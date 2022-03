Après plus de vingt ans à travailler en coulisses, en tant que directeur de la photographie (pour Mario Monicelli ou Dino Risi, entre autres) puis responsable des effets spéciaux, Mario Bava passe à la mise en scène, d’abord en tant que coréalisateur officieux de projets internationaux tournés en Italie. Il apprend alors le métier aux côtés de Jacques Tourneur (La Bataille de Marathon), Raoul Walsh (Esther et le roi) ou encore Riccardo Freda. C’est lors de la production de l’un des films de ce dernier, Les Vampires, qu’il est propulsé en urgence derrière la caméra suite à une dispute entre Freda et son producteur. En 1960, Massimo De Rita et Lionello Santi souhaitent surfer sur le succès du Cauchemar de Dracula de la Hammer. Pour ce faire, ils font appel à Bava afin de porter à l’écran un script signé Ennio De Concini, auteur de Meurtre à l’italienne qui retrouvera le cinéaste pour La Fille qui en savait trop, et Mario Serandrei, également monteur, à l’œuvre sur Le Guépard, La Bataille d’Alger, ainsi que La Ruée des Vikings ou Six femmes pour l’assassin. Librement adapté d’une nouvelle de Nicolas Gogol intitulée Vij (le récit donnera naissance à une transposition russe beaucoup plus fidèle sept ans plus tard), Le Masque du démon débute en Moldavie, au XVIème siècle. La princesse Asa Vajda (campée par la toute jeune Barbara Steele), soupçonnée de sorcellerie, est condamnée par l’Inquisition et meurt en maudissant sa propre famille, responsable de son sort. Au XIXème siècle, les docteurs Kruvajan (le vétéran Andrea Checchi) et Gorobec (John Richardson), en route pour un congrès médical, découvrent le cercueil de la jeune femme et la réveillent par inadvertance. Celle-ci entreprend alors méthodiquement de se venger… Jusqu’alors disponible dans l’Hexagone dans une version DVD déplorable, Sidonis-Calysta corrige le tir et propose un superbe combo Blu-Ray / DVD agrémenté de nombreux bonus et d’un livret signé Marc Toullec. Le moment est venu de se pencher sur ce chef-d’œuvre fondateur de l’horreur.

Réalisateur débutant, quoique déjà rôdé à la technique, Mario Bava offre une démonstration de son hallucinant talent graphique. Fils d’un sculpteur et chef opérateur légendaire en Italie prénommé Eugenio, le metteur en scène se destine à devenir peintre avant de finalement se tourner vers le cinéma, où il fait d’abord preuve de son génie en concevant de nombreux matte paintings. Cette approche picturale, hérité de ses années aux Beaux-Arts, est déjà palpable dans Le Masque du Démon. Les tableaux ont par exemple une place prédominante. Objets de fascination et d’effroi pour la jeune Katia (Steele), ils deviennent également révélateurs de secrets enfouis et annonciateurs de périls, comme empli d’un pouvoir mystique. L’attrait du cinéaste pour une esthétique gothique et brumeuse se perçoit dès ce coup d’essai, tout comme son affection pour les jeux d’ombres et de lumière inspirés de l’expressionnisme allemand. Il signe lui-même une photographie au noir et blanc très contrasté et affiche une artificialité fièrement assumée, véritable profession de foi dans la puissance évocatrice des images et leur pouvoir ludique de fascination. Ainsi, des toiles d’araignées ornant les recoins d’un caveau, aux scorpions sortant des orbites d’un cadavre, en passant par une chauve-souris agressive, nombreux sont les éléments renvoyant aux origines foraines du septième art. Sorte de train fantôme sur pellicule, le long-métrage joue constamment de son lien très fort au spectacle vivant. Ainsi, l’arrivée du surnaturel (la renaissance de Javutich) se fait au travers d’un surcadrage, un plan dans le plan qui renvoie à une dimension purement théâtrale. De même, la présence de chausse-trappes dans le château gothique ou ce carton d’introduction ajouté dans le montage américain (retitré Black Sunday et présent en bonus) sont des échos évidents aux truchements de prestidigitateur et aux annonces des bonimenteurs de foires. La contre-plongée sur un cocher en pleine course sera d’ailleurs reprise dans Les Trois visages de la peur lors d’un final on ne peut plus explicite quant au rapport à l’illusion inhérente au septième art. Conscient de cela, Bava affirme clairement son intention lors d’une séquence où des hurlements lugubres se révèlent n’être que le bruit du vent qui s’engouffre dans les tuyaux d’un orgue. Plus encore, comme le signale Christophe Gans dans son interview présente en bonus, le réalisateur rend sa mise en scène visible, ostentatoire, en brusquant le rythme d’un mouvement de caméra ou en cadrant à travers des branches. Non seulement l’artifice ne se cache jamais mais l’auteur entretient même une complicité avec le spectateur en nous prenant directement à témoin, à l’instar de ce bourreau fixant un masque funeste sur l’objectif. Le voyeur est amené à devenir acteur de la scène, à pénétrer directement dans le cauchemar.