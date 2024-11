Festival Close-Up – 4ème édition – du 05 au 12 novembre 2024

Du 05 au 12 novembre 2024 aura lieu dans toute l’Île-de-France la 4ème édition du Festival Close-Up.

Consacré aux thématiques de la ville, de l’architecture et du paysage au cinéma, cet événement comportera cette année une quarantaine de films, parmi lesquels le superbe The Neon People de Jean-Baptiste Thoret (documentaire consacré aux sans-abri vivant dans les tunnels souterrains de Las Vegas) mais également le puissant Toxicily de François-Xavier Destors et Alfonso Pinto, ainsi que les très attendus Architecton de Victor Kossakovsky, Les Feux Sauvauges de Jia Zhangke, Le Système Victoria de Sylvain Desclous et E. 1017. Eileen gray et la maison en bord de mer.

Cette édition 2024 comptera cinquante invités parmi lesquels le cinéaste indépendant Matthew Porterfield, dont seront projetés trois longs-métrages – Hamilton (2019) Putty Hill (2017) et Sollers Point (2018) le samedi 09 novembre au Reflet Médicis – mais également le chef-décorateur oscarisé Dean Tavoularis, célèbre pour sa collaboration avec Francis Ford Coppola et qui participera à une conférence animée par le critique Jordan Mintzer et la cheffe-décoratrice Anne Seibel.

Des ciné-conférences, des programmes thématiques – tels que les focus « Ville dansée, ville tracée » et « Aux marges de l’Amérique » – et des séances spéciales « jeune public » seront également proposés, ainsi qu’une soirée spéciale – comportant DJ sets, dancefloor et projections – en accès libre dès 21h le samedi 9 novembre à Paris.

Les spectateurs auront également l’occasion de voir ou revoir sur grand écran une sélection de chefs-d’oeuvres intemporels comprenant notamment Soleil Vert (1973) de Richard Fleischer, Koyaanisqatsi (1983) de Godfrey Reggio, Le Château dans le ciel (1986) de Hayao Miyazaki ou encore – dans le cadre d’une série de ciné-concerts – La maison démontable (1920), L’Épouvantail (1920) et Le Frigo déménageur (1922) de Buster Keaton et Edward F. Kline.

Du 05 au 12 novembre 2024 à Paris, Grand Paris et en Île-de-France.

Informations et programme complets :

https://festivalcloseup.com/fr

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).