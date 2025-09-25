16ème édition du Festival International de La Roche-sur-Yon du 13 au 19 octobre 2025.

Dans la compétition internationale, forte de sept longs métrages, le cinéma italien -souvent sous représenté par ailleurs, est à l’honneur. Avec Eleonora Duse, Pietro Marcello, conteur plein de grâce, continue après Martin Eden (2019) et L’envol (2023) de nous faire voyager dans le temps, à la fin de la première mondiale pour le portrait d’une diva du théâtre. Valeria Bruni Tedeschi et Noemie Merlant en têtes d’affiche. Récompensé à Berlin, Venise pour ses œuvres précédentes, le documentariste Gianfranco Rosi continue pose de nouveau son regard singulier sur les villes de son pays, Naples et Pompéi. Par ailleurs, on est intrigué par le pari osé de Chloé Robichaud – qui va être également à l’honneur dans un focus qui regroupe cinq précédents titres- avec Deux femmes en or, remake or not remake d’un film érotique québécois des années soixante-dix ? Le Québec toujours, avec la présence dans le jury de Philippe Lesage, dont le dernier film , Comme le feu, qui fera l’objet ici d’une séance spéciale, avait séduit notre rédacteur Michaël Delavaud, lors de sa sortie en salles, pour son relief bergmanien notamment.

Les compétitions, Nouvelles vagues et Perspectives, permettent non seulement de découvrir de nouveaux horizons mais aussi de nouveaux talents. Le FIF n’oublie pas pourtant de rendre hommage à ces artistes dont la disparation récente nous a touchée avec la diffusion de films de : Gene Hackman, David Lynch, Robert Redford, Terence Stamp…

Crédit Photo dossier de presse du FIF-85

L’invitée de marque de cette année, Camille Cottin, sera mise à l’honneur par six films de sa carrière et rencontrera le public lors d’une Masterclass, le samedi 18.

Ajoutons à cela, les nombreuses avant-premières tant attendues : L’homme qui rétrécit (avec Jean Dujardin). En séances spéciales : L’étranger, de François Ozon, Bugonia de Yórgos Lánthimos, Blue Moon de Richard Linklater, Hamnet de Chloé Zhao. Dans la sélection Clips d’hier, l’intégrale des créations de Quentin Dupieux. Comme chaque année de nombreuses séances et parcours attendent les publics les plus jeunes. La liste des réjouissances serait trop longue à développer ici. Rendez-vous sur le site internet du Festival pour faire votre choix.

