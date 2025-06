Prix Jean Vigo – 74ème édition – lundi 07 juillet 2025

Le 7 juillet 2025 aura lieu, pour la première fois à la Cinémathèque Française, la 74ème édition du Prix Jean Vigo.

Créé en 1951 afin d’aider au lancement de nouveaux cinéastes singuliers et prometteurs – et ayant notamment couronné depuis lors les jeunes Claude Chabrol, Bruno Dumont, Jean-Luc Godard, Alain Guiraudie, Chris Marker, Maurice Pialat, Alain Resnais, Agnès Varda, Guillaume Brac, Alice Diop, Yann Gonzalez, Julia Kowalski, Axelle Ropert, Albert Serra, Philippe Garrel ou Louise Courvoisier – cet événement mythique récompensera comme chaque année deux réalisateurs émergents (l’un pour un court-métrage, l’autre pour un long) mais également, dans le cadre de cette édition 2025, le documentariste Wang Bing auquel sera remis le traditionnel Vigo d’honneur.

Décerné par un jury composé de personnalités du monde du cinéma, de la critique et de la culture, ce prix célébrant la liberté de ton et l’ambition formelle de ses récipiendaires sera donc l’occasion d’une soirée spéciale au cours de laquelle seront projetées les oeuvres primées, permettant aux spectateurs de connaître le nom mais surtout de découvrir le travail de ces nouveaux espoirs de la scène cinématographique française.

Le 7 juillet 2025 à la Cinémathèque Française.

Site officiel :

https://prixjeanvigo.fr/

