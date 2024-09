30è Étrange Festival – Compétition courts métrages

Cette année encore, nous renouvelons avec joie notre partenariat avec l’Étrange Festival et l’équipe de Culturopoing pour cette 30è édition ! Nous nous répartissons habituellement les compétitions et j’ai toujours le plaisir de couvrir la section des courts métrages comme chaque année recelant son lot de merveilles et cauchemars éveillés. Cette compétition se verra couronnée par les Grand Prix Canal+ et du Prix du Public le dimanche 15 septembre à 20h15 lors de la soirée de clôture.

Florilège d’expérimentations visuelles et gestes esthétiques singuliers, d’écritures audacieuses, incongrues, transgressives et décalées, d’un spectre d’émotions allant du rire décomplexé à l’effroi persistant, notre recherche de sensations fortes est condensée en 6 programmes de 7 courts-métrages chacun (42) aux diverses écritures (fiction & expérimental) & techniques de mises en scène (live action & animation), 3 continents (Amériques, Europe & Asie) & 24 nationalités représentés.

Entretien de Frédéric Temps pour cette 30è édition © Forum des images

Nous y retrouvons le bon mix entre jeunes cinéastes repérés et vétérans de festivals suivis par le comité au fil de ses sélections, donnant ainsi une épaisseur au long cours de la création en format court parmi lesquels :

> Jan Soldat (Der Unfertige 2014 ; Staging Death 2022)

> Carolina Sandvik (The Expected 2021)

> Félix Dobaire (Myosotis 2021)

> Ivan Li (Fruit 2021)

> Anna Vasof (Issues With My Other Half 2023)

> Ori Goldberg אורי גולדברג (Don’t Die on Me רק אל תמות 2023)

> Sam Fox (Fck’n nuts 2023)

Calendrier des séances pendant cette 30è édition :

Programme n°3 Fini la bamboche ! : mardi 3 septembre à 19h30 & samedi 14 septembre à 16h30

Programme n°1 Avec Panache ! : mercredi 4 septembre à 17h30 & samedi 7 septembre à 19h30

Programme n°5 No Future : mercredi 4 septembre à 22h & jeudi 5 septembre à 21h30

Programme n°2 Dérive à deux : jeudi 5 septembre à 17h & jeudi 12 septembre à 17h45

Programme n°4 Until the end : vendredi 6 septembre à 19h45 & mercredi 11 septembre à 19h15

Programme n°6 Pris de court : mardi 10 septembre à 17h & vendredi 13 septembre à 19h45

Chaque programme est présenté deux fois, et le public peut voter à l’issue de chacune de ces projections, afin de remettre le Prix du Public 2024, divulgué lors de la soirée de clôture le dimanche 15 septembre à 20h15 !

Nous chroniquerons nos coups de cœur dans de prochains articles et nous prévoyons un entretien avec une partie des membres du comité de programmation de la section Courts métrages, composé de Géraldine Macé, Alain Burosse, Pascale Faure & Éric Challard que nous intégrerons ici ultérieurement.

À bientôt au Forum des images & excellente rentrée étrange !

