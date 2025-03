Wes Anderson : les archives, exposition du 19 mars 2025 au 27 juillet 2025 @ la Cinémathèque française

Nouvelle exposition événement de la Cinémathèque française, l’institution invite Wes Anderson pour sa toute première exposition s’annonçant comme le début d’une tournée mondiale* jusqu’en 2029 consacrée à cet artiste excentrique, soulignant ainsi son caractère exceptionnel : du vivant de son créateur, par sa jeunesse (55 ans) et sa filmographie ramassée (11 longs-métrages & 5 courts-métrages projetés lors de sa rétrospective du 22 mars au 25 mai 2025). Elle entérine la place de cet artiste dans la culture pop du XXIè siècle comme nul autre, sévissant depuis les années 1990, il a su imposer son identité, immédiatement reconnaissable dès un photogramme tiré de toute sa filmographie : son sens du cadrage, la symétrie obsessionnelle, son goût pour une palette aux couleurs pastel, un casting A-list avec des proches récurrents, mais invitant toujours de nouvelles têtes à incarner ses fantaisies narratives et visuelles, la musique en rythmique de ses extravagances sonores… Cinéaste fantasque qui divise par son formalisme, ça passe ou ça casse, tant son univers marqué est homogène mais se déclinant à l’infini en de multiples variations graphiques : son trop plein visuel ne cesse d’explorer ses affects, son imaginaire et ses fantasmes, et par la-même les nôtres.

Exposition Wes Anderson du 19 mars 2025 au 27 juillet 2025

L’exposition propose une déambulation partagée entre explorations biographique & chronologique, puis thématique au travers de la diversité de la collection privée de Wes Anderson et d’archives de productions : maquettes, tableaux, mobiliers, livres, cartes, journaux, moyens de transport, marionnettes, miniatures, costumes, photographies, carnets de travail, archives scénaristiques, dessins préliminaires, storyboards, affiches, accessoires, Polaroïds, partitions de musique, plans de décors, schéma de mises en place de la caméra, animatiques, figurines, découpages de séquences, disques vinyles… donnant alors une vue d’ensemble de ses recherches esthétiques tout au long de ses créations minutieuses, personnelles et collectives.

exposition Wes Anderson avec une façade personnalisée de son univers visuel @ la Cinémathèque française

Le départ de la scénographie tente de nous replonger dans l’un de ses films les plus emblématiques The Grand Budapest Hotel, chef d’œuvre multi récompensé, notamment par 4 statuettes (Meilleure musique de film, Meilleurs décors, Meilleurs costumes, Meilleurs maquillages et coiffures) lors de la 87è cérémonie des Oscars en 2015. Les films de jeunesse (Tête brûlée/Bottle Rocket & Rushmore) introduisent et campent l’énergie des premières amitiés au long cours de Wes Anderson, avec en l’occurrence les frères Owen & Luke Wilson, et Jason Schwartzman & Bill Murray. Avec Bottle Rocket (court & long-métrages), le ton comique est posé avec des jeunes en rébellion, se révélant des bras cassés pendant une évasion et dans leurs tentatives de braquage et cambriolage. Ensuite, dans le deuxième long-métrage, Schwartzman personnifie les déboires d’Owen Wilson pendant sa scolarité à St. Mark’s School of Texas et le premier alter ego à Anderson, dans un autoportrait glauque du créateur demiurge obsédé, manipulateur et toxique pour arriver à ses vaines fins amoureuses, mais qui s’offre un final théâtral et théâtralisé de pyrotechnique totalement jubilatoire. La figure tutélaire de Roald Dahl planait déjà sur ce duo créatif et que le frère Eric Chase Anderson croqua dans des dessins de cette époque posant les fondements de l’inventivité de son frère cinéaste. Dès les premières pièces exposées, on sent la complicité de l’ébauche de la troupe andersonnienne à venir et le soin à tout ce qui pourrait apparaître dans le cadre, tout y est donc étudié, conçu et orchestré avec acribie.

exposition Wes Anderson – accueil par l’équipe du Grand Budapest Hotel

Ensuite, l’exposition se poursuit par des thèmes : Familles d’artistes, Voyages, Stop-motion, Fresques européennes, Sur scène parcourant la filmographie en regroupant par salles les films, et articulant les aspérités saillantes des collaborations fructueuses d’Anderson (Robert Yeoman chef-opérateur, Roman Coppola scénariste , Alexandre Desplat compositeur musical, Adam Stockhausen chef décorateur, Milena Canonero cheffe-costumière, Andy Gent concepteur de marionnettes, Simon Weisse concepteur de miniatures, Erica Dorn graphiste…). Le fil rouge de sa filmographie traverse l’enjeu de trouver sa place dans la société & sa famille, et ce, toujours dans une tension réconcilant émotions & rigueur formelle, et pourtant laissant également une place pour la consolation, refaire du commun dans la séparation et la division, grâce à l’émancipation l’affranchissement, des classes, adultes, hiérarchies… en associant toujours des interprètes ciselés autour de leurs personnages & leurs images (anecdote dans Wes in Town avec les figurants en fin d’article) : on y retrouve alors la ribambelle d’acteurs & actrices qu’on aime à retrouver ou à découvrir affublés de costumes & coiffures sans pareille et aux gestuelles déconcertantes : Gene Hackman, Anjelica Huston, Ben Stiller, Gwyneth Paltrow, Seymour Cassel, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Irrfan Khan, Adrien Brody, Bruce Willis, Edward Norton, Frances McDormand, Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Mathieu Amalric, Harvey Keitel, Jude Law, Saoirse Ronan, Léa Seydoux, Tom Wilkinson, Benicio Del Toro, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Denis Ménochet, Christoph Waltz, Bryan Cranston, Scarlett Johansson, Liev Schreiber, Tom Hanks, Matt Dillon…La multitude d’objets & œuvres présentés rendent compte du détail apporté, mais n’oublie jamais qu’Anderson cherche toujours une vision d’ensemble qui dans le cadre de ses plans apporte tout le sens et l’émotion traqués dans ses riches compositions. On s’attend ainsi à la nature des éléments sous nos yeux (costumes, accessoires, écrits, photos…), mais pas forcément à certaines archives, qui sont pour la plupart inédites. On découvre dès lors une sensibilité et une quête inlassable de déclinaisons illimitées, et de rapports au monde et représentations fantasmées ou exotisées, mais assumées, car on y sent tout de même une sincérité dans cette fascination de l’ailleurs (Inde, France, l’Autre…), et dès qu’il s’agit d’un réel quotidien (lieu, famille…), transformé par un goût du décalé et décalage. Cette incursion dans l’espace mental andersonnien permet d’accéder au plus près de ses secrets de fabrication.

exposition Wes Anderson – stop motion

Et l’un des plus épatants est celui que nous confia Ben Adler producteur associé, lors de la visite lundi midi, à propos de la révélation sur la conception de Fantastic Mr. Fox à Anderson : le travail en animation avec plusieurs collaborateurs lui donna l’envie de préparer tous ses prochains films en prises de vues réelles avec des animatiques intégrales. Malgré l’aspect sommaire d’une animatique, il peut paraître délirant à présenter à ses producteurs un planning incluant la création d’une animatique déroulant tout le film, on croirait qu’un storyboard suffisait, mais la prévisualisation devint depuis une étape incontournable de la mise en scène des films lives d’Anderson avec en co-metteurs en scène Jay Clarke artiste principal du storyboard & Edward Bursch monteur animatique, rendant possible l’étude de tous les placements et angles de caméra, la cadrage des plans, l’ébauche du rythme du montage, etc… Selon Adler, au contraire, il y a un gain en efficacité avec cette méthode et ce qu’on croirait être une perte de temps finit par être un bénéfice pendant le tournage car tout y était anticipé finalement et cela pouvait même accueillir de nouvelles suggestions décidées collégialement pendant le tournage d’une scène (anecdote dans Wes in Town à voir en fin d’article). À côté du dessin de Carl Sprague pour la conception des décors du Grand Budapest Hotel, vous trouverez trois extraits d’animatiques de 13 minutes en boucle.

exposition Wes Anderson – expérience VR accessible les WE/jours fériés de 11h30 à 19h30

avec une immersion sur L’Île aux chiens en compagnie des héros canins !

Une exposition pouvant plaire tant aux petit·e·s qu’aux grand·e·s (sauf le tableau de Rich Pellegrino pour lequel certains parents voudront le masquer aux yeux de leurs enfants), fétichistes collectionneurs pourront s’extasier devant des pièces uniques, comme les figurines et marionnettes des films d’animation raviront les enfants. Pour les plus aventureux ou curieux de la Réalité Virtuelle, FoxNext VR Studio (avec Felix & Paul Studios et Google Spotlight Stories) avait conçu une immersion de 5mn pour L’Île aux chiens qui avait accompagnée la promotion de sa sortie sur nos écrans, les héros canins dévoilent leurs caractéristiques et liens entre eux, et dans l’immersion on vous partage le design de chacun d’eux en studios avec Anderson en répétition des textes, dits par les voix originales ou françaises du film. On regrettera seulement ce qu’on retrouve dans tous les lieux manquant d’espace en face à face est la réflexion des écrans lumineux dans les vitres masquant ce qu’on aimerait bien y voir masquées par d’intempestifs reflets. L’exposition étant d’une plus courte durée que celle de L’Art de James Cameron, on vous conseille de ne pas tarder à la visiter afin de vous plonger dans l’univers ébouriffant et multidimensionnel de cet autodidacte, ouvert d’esprit faisant à d’autres références à la pop culture, et toujours enclin à vous embarquer dans des expéditions visuelles et émotionnelles, intimes et tragiques, osant la mélancolie avec une grande générosité dans le burlesque et l’humour.

exposition Wes Anderson – casiers du Grand Budapest Hotel

Rétrospective cinéma du 22 mars au 25 mai 2025 :

– Asteroid City

– Bottle Rocket

– La Famille Tenenbaum

– Fantastic Mr. Fox

– The French Dispatch

– The Grand Budapest Hotel

– À bord du Darjeeling Limited

– L’Île aux chiens

– Moonrise Kingdom

– Rushmore

– La Vie aquatique

– courts-métrages : Hotel Chevalier, La Merveilleuse histoire d’Henry Sugar, Le Cygne , Le Preneur de rats & Venin

Entretien avec Jim Jourdane, éditeur de Wes in Town : un tournage à Angoulême @ éditions Makisapa à Angoulême :

L’envers du décor, une façon de découvrir la réception d’un film (ici The French Dispatch) au cœur de sa fabrication

On a profité d’une visite d’Angoulême ce mardi pour une visite des lieux de tournage de The French Dispatch et la rencontre de Jim Jourdane qui lui aussi a entraîné avec lui dans une aventure livresque Thibault Balahy, Olivier Balez, Lou Bonelli, Sylvain Delcourt, Julie Gore, Louise Laveuve, Giorgia Marras, Benjamin Mialet, Christophe Nardi, Miss Paty, et Robin Raffalli pour une BD recueillant l’épopée citadine que constitua le tournage du film dans la ville. Un récit drolatique et tout aussi fantaisiste qu’un film d’Anderson qui lui rend hommage de la plus belles des façons !

* Catalogue Wes Anderson : les Archives disponible fin mars/début avril

