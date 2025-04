Carte blanche à Ovidie sur Tenk-3 documentaires et une interview de Susanne Regina Meures

Du 28 février au 27 juin 2025, la plateforme VOD Tënk offre une carte BIanche d’OVIDIE : soit la possibilité de visionner durant 3 mois 3 documentaires singuliers choisis par une non moins unique autrice et réalisatrice. https://www.on-tenk.com/fr/editos/carte-blanche-a-ovidie

Le regard féministe d’Ovidie ne se limite pas à une critique des normes sociales : il questionne aussi les formes du récit et la manière dont on se raconte à l’écran. Après sa thèse universitaire « Se raconter sans se trahir : l’autonarration à l’écrit et à l’écran », Ovidie explore le rapport entre fiction et réel, se demande comment se raconter sans se trahir, et ce que devient le « je » une fois à l’écran. C’est donc naturellement que Tënk lui confie une carte blanche, car son approche du documentaire, à la fois engagée et réflexive, apporte un éclairage précieux sur notre époque. Avec cette sélection de trois films, Ovidie prolonge son travail d’analyse et de transmission. Et comme toujours, elle le fait avec cette intelligence incisive, cette sincérité sans concession et ce ton direct, parfois drôle, qui la caractérisent.Une programmation soutenue par la Cinémathèque du documentaire.

Punk Syndrome de Jukka Kärkkäinen et J-P Passi, s’attache à Pertti Kurikan Nimipäivät, groupe de punk finandais, soit quatre individus souffrant de troubles mentaux. Des musiciens, qui hurlent leur mal de vivre tout en étant parfaitement intégrés à la société finlandaise.

GIRL GANG de Susanne Regina Meures et TÉLÉTRAVAIL DU SEXE de Carmina & Prune sont excellents et complémentaires. Ils traitent avec audace et intelligence les pratiques addictives des écrans ; Ies deux évoquent de façon passionnante une forme de néo-prostitution. Voici ce qu’en dit Ovidie :

Les adolescentes influenceuses ne vendent évidemment pas la même chose que les travailleuses du sexe d’internet. Et pourtant, ces deux activités ont bien plus en commun qu’il n’y paraît. Se mettre en scène, produire un maximum de contenus pour être référencée, maîtriser la magie des algorithmes est une profession à part entière où se côtoient exigence et fatigue. L’autre thème est bien sûr la stigmatisation et le flot de préjugés que doivent affronter chacun de nos personnages.

Réalisé par 2 anciennes travailleuses du sexe, Télétravail du Sexe qui donne Ia parole à 5 cam-girIs est son pendant réaliste, plus brut et trash. Cette fois, ce sont des femmes adultes qui font commerce de leurs charmes via leurs web cams. Une occasion rare d’entendre une parole souvent moquée, bafouée.

Avec son esthétique soignée et sa bande-son originale, GirIs gang est conçu comme un conte de fées toxiques et une addiction religieuse à i’Iphone et aux influenceuses. Son héroïne est une influenceuse de 14 ans en phase de générer des millions, adulée par une ado asociale.

Impressionnés par la réalisation de Girls Gang et ses deux épatants documentaires précédents ( le culte raving Iran et Saudi Runaway), nous nous sommes entretenus avec la cinéaste suisse-allemande Susanne Regina Meures.

Je ne choisis pas les sujets, j’ai l’impression qu’ils me choisissent. Ils viennent de l’intérieur.

-Quel a été le déclic pour Girls Gang ? Mon idée initiale était de réaliser un documentaire sur le passage à l’âge adulte. Je m’intéressais beaucoup à la société des jeunes femmes. Tout a commencé lorsque j’étais assise dans un parc à Berlin. Je regardais un groupe de filles faisant des Tik-Toks, ces danses de pantomime. C’est ce qui a donné le coup d’envoi de l’idée. J’ai essayé de me rapprocher de l’état d’esprit des filles d’aujourd’hui. J’ai commencé mes recherches, j’ai employé deux jeunes assistantes de 14 ans ! Je parcourais les rues, je parlais aux filles dans les rues, sur les terrains de jeux, dans les écoles, dans les clubs de sport… Au début, je n’étais pas sûre de ce que je cherchais, j’essayais plutôt de trouver l’essence de la jeune génération. J’ai vite compris que les médias sociaux étaient le ciment de la bande de filles contemporaine. Dès le début, j’ai su que je voulais que mon film s’appelle Girls Gang. J’ai cherché le gang de filles et cela m’a pris environ six mois jusqu’à ce que je rencontre Leonie lors d’un événement social. Elle réunissait en quelque sorte tout ce que je recherchais à ce moment-là. C’est-à-dire une fille entre 12 et 14 ans, car je voulais couvrir toute la période de la puberté. Je voulais un groupe de filles ou une fille de cet âge. C’était en 2018, le terme d’influenceur venait à peine de faire son apparition. Elle a été l’une des premières influenceuses et elle a eu du succès. Elle avait 13 ans et un demi-million de followers. Je lui ai parlé et j’ai rencontré ses parents. J’ai rapidement décidé que ce serait elle. Je la trouvais géniale. J’avais l’idée de filmer Leonie et ses amies, mais lorsque j’ai commencé à filmer, je me suis rendu compte que sa famille était beaucoup plus intéressante, reflétant parfaitement la société, et j’ai donc lentement changé d’objectif. Le titre du film, Girl gang, est devenu encore plus vrai lorsque j’ai réalisé que le gang de filles contemporain n’est plus celui des filles du parc, mais celui des filles qui se rassemblent en ligne.

-Oui, c’est un peu triste parce que les nouvelles pop stars sont les influenceurs-ses et la rencontre est virtuelle Complètement! Je dirais peut-être plutôt « différent » que « triste »

-Que pensez-vous de ce phénomène? Est-ce qu’il vous effraye? Hum… Je ne suis pas pessimiste sur le plan de la culture. Cependant, pour faire face à la vie moderne et favoriser un état d’esprit sain, je pense que nous devons faire preuve d’une grande autodiscipline et comprendre ce que nous consommons et ce à quoi nous nous adonnons. L’alimentation est une comparaison banale. Depuis les années 50 et 60, les sociétés occidentales sont confrontées à une abondance de nourriture. Nous avons dû apprendre à nous contrôler et à ne pas nous gaver, et nous avons également commencé à prêter attention à la qualité et à la provenance des produits. Je pense que nous ferons face au monde en ligne de la même manière.

– Vous ne jugez jamais Léonie. Lui avez-vous déjà dit ce que vous pensiez vraiment ? Avez-vous déjà eu des discussions personnelles avec elle ? Oui, très souvent. Pour être honnête, le respect que l’on voit dans le film est le respect que j’avais pour elle et sa famille. Ce n’est pas que je pensais à autre chose au fond de moi. Je l’ai abordée, ainsi que sa famille, avec curiosité, mais aussi avec beaucoup d’empathie. Parce que ce que je vivais dans ce microcosme ce que je vivais dans ce microcosme, je pouvais le comprendre de tout mon cœur. Leonie avait 13 ans lorsqu’elle a commencé à utiliser les médias sociaux. Ni elle ni ses parents ne savaient dans quoi ils s’engageaient. Ils se sont dit « wow ! Qu’est-ce que c’est que ça ? « .Ils étaient curieux !Les parents ont toujours été très protecteurs. Au début, Leonie devait garder son Insta en mode privé, et ses parents ne l’autorisaient pas à montrer son visage. Mais la communauté de fans n’a cessé de croître. Ils ont donc tous sauté dans le train et ce train est parti à toute vitesse. J’ai beaucoup d’empathie pour cette dynamique. C’est aussi le paradoxe d’essayer d’être à la fois des parents et des managers. Essayer de protéger mais aussi de pousser. Ce n’est pas une tâche facile.Même s’il y a beaucoup de pression… Si vous recevez 100 000 likes en une minute et demie après avoir posté une photo, vous ne vous dites pas « Ok, maintenant on va tout arrêter ». C’est un moment exaltant.

– En effet, votre empathie est évidente. Vu que vous étiez dans les coulisses, je me demande si, en plus de montrer des signes d’impatience et une tyrannie de diva, elle a jamais exprimé quelque chose de personnel ? Leonie semble rivée à sa célébrité sur les réseaux sociaux ? Léonie n’a pas beaucoup exprimé quelque chose de personnel bien que j’ai beaucoup parlé avec elle. Mais à cet âge, elle n’était pas en mesure de vraiment réfléchir à ce qui se passait. Ce n’est pas qu’elle se retenait, c’est juste qu’elle n’avait pas d’opinion substantielle sur la question. D’abord, à cause de son âge, mais aussi, parce qu’elle a grandi avec les médias sociaux et qu’elle n’a pas d’autre vie à laquelle se comparer. Elle a aussi une personnalité très déterminée, j’ai parfois eu l’impression qu’elle était un peu comme une machine.

– C’est exactement ce que j’ai ressenti ! Très disciplinée, toujours prête mais ne ressentant pas grand-chose… Elle a appris à être professionnelle dès son plus jeune âge. Mais bien sûr, elle a aussi des sentiments. Il y a beaucoup de tension dans la maison, causée par la pression mais aussi, si vous voulez mon avis, par la puberté . Lorsque le film est passé sur Netflix, je suis sûre que beaucoup de gens ont pensé « Oh ! la pauvre enfant ! ». Mais lorsque le film est sorti au cinéma et que j’ai pu engager une conversation avec le public, qui était souvent composé de parents, j’ai dit : « Eh bien, regardez la situation dans votre propre maison. Vos enfants ne se comportent pas très différemment de ce que nous voyons ici ».C’est la puberté ! C’est normal de se rebeller contre les parents !Comme mentionné plus haut, les parents de Léonie ont également été dans une situation délicate parce qu’en tant que parents, ils ont dû fixer des limites et l’ont poussée en même temps ! Ils étaient et sont toujours leurs managers.

A l’inverse, Mélanie, l’admiratrice de Léonie, est plus complexe. Comment êtes-vous entrée en contact avec elle ? Une fois que j’ai trouvé Leonie, j’ai su que je devais trouver le contraire. Le fan. Je devais montrer les récepteurs, sinon vous ne comprendriez pas Leonie. J’ai commencé à chercher les fans de Leonie via son compte Instagram, en essayant de trouver les plus émotifs et les plus dévoués. J’ai commencé à filmer avec 5 fans mais, mais seule Mélanie a fait partie du film. Elle était immensément dévouée et était exceptionnelle dans ce qu’elle livrait. Elle était très émotive et très réfléchie. Elle a traversé beaucoup de difficultés émotionnelles dans son enfance. Ses parents se sont séparés alors qu’elle était encore jeune. Elle a suivi une thérapie dès son plus jeune âge. Cela signifie également qu’elle a été obligée d’exprimer ses émotions.Elle était parfaite pour le film, car elle nous a vraiment laissé entrer. Nous sommes en mesure de découvrir l’état d’esprit émotionnel de cette fan dévouée.

Elle m’a émue. Lorsqu’elle affirme avoir surmonté son addiction, en raison de votre fin ouverte, est-ce qu’elle est passée à une autre addiction ou – comme vous le laissez entendre – a-t-elle vraiment trouvé l’amitié grâce à l’application ? Pour Melanie, la présence de Leonie dans sa vie était apaisante. Elle a eu une éducation très différente de celle de Leonie, elle vivait dans une région rurale de l’Allemagne et n’était pas vraiment en mesure d’établir des liens avec ses pairs. Les enfants autour d’elle ne partageaient pas ses intérêts. L’existence de cette grande communauté en ligne l’a donc aidée à entrer en contact avec des enfants partageant les mêmes centres d’intérêt qu’elle. Elle communiquait constamment avec eux, discutait avec eux… Parfois, ils se rencontraient dans la vie réelle. Ils lui ont apporté beaucoup de soutien. Cela n’apparaît pas vraiment dans le film, mais Melanie était elle-même une star. Elle était à la tête de l’armée de fans de Léonie. Elle avait donc 15 000 adeptes. Bien sûr, on peut critiquer le fait qu’elles n’étaient que des amies en ligne, qu’elles traînaient dans un espace virtuel et qu’elles n’étaient pas en mesure de se donner la même chaleur humaine que dans la réalité. Mais en fait, je pense qu’ils se sont donné beaucoup de chaleur. Grâce à l’armée de Leo, elle a également rencontré de vrais amis. Lorsqu’elle a eu 16 ans, beaucoup de choses ont changé.Elle s’est fait de vrais amis. Elle a commencé à travailler dans une plus grande ville. Elle a trouvé un petit ami. Elle était également déçue que Léonie ne soit pas aussi réactive qu’elle l’espérait.Un jour, elle s’est déconnectée des médias sociaux.Aujourd’hui, elle a un bébé d’un an et, d’après ce que je sais, elle est plutôt heureuse.

– La façon dont vous filmez la rencontre des influenceurs au supermarché comme une messe et l’utilisation de l’Iphone comme une religion est très puissante. Aviez-vous cette idée dès le départ ? Pour être honnête, il n’y avait pas d’autre moyen de le filmer ! Parce qu’il se trouve que c’était comme une messe, quelque chose de sacré. C’était un rassemblement religieux ! Cela m’a donné l’idée de composer tout le film comme une messe religieuse. Et cela m’a donné l’idée de la musique. La musique est toujours très importante dans mes films. Je traite la musique comme un protagoniste. Lorsque j’ai trouvé un chœur de filles, j’ai demandé à mon compositeur d’écrire une musique chorale sacrée.

– Vos deux premiers films Raving Iran et Saudi Runaway parlent d’émancipation dans des pays au Moyen-Orient. Celui-ci qui se situe Europe (en banlieue de Berlin plus précisément) parle d’enfermement- même si c’est inconscient. Est-ce que ça serait plus difficile de trouver la liberté en démocratie? Je suppose qu’il est plus difficile de ressentir un sentiment de liberté prononcé dans une démocratie, car un système démocratique est fondamentalement libre. Les protagonistes de mes deux autres films échappaient à un système restrictif. Ils aspiraient à un sentiment et à une société basée sur la liberté personnelle. Un sentiment fort qu’ils ont pu rencontrer une fois arrivés en Europe.Girl Gang fonctionne tout à fait à l’opposé. Le film se déroule dans l’un des pays les plus libéraux du monde. Mais la protagoniste crée peu à peu sa propre prison. Toutefois, ce changement est beaucoup plus subtil que les évasions soudaines qui se sont produites dans mes films précédents. Je ne choisis pas les sujets, j’ai l’impression qu’ils me choisissent. Ils viennent de l’intérieur. Mais rétrospectivement, il est toujours question de restrictions et de contraintes ou de structures restreintes.

– Si je peux me permettre, quel est votre nouveau projet ? Je travaille avec l’artiste Florentina Holzinger, je vais tourner sur un glacier en train de fondre. Le film sera très hybride, flottant quelque part entre la fiction et le documentaire.

(Merci à Audrey Grimaud & Thomas Gallon)

////////ENGLISH VERSION here:

From February 28 to June 27, 2025, VOD platform Tënk is offering a Carte BIanche to OVIDIE : a 3-month opportunity to watch 3 singular documentaries chosen by a no less unique author and director. https://www.on-tenk.com/fr/editos/carte-blanche-a-ovidie. Ovidie’s feminist vision is not limited to a critique of social norms: it also questions the forms of narrative and the way we tell our stories on screen. Following her university thesis “Telling your story without betraying yourself: self-narration in print and on screen”, Ovidie explored the relationship between fiction and reality, asking herself how to tell her story without betraying herself, and what happens to the “I” once on screen. So it’s only natural that Tënk should entrust her with a carte blanche, as her approach to documentary, both engaged and reflexive, sheds valuable light on our times. With this selection of three films, Ovidie continues her work of analysis and transmission. And as always, she does so with her characteristic incisive intelligence, uncompromising sincerity and direct, sometimes funny tone.A program supported by the Cinémathèque du documentaire.

Jukka Kärkkäinen and J-P Passi’s Punk Syndrome focuses on Pertti Kurikan Nimipäivät, a punk band from Finland made up of four mentally disturbed individuals. Musicians who howl their discontent with life, yet are perfectly integrated into Finnish society.

GIRL GANG by Susanne Regina Meures and TELETRAVAIL DU SEXE by Carmina & Prune are excellent and complementary. They deal boldly and intelligently with the addictive practices of screens, and both evoke a fascinating form of neo-prostitution. Here’s what Ovidie has to say:

Teenage influencers are obviously not selling the same thing as Internet sex workers. And yet, these two activities have much more in common than they seem. Putting yourself on stage, producing as much content as possible to be referenced and mastering the magic of algorithms is a profession in its own right, where high standards and fatigue go hand in hand. The other theme is, of course, the stigmatization and flood of prejudice that each of our characters has to face.

Directed by 2 former sex workers, Télétravail du Sexe, which gives 5 cam-girIs a voice, is its more raw and trashy realistic counterpart. This time, it’s adult women who trade their charms via their web cams. It’s a rare opportunity to hear a voice that’s often mocked and scorned.

With its polished aesthetic and original soundtrack, Girls gang is conceived as a toxic fairy tale and a religious addiction to iphones and influencers. Its heroine is a 14-year-old influencer on her way to making millions, adored by an asocial teenager.

Impressed by the cinematic of Girls Gang and and her 2 other great documentaries ( the cult raving Iran and Saudi Runaway), we’ve had an interview with Swiss-German director, Susanne Regina Meures

I don’t choose topics, I feel they choose me.

-What was Girls Gang trigger?

My initial idea was to make a coming-of-age documentary. I was very interested in the young female society. It started with me sitting in a park in Berlin. I was watching a group of girls doing Tik-Toks, those pantomime dances. It was the kick-off of the idea. Trying to get closer to the mindset of the girls of these days. I started my researches, I employed 2 young assistants being 14! I was roaming the streets, speaking to girls in the streets, at playgrounds, at schools, at sportsclubs…At the beginning I wasn’t sure what I was looking for, I was more trying to find the essence of the young generation. It kind of dawned on me quickly that social media was the glue of the contemporary girl gang. Right from the beginning, I knew I wanted my film to be called Girls Gang. And I was looking for the girl gang and it took me about six months until I met Leonie at a social event. She kind of combined everything I was looking for at that point. That is: a girl between 12 and 14 because I wanted to cover the whole period of puberty. I wanted a group of girls or a girl that age. It was in 2018, the term influencer had only just surfaced. She was one of the first influencer and she was successful. She was 13 and had half a million followers. I spoke to her and met her parents. Quickly I decided it’s gonna be her. I think she’s great. I had the idea to film Leonie and her friends but when I started filming, I slowly realized that her family was much more interesting, perfectly mirroring society, so my focus slowly shifted.The title of the film, Girl gang, became even more true as I realised that the contemporary girl gang is not the girls in the park anymore but the girls that congregate online.

-Yes, which is kind of sad because the new pop stars are the influencers and the gathering is virtual Very much so. I perhaps wouldn’t call it sad but different.

-What do you think of that phenomenon? Does it frighten you? Erh…I’m not a cultural pessimist. However… in order to deal with modern life and foster a healthy state of mind, I feel we need an enormous amount of self-discipline and an understanding of what we consume and indulge in. A banal comparison is food. Since the 50 and 60s we’re facing an abundance of food in Western societies. We had to learn to control and not stuff ourselves and have also started to pay attention to the quality and source of the produce.I feel we will be dealing with the online world in a similar way.

– You never judge Leonie. Did you ever give her any feedback of what you were really t hinking? Have you ever had personal discussions with her? Yes, very many. To be honest, the respect we see in the film was the respect I had for her and her family. It’s not that I was thinking something else in the back of my mind. I approached her and family with curiosity and also a lot of empathy. Because what I was experiencing in this microcosm I was able to understand with all my heart. Leonie was 13 when she started social media. Neither her or her parents knew what they got themselves into. They were just like wow! What is this? They were curious!

The parents have always been pretty protective. At the beginning Leonie had to keep her Insta on private mode, the parents also didn’t allow her to show her face. But the fan community kept growing. So they all jumped on the train and that train took off. I have a lot of empathy for the whole dynamic. Also the paradox of trying to be parents and managers at the same time. Trying to protect but also having to push. Not an easy deed. Even if there is a lot of pressure… If you received 100K likes in a 1.5 minutes after posting a pictures, you don’t just say “Ok, now we’re gonna stop it all”. It’s an exhilarating rush.

-Indeed, your empathy is obvious. Since, you were backstage, during the whole documentary besides her showing signs of impatience and a diva tyranny, did she ever express something personal? Did Leonie have any idea, she seems glued to her social media fame. Not much. I spoke with her a lot. But she was not able at that age to really reflect on what was happening. It’s not that she was holding back, she just didn’t have a substantial opinion on it. First because of her age, but also because she grew up with social media and has no other life to compare it to. She has also a very determined personality, I sometimes felt she was a bit like a machine.

-It is exactly what I felt! Very disciplined, always ready but not feeling much… She learned to be professional from an early age. But of course she has feelings, too.There is a lot of tension in the household, caused by pressure but also stirred by puberty if you ask me. When the movie was on Netflix I’m sure many people thought “Oh! The poor kid!”.

But when the film was running in the cinemas and I was able to get into a conversation with the audience, which often were parents, I said “Well, look at the situation in your own home. Your kids are not behaving very differently from what we see here!”. It’s puberty! It’s pretty normal to rebel against the parents! As mentioned above, Leonie’s parents have also been in an awkward situation because as parents they had to set boundaries and had to push her at the same time! They were and still are their managers.

-On the opposite, Melanie, Leonie’s dark fan is more complex. How did you get in touch with her? Once I found Leonie, I knew I had to find an opposite. The fan. I had to show the receivers otherwise you would not understand Leonie. I started looking for Leonie’s fans via her Instagram account, trying to find the most emotional and dedicated ones. I started filming with 5 fans but, but only Melanie made it into the film. She was immensely dedicated and was outstanding with what she was delivering. She was highly emotional and very reflected. She went through a lot of emotional difficulties in her childhood. Her parents got separated when she was at a young age. She had therapy at a young age. She also meant she was forced to articulate her emotions.She was perfect for the film, because she really let us in. We are able to experience the emotional mind-set of this dedicated fan.

She moved me. When she claims she overcame her addiction, because of your open end, is it like she switched to another addiction or -as you hint – did she actually find friendship through the app? For Melanie, having Leonie in her life was soothing. She had a very different upbringing to Leonie, she lived in a rural part of Germany, and wasn’t really able to connect to her peers. The kids around her didn’t share her interests. So having this large online community helped her to connect to like-minded kids. She constantly communicating with them, chatting…sometimes they met in real life.They gave her a lot of support. It doesn’t really come across in the film but Melanie herself was a star. Because she was leading the Leonie’s fan army. So, she herself had 15 000 followers. Of course we can critize, that they were only online friends, hanging out in a virtual space, not able to give each other the same human warmth as you do in reality. But actually I think they did give each other a lot of warmth. Through that Leo’s army, she also met real friends. When she was turning 16, a lot of things changed. She made real friends. She started working in a bigger town. She found a boyfriend. She was also disappointed that Leonie wasn’t as responsive as she was hoping she would be.

So one day she switched off social media.Now she has a one year old baby and is pretty happy from what I know.

-The way you film the influencer meeting in the supermarket as a mass and the Iphone use as a religion is very mighty. Did you have that idea from the start? To be honest, there was no other way to film it! Because it happened to be like a mass,something sacred. It was a religious gathering! It gave me the idea to compose the whole film as a religious mass. And this gave me the idea of the music. Music is always very important in my films. I treat music as a protagonist. Once I found a girl choir, I asked my composer to write sacred choral music.

– Your 2 first movies Raving Iran and Saudi Runaway speak of emancipation in Middle-East countries. This one set in Europe (suburb of Berlin accurately) speaks of enclosure- whether it is unconscious. Would that be more difficult to get freedom in democracy? I guess it is more difficult to feel a pronounced feeling of freedom in democracy because a democratic system is fundamentally free. My protagonists in my other 2 films were escaping a restrictive system. They were longing for a feeling and a society which is based on personal freedom. A strong feeling they were able to encounter once they arrived in Europe.Girl Gang works quite the opposite. The film is set in one of the most liberal countries in the world. But the protagonist is slowly creating her own prison. However, this shift is much more subtle than the sudden escapes which happened in my previous films. I don’t choose topics, I feel they choose me. They come very much from within. But retrospectively it is always about restrictions and constrains or restricted structures.

– If you don’t mind my asking, what is your new project? I’m working with artist Florentina Holzinger, I’ll be shooting on a melting glacier.The film will be very hybrid, floating somewhere between fiction and documentary.

(Thanx to Audrey Grimaud & Thomas Gallon)

