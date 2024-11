Rétrospective « Pierre Richard en cavale »

A travers une jolie rétrospective intitulée « Pierre Richard en cavale », trois films plutôt rares de cet acteur emblématique sortent dans les salles obscures. Pour l’occasion, la chance est donnée de les (re)découvrir projetés dans une version restaurée, comme un remède à la morosité ambiante. Deux d’entre-eux, Un nuage entre les Dents et La Cavale des Fous, ont pour auteur Marco Pico, réalisateur méconnu du grand public, quand On aura tout vu a lui été réalisé par le prolifique Georges Lautner.

Marco Pico a débuté sa carrière au cinéma comme assistant des Robert ou autres Franju dans les années 60. Il rencontre Pierre Richard, dont il deviendra conseiller technique sur deux réalisations de la vedette, au début des années 70 : Les Malheurs d’Alfred et Je sais rien, mais je dirai tout. Proche professionnellement et dans la vie, Pico se tourne tout naturellement vers l’acteur, pourtant déjà auréolé du succès du Grand Blond avec une chaussure noire, pour tourner son premier film.

En se côtoyant ainsi, sur des tournages et en-dehors, le jeune réalisateur a réussi à percevoir chez Pierre Richard une sensibilité en trompe-l’œil, dépassant le simple charme de son étourderie légendaire.

D’ailleurs, si le jeune Pierre avait grandit de nos jours, il est à parier qu’il aurait pu être diagnostiqué comme ayant des troubles de l’attention, par exemple. Ce n’était nullement le cas à l’époque et le jeune homme s’est créé, avec l’appui d’un Yves Robert en véritable père de substitution, un personnage, unique dans le paysage cinématographique français. Ce que propose Pico ici finalement, c’est d’égratigner un peu ce personnage, en lui offrant des failles et des aspérités.

En 1974, Un nuage entre les dents est donc un premier long-métrage et c’est le truculent Philippe Noiret qui est associé au projet pour donner la réplique à Pierre Richard.

Revoir ce film aujourd’hui, c’est d’abord faire un voyage dans un lieu et une époque qui paraissent aujourd’hui bien exotiques. Richard a par exemple usé les planches des cafés théâtres de la rive gauche, notamment en première partie de personnalités telles que Georges Brassens. Il va donc sans dire que malgré ses origines bourgeoises et industrielles, il évolue alors dans un milieu artistique plus ou moins fauché, voire libertaire post soixante-huitard sur les bords. Cet esprit imprègne totalement le film, lequel étonne de nos jours par sa modernité, et nous interroge fortement sur les dérives médiatiques que dénoncent Pico, tellement amplifiées aujourd’hui par la formidable caisse de résonance des réseaux sociaux.

Un Nuage entre les Dents, c’est une sorte d’odyssée urbaine (la cavale constitue le fil rouge de cette rétrospective) rocambolesque, où le tragique et l’absurde se côtoient. Son titre et son introduction, à toute berzingue dans les rues de Paname, donnent le ton d’une poésie à tomber. En guise de couteau, c’est donc un exposé sur les différents types de cumulo-nimbus que fait Malisard (Noiret) à Prévost (Richard), lequel fonce au mépris de toutes règles dans une ville en reconstruction. Les deux cowboys sont journalistes, désabusés et peut-être vaccinés de la souffrance des autres.

La mort doit être spectaculaire et s’afficher en gros plan. Si les victimes sont vues comme des proies pour le duo, lequel débarque stylo et appareil photo entre les dents arracher ici une vue sur une plaie ouverte accompagnée d’un sanglot, là un témoignage avant l’arrivée de la police, les deux compères n’en sont pas moins d’indécrottables rêveurs.

Ingurgitant le plus naturellement du monde des quantités d’alcool – et ce dans le cadre du boulot bien entendu – absolument dantesque (là aussi le film fait figure de relique archéologique), Prevost perd ses enfants sur le lieu d’un fait divers. Le film prend alors une autre tournure. Ainsi, les rouages du journal s’emballent sous le houlette de son directeur (campé par un Claude Piéplu dans une forme étourdissante) pour fabriquer un récit qui soit le plus sordide possible autour de la disparition des bambins.