Corey Yuen – « Justice sans sommation »

Sorti en 1990 et également connu sous le titre She Shoots Straight, Justice sans sommation de Corey Yuen est maintenant disponible en Blu-ray chez Le Chat Qui Fume.

Policière d’élite, Mina Kao vient d’épouser Huang Tsung-Pao, également policier, au même titre que toute sa famille. Amenée à travailler avec ses belles-soeurs alors que celles-ci n’ont aucune confiance en elle, Mina doit faire face à leur inimitié, jusqu’au jour où des gangsters attaquent les Huang, poussant la jeune femme et sa belle-famille à s’unir pour se venger.

Servi par un casting sans faute (comprenant notamment Tony Leung, Carina Lau et bien sûr l’inoubliable Joyce Godenzi dans le rôle de Mina) et brillant par sa réalisation dynamique, ses cadrages soignés et ses scènes de combat aux chorégraphies plus impressionnantes les unes que les autres – tout particulièrement lors du climax – Justice sans sommation s’avère plus surprenant encore par son scénario.

Bien loin du simple polar auquel pourrait faire croire son pitch, Corey Yuen, habitué à détourner les codes du cinéma de divertissement afin de servir des récits déroutants et souvent très sombres – comme c’était déjà le cas avec l’excellent Une Flic de choc (1985) – signe en effet ici ni plus ni moins qu’un véritable drame familial que les séquence de fusillades et d’arts martiaux semblent se contenter de rythmer. Il est ainsi probant de constater à sa vision combien Justice sans sommation s’avère avant tout consacré à l’exaltation de la famille en tant qu’institution, prônant non seulement l’acceptation de l’autre et la solidarité au sein de la cellule familiale mais aussi la perpétuation de celle-ci, tant par la mémoire que par la procréation.

Sacralisant cet idéal sans aucune crainte de l’excès – ni du conservatisme – Justice sans sommation propose ainsi un récit à la structure étonnante, articulé autour du personnage de Mina et narrant avec une sincérité déconcertante le parcours de cette jeune femme visant à être acceptée par sa belle-famille, le tout sur fond de traque de gangsters et de combats au corps-à-corps.

Merveille de mise en scène mêlant polar et drame familial intimiste, Justice sans sommation frappe fort et prend aux tripes, pour un résultat proprement bluffant.

Disponible en Blu-ray chez Le Chat Qui Fume

BONUS:

• Un film sans sommation par Justin Kwedi

• Interview du scénariste Kai-Chi Yuen (16 min)

• Film annonce

