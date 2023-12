Sorti en 1990 et faisant suite au culte The Gate de 1987, The Gate II est actuellement disponible en Blu-Ray chez Le Chat Qui Fume.

Cinq ans après avoir accidentellement ouvert la « Fissure » reliant le monde des humains à celui des démons, Terry entreprend de rouvrir le passage afin que ces mêmes démons exaucent son voeu le plus cher : aider son père à renoncer à l’alcool et retrouver un emploi.

Réalisé par Tibor Takács (déjà metteur en scène du premier opus) – The Gate II présente bien évidemment des similitudes avec son prédécesseur – les deux films reposent sur un certain onirisme, un mélange d’humour et de scènes horrifiques ainsi que des créatures animées en stop-motion – mais parvient cependant à s’en distinguer en optant pour une atmosphère plus intimiste, plongeant Terry – unique personnage de The Gate présent dans cette suite – dans une aventure centrée, cette fois-ci, sur les troubles de l’adolescence.

Cet aspect s’incarne notamment par le fait que l’élément déclencheur de l’intrigue se trouve être la faculté des démons à exaucer les souhaits, moyennement un lourd tribut – faisant davantage lorgner l’ensemble du côté du conte moral sur les dangers de la magie – et que contrairement à ce que l’on pouvait observer dans le premier film, la « Fissure » reliant les deux mondes (celui de la lumière et des ténèbres) n’est pas située en un point géographique précis mais s’incarne à travers les protagonistes eux-mêmes (Terry ayant été rejoint au cours de son rituel d’invocation par trois autres personnages), permettant au film d’aborder de façon nettement plus subtile et psychologique ses thématiques principales, à savoir la fin de l’enfance et les travers humains tels que la vénalité, la violence ou l’addiction (l’un des éléments-clés du film étant que Terry tente d’aider son père à vaincre la sienne) conférant à ce récit cauchemardesque une dimension initiatique, l’histoire n’étant rien de moins que celle d’un adolescent forcé d’apprendre à grandir dans un monde terrifiant.

Servant l’ensemble de ces thématiques dans une ambiance bon-enfant sertie d’un emballage de pure série B des années 80, le film s’avère divertissant et présente un grand nombre de qualités esthétiques, avec ses effets spéciaux traditionnels (marionnettes, maquillages, animation en volume) et son ambiance « carton-pâte » dans le plus pur esprit du genre.

Abouti, intimiste et daté dans le meilleur sens du terme, The Gate II est une excellente série B aussi émouvante que savoureuse.

Disponible en Blu-Ray chez Le Chat Qui Fume

