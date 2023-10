Une sortie parisienne à signaler cet automne : celle d’Années en parenthèses 2020-2022, un film en forme d’herbier réalisé pendant le confinement par la Québécoise Hejer Charf réunissant des contributions de différentes natures qui dressent un bilan, formulent des espoirs, se répondent parfois, et forment ensemble, de plusieurs endroits de la planète, un chant humain multiple et vivifiant.

« 2020 à 2022 ont été des années en parenthèses qui ont renforcé les inégalités, la colère et les soulèvements populaires. Confinée à Montréal, les projets de la réalisatrice ont été brutalement annulés. Le besoin de tourner l’a amenée à demander à cinquante amis, connaissances ou amis d’amis, artistes et intellectuels du Canada et d’ailleurs, de lui envoyer des images, des sons. Elle les a ensuite mêlés aux actualités internationales, à des extraits de films, d’œuvres littéraires et de poésie pour dresser un état des lieux de la survie de notre monde. Il en résulte un poème documentaire, féministe, optimiste et engagé, ponctué de rappels de décès : celui de bell hooks, de Moustapha Safouan, de Nadia Lotfi, d’Etel Adnan, de David Graeber, d’Hélène Châtelain, de Sarah Maldoror, de Nawal El Saadawi, de Marie-Claire Blais, de Maradona, de Moufida Tlatli, de Lina Ben Mhenni et de Jean-Luc Godard. »

Années en parenthèses 2020-2022 d’Hejer Charf est à l’affiche au cinéma L’Épée de Bois (100 rue Mouffetard, Paris Ve), du 25 octobre au 6 novembre 2023, tous les jours à 13h15 sauf le mardi, ainsi que les mardis 14 et 21 novembre 2023.

La réalisatrice Hejer Charf sera présente à chaque séance pour un débat avec le public, accompagnée à chaque fois d’une personne intervenant dans son film, ou d’une personne extérieure :

– vendredi 27 octobre – Karim Kattan, écrivain (à confirmer)

– samedi 28 octobre – Sophie Bessis, historienne

– lundi 30 octobre – Bernadette Dufrêne, historienne de l’art

– mercredi 1er novembre – Gabriella Scheer, comédienne

– jeudi 2 novembre – Sylvie Braibant, journaliste

– vendredi 3 novembre – Alia Kdeih, journaliste

– dimanche 5 novembre – Leila Shahid, ancienne ambassadrice de la Palestine

– mardi 21 novembre – Wassyla Tamzali, écrivaine, ancienne directrice des droits des femmes à l’UNESCO

