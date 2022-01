Gillo Pontecorvo est un cinéaste précieux. Journaliste et documentariste engagé, inscrit au parti communiste italien, il passe à la fiction en 1957 en réalisant Un dénommé Squarcio, un drame avec Yves Montand et Alida Valli. Quatre ans plus tard, il crée la polémique avec Kapò, dénoncé par une partie de la critique pour sa prétendue complaisance, notamment Jacques Rivette dans Les Cahiers du cinéma à travers son célèbre article intitulé De l’abjection. On lui reproche alors un certain voyeurisme dans la mise en scène de l’horreur des camps de la mort. Lorsqu’il retrouve son scénariste attitré, Franco Solinas (Salvatore Giuliano, État de siège, Monsieur Klein, ou encore le premier traitement de Colorado, qui devait initialement être un polar), pour un film de guerre, il est loin de se douter que le scandale serait encore au rendez-vous. L’ancien membre du FLN, Yacef Saâdi, cherche alors à adapter ses écrits et propose le projet à Francesco Rosi puis Luchino Visconti, qui lui souffle alors le nom de Pontecorvo. Inspiré de l’expérience de l’activiste et écrivain, La Bataille d’Alger revient donc sur les premières années du Front de Libération Nationale (entra 1954 et 1957), alors que la France envoie sur place un contingent de parachutistes mené par le colonel Mathieu (Jean Martin). Un jeune voyou, Ali la Pointe (Brahim Haggiag) se retrouve mêlé au conflit et va peu à peu s’engager dans le mouvement indépendantiste. Lion d’or à Venise, nommé aux Oscars, le long-métrage, qui pointe du doigt les exactions commises par l’armée française, se retrouve censuré dans l’Hexagone jusqu’en 2004 (après que sa première sortie, au tout début des années 70, se soit vue entachée de diverses menaces et même d’attentats). Le réalisateur (qui tournera après cela Queimada avec Marlon Brando, et Ogro), se consacrera ensuite aux documentaires. Il demeure un auteur à part dont l’œuvre nécessite d’être relue à la lueur de son impact phénoménal sur le cinéma mondial. C’est la mission que s’est donné Jean-Baptiste Thoret à travers cette réédition proposée dans la collection Make My Day ! chez Studiocanal, agrémentée de bonus passionnants. Penchons-nous donc davantage sur cet objet filmique à la postérité sans égale.

La volonté première de Gillo Pontecorvo lorsqu’il s’attèle à cette Bataille d’Alger est de retranscrire le plus fidèlement possible les événements, en adoptant un style documentaire véritablement révolutionnaire. Image granuleuse, caméra à l’épaule, acteurs amateurs parmi lesquels certains fellagas, à l’instar de Saâdi, ici dans le rôle de Djafar (seul Jean Martin, comédien très engagé à gauche, est professionnel), l’impression générale est celle d’instants pris sur le vif. En résulte des instants tout droit sortis d’un journal télévisé (les postes se font de plus en plus présents dans les foyers), alors qu’aucune vraie archive n’est utilisée. Des plans tournés au cœur d’Alger montrent la vie foisonnante de la capitale, sur des marchés, à la terrasse de cafés, bondés de figurants qui ignorent visiblement tout du tournage. Au sein du récit, cette recherche de réalisme passe par une approche extrêmement factuelle, éliminant de fait toute narration fictionnelle, tout mélo et tout pathos, comme le précise Jean-Baptiste Thoret dans son introduction. Différentes voix-off lisent des manifestes du FLN, des textes de loi émanant de la métropole, un procès-verbal s’avère même l’occasion de dresser un portrait d’Ali et de son passif de petit délinquant. Pas de sentimentalisme, de psychologisation à outrance. À l’écran, des indications de jour et d’heure apparaissent, renforçant l’impression d’une œuvre documentée, elliptique, quitte à sembler déshumanisée. Les actions des indépendantistes sont très peu théorisées, leurs revendications à peine évoquées, seules leurs actions (et les conséquences de celles-ci) ont droit de cité. Ainsi, la fabrication d’une bombe artisanale en gros plan, un message griffonné sur un bout de papier qui s’échange de main en main, une tenue enfilée à la va-vite pour se fondre dans la foule, deviennent les véritables centres d’intérêt du cinéaste. La lutte pour la liberté s’avère une affaire de gestes plus que d’idées ou de mots. Cette plongée dans la révolte algérienne devint un modèle pour de nombreux groupes qui virent dans le film un manuel de guérilla (Brigades Rouges, IRA, Black Panthers). En 2003, Donald Rumsfeld organisa même une projection au Pentagone afin d’exposer le type de bataille auxquelles l’armée américaine allait être confrontée lors de la seconde guerre du Golfe. L’approche didactique est matérialisée dans le long-métrage lors d’une scène où le colonel Mathieu diffuse des images prises par un reporter (en réalité une séquence précédemment vue, ici filmée sous un autre angle) avant un attentat, pour étudier les stratégies et tactiques de l’adversaire. La sensation de vérité brute que recherche le cinéaste devient alors un enjeu pour les soldats, il faut saisir le réel au plus près et comprendre l’ennemi. L’horreur des actes terroristes ou militaires (que l’on se place d’un côté des belligérants, ou de l’autre), est montrée sans complaisance ni fioritures, au travers de plans sur les victimes sortant des décombres d’une explosion, lors d’une séance de torture où les cris de douleur sont masqués par une chanson dont le volume a été poussé à fond.