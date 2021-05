L’année 1963 marque un tournant dans la carrière de Mario Bava. Jusqu’alors exécutant pour les studios (La Ruée des Vikings, relecture du succès de Richard Fleischer), voire non crédité au générique de grosses productions (Hercule et la reine de Lydie), seul Le Masque du démon (1960) avait posé les jalons très personnels d’une carrière en devenir. En plus d’offrir à la scream queen Barbara Steele son premier rôle marquant, il infusait un sentiment de mélancolie et une beauté formelle évidente à un récit d’horreur sur fond de sorcellerie. En un an, le cinéaste va donc enfoncer le clou par l’intermédiaire de trois œuvres : La Fille qui en savait trop, hommage à Alfred Hitchcock et matrice du giallo, Le Corps et le fouet, drame aristocratique en costumes, à mi-chemin entre fantastique et érotisme, ainsi que le film à sketchs Les Trois visages de la peur, qui va nous intéresser ici. Premier thriller italien tourné en couleurs, ce dernier synthétise les différents genres de prédilection de la filmographie du maître, ainsi que ses thématiques, et ce, en seulement quatre-vingt-dix minutes. Cette « note d’intention filmique » entreprend d’ausculter les divers mécanismes de la terreur et de l’angoisse à travers trois segments. Après sa ressortie dans les salles en 2017 en copie restaurée par le Théâtre du Temple, I Tre Volti della Paura est désormais disponible en Blu-Ray et Ultra HD chez l’indispensable Chat Qui Fume. L’occasion de se pencher sur cet opus essentiel du maestro.

Réalisateur érudit dont les fulgurances visuelles ne sauraient éclipser les racines littéraires, Mario Bava n’en demeure pas moins le digne héritier d’un cinéma pensé comme une attraction foraine. Aussi, tous les moyens sont bons pour attirer le spectateur, y compris le tromper sur la marchandise. Si Les Trois visages de la peur se présente comme une transposition d’écrits de grands auteurs tels que Guy de Maupassant ou Anton Tchekhov, il n’en est rien. Simple effet d’annonce afin de se donner une légitimité culturelle dont le cinéma de genre était dépourvu dans l’inconscient collectif d’alors. Seul le nom de Tolstoï est avéré, mais Les Wurdalaks (deuxième sketch ici présent) s’avère en réalité une nouvelle d’Alekseï, cousin de Léon. Cette logique de bonimenteur est clairement matérialisée à l’écran dès l’introduction qui voit Boris Karloff himself haranguer le spectateur en véritable Monsieur Loyal, bateleur qui invite le chaland à pénétrer dans ce train fantôme projeté sur grand écran en annonçant que « les esprits, les vampires sont partout ». Le film érige donc son artificialité comme un pur plaisir enfantin qui s’appuie sur des motifs archétypaux empruntés aux contes de fées et aux cauchemars tels que des chats noirs, de superbes forêts enneigées et lugubres, ou des poupées terrifiantes. La peur est constamment source d’éblouissement, de sidération visuelle, au fil des trois segments. Loin d’une quelconque outrance gore ou d’un glauque malaisant, le cinéaste sublime chacun de ses plans afin de faire surgir la beauté au cœur même de l’horreur. Dans Le Téléphone, premier acte du triptyque, la caméra caresse ainsi l’intérieur d’un appartement (unique lieu du récit), dévoilant de multiples sources de lumière feutrée en même temps que le corps de la belle Michèle Mercier (un avant sa starification dans Angélique, marquise des anges) dans une ambiance gentiment érotique sur fond de musique jazzy. Cette mise en scène de l’angoisse claustrophobique, donne lieu à un scénario réaliste, dénué de tout fantastique, préfigurant dans sa mécanique des thrillers comme Terreur sur la ligne ou autres Scream. À l’inverse, Les Wurdalaks et La Goutte d’eau (respectivement deuxième et ultime chapitre) sont des histoires surnaturelles et macabres, prenant les oripeaux d’un film en costumes aux relents gothiques et vampiriques pour l’un, ou du conte moral sur fond de spiritisme, qui trouve des échos jusque dans le très référencé Amer de Cattet et Forzani, pour l’autre. Le long-métrage se pose donc en véritable autopsie des mécaniques de la peur, graphiquement certes superbe (notons l’alternance entre couleurs chaudes et froides), mais qui n’oublie jamais de questionner son sujet et ses racines profondes.