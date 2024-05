Chaque mois, Culturopoing vous propose un cotonneux, soyeux et doucereux voyage musical via une sélection éparse et subjective de plus de 40 titres et presque 3h de musique(s)!

De quoi accompagner avec bonheur vos prochaines journées comme vos prochaines nuits …

Ecoutez cette playlist sur votre plateforme de prédilection :

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).