[COMMÉMORATION] Le Naufrage du Sewol le samedi 26 avril de 14h30 à 17h30 à l’Université Paris 8

🇰🇷🛳️🎗️🕯️🎥📃🗣️ [COMMÉMORATION] Le samedi 26 avril de 14h30 à 17h30 à l’Université Paris 8, projection & rencontre

🕝 Samedi 26 avril 2025 à 14h30

ℹ️ Université Paris 8 · 2 rue de la Liberté · Bâtiment B2 · salle n°235 · 93200 Saint-Denis

🗓️ Programme :

Projection de À Somme Nulle, 10 Ans après le naufrage 침몰 10년, 제로썸 et conversation avec la réalisatrice YOON Sol-ji 윤솔지 & questions/réponses en ligne

Mémoire poésie, la fin des cerisiers en fleurs

Le voyage scolaire, comme une lettre dans un post-it de ce jour-là

Le naufrage du Sewol 세월호 참사개요

Le naufrage du Sewol est un tragique accident maritime survenu le 16 avril 2014, au sud de la mer Jaune en Corée du Sud.

Ce jour-là, un ferry fut submergé après une collision avec un objet non identifié. À bord se trouvaient de nombreux passagers, dont une majorité d’élèves du lycée Danwon, les lycéens se rendaient sur l’île de Jeju dans le cadre d’un voyage scolaire. Malheureusement, l’accident coûta la vie à 304 personnes, dont ces lycéens.

Dès les premiers instants critiques, aucune opération de sauvetage efficace ne fut mise en place. En effet, les passagers reçurent pour consigne de rester à leur place, ce

qui réduisit considérablement leurs chances de survie. Par ailleurs, le gouvernement sud-coréen fut fortement critiqué pour son manque de réactivité et l’absence de volonté réelle de secourir les victimes. Fait troublant, seuls les membres de l’équipage purent être sauvés.

Face à l’indignation publique, une première équipe d’enquête, appelée Task Force (Groupe de travail), fut mise en place en novembre 2015 pour faire la lumière sur les

circonstances du drame. Cependant, cette première tentative d’investigation fut interrompue en septembre 2016. Cela fut annulé principalement pour des raisons de tensions et

d’oppositions politiques. Par la suite, en mars 2017 l’épave du ferry fut renflouée à la surface.

Une deuxième Task Force vit le jour en 2019 dans le but de poursuivre les recherches. Toutefois la Task Force acheva ses travaux en janvier 2021, une fois de plus sans résultat concluant. Ainsi, même onze ans après les faits, la date du 16 avril 2025, la véritable cause du naufrage reste encore inconnue en grande partie à cause d’un manque d’investigation approfondie.

Aujourd’hui, les familles des victimes demeurent en deuil, en particulier durant le mois d’avril, période durant laquelle la douleur et le souvenir de la tragédie se ravivent.

📃 Maman, c’est moi 엄마, 나야 de Kwak Su-in 곽수인, Koo Tae-min 구태민,… @ Nanda Editions 출판 난다 : www.instagram.com/nandaisart

📕 L’Oubli, la mer de Danielle Lambert @ éditions Isabelle Sauvage : editionsisabellesauvage.fr/catalogue/loubli-la-mer

📘 Les Mensonges du Sewol de Kim Tak-hwan @ L’Asiathèque : www.asiatheque.com/fr/livre/les-mensonges-du-sewol

#CoréeDuSud #naufrage #Sewol #세월호 #416 #hommage #commémoration #remember0416 #세월호침몰사고

