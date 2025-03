Festival Omnium de Cinéma – 9ème édition – les mardi 11 et dimanche 16 mars 2025

À l’occasion de sa 9ème édition, le FOC (Festival Omnium de Cinéma) proposera pour la première fois deux séances à Paris, les 11 et 16 mars 2025 au cinéma l’Espace Saint Michel.

Organisé annuellement à Barcelone puis dans l’ensemble de la Catalogne (et décliné dans plusieurs villes européennes depuis sa création) cet événement visant à promouvoir le cinéma catalan offrira donc au public parisien la possibilité de découvrir, cette année, une sélection de dix courts-métrages – documentaires comme de fiction – répartis en deux séances, d’une durée de 77 minutes pour la première et 82 pour la seconde.

Réalisés par des cinéastes émergents de la scène catalane et abordant des thématiques telles que l’altérité, le deuil, la peur ou la mémoire, ces films concourront pour les prix du meilleur court-métrage documentaire et du meilleur court-métrage de fiction, tous deux décernés selon le vote du public et à l’échelle européenne.

Les mardi 11 mars et dimanche 16 mars 2025 au cinéma l’Espace Saint Michel (75005 Paris).

Informations et programme complet :

https://casalparis.cat/?tribe_events_cat=agenda

