en scène le corps malmené et maltraité en osant le sanglant et les chairs brutalisées, investies comme terrain de jeux sinistres au diableteau pervers. Une mise en bouche saignante donnant envie de goûter aux autres mets animés du studio, à consommer sans modération !