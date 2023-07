Pour sa 19e édition, le Festival du Cinéma en plein air de la Cinémathèque de Toulouse aura lieu cette année du vendredi 7 juillet au samedi 26 août. Un été avec une programmation touchant à une grande variété de genres, de styles et d’esprits : du King Kong de 1933 de Merian C. Cooper aux Quatre Cents Coups de Truffaut (1959), en passant par The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson (2014), Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976), Blue Velvet de Lynch (1986) ou La leçon de piano (Jane Campion, 1993), le Festival a choisi une panoplie de films tous très denses, portant en eux toute l’intensité et le faisceau artistique de leurs réalisateurs et réalisatrices.

Que l’on soit d’humeur rieuse (Enorme, Sophie Letourneur, 2020) ; comitragique (Manhattan, Woody Allen, 1979) ; nostalgique (Little Miss Sunshine, Jonathan Dayton et Valerie Faris, 2006), à être effrayé (Fargo, Joel et Ethan Coen, 1996) ; ou à suivre des enquêtes (Fenêtre sur cour, Hitchcock, 1954), des films de casse (Quand la ville dort, John Huston, 1950), des films de science-fiction sur les dérives de l’intelligence artificielle (Her, Spike Jonze, 2013), ou des comédies musicales (Mamma Mia!, Phyllida Lloyd, 2008), il est certain que tous et toutes trouveront leur bonheur dans ce programme.

En partenariat avec le Festival de Toulouse, cette édition du Cinéma en plein air proposera un ciné-concert avec le pianiste Jean-François Zygel, qui jouera la partition de trois films de Laurel & Hardy : V’la la flotte !, Laurel & Hardy constructeurs, et À la soupe, à l’occasion de l’ouverture de cette 19e édition, le 7 juillet au soir.

Une occasion de (re)voir, en plein air, ces films qui cultivent tous une certaine nostalgie et un certain ravissement. Avec le luxe tout particulier aussi de voir les lumières des panneaux sortie de secours troqués contre les étoiles.

Programmation complète

https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/agenda?theme_id=2452&from=2023-07-01&to=2023-07-31

