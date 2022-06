Avant d’être le fondateur du giallo, Mario Bava commença sa carrière en tant que responsable des effets spéciaux et chef-opérateur, fonction qu’il conservera d’ailleurs sur la plupart de ses films. En 1957, il collabore avec le grand Riccardo Freda sur un projet qui va connaître une gestation plus que houleuse : Les Vampires. Alors que le réalisateur de L’Évadé du bagne est en pleine exploration du péplum et du film de cape et d’épée (Spartacus, Le Château des amants maudits), il décide de s’essayer au cinéma d’horreur, une première en Italie depuis l’avènement du parlant. Il s’adjoint les services de Piero Regnoli (auteur de L’Avion de l’Apocalypse d’Umberto Lenzi, entre autres) et de Bava lui-même (sous le pseudonyme de Rijk Sijoström), et rédigent tous trois un scénario quelque part entre l’atmosphère parisienne du feuilleton de Louis Feuillade et la légende noire de la Comtesse Bathory. L’action se déroule à Paris en 1956. Le cadavre d’une jeune femme est retrouvé dans la Seine. Peu de temps après, une comédienne est enlevée dans sa loge. Parallèlement à la police, un jeune journaliste, Pierre Lantin (Dario Michaelis), mène l’enquête sur le mystérieux tueur en série, appelé « le Vampire ». Mais son travail est constamment interrompu par les avances répétées de la belle et riche Gisèle (Gianna Maria Canale), nièce de la Duchesse du Grand… Après avoir parié – lors d’une partie de cartes selon la légende – avec ses producteurs Luigi Carpentieri et Ermanno Donati (derrière des succès tels que La Mafia fait la loi ou Navajo Joe) qu’il parviendrait à mettre en boîte un long-métrage en seulement douze jours, le cinéaste s’attelle donc à la mise en images du script. Pour ce faire, il engage donc également Mario Bava comme directeur de la photographie, après que les deux hommes aient déjà collaboré de manière officieuse par le passé, notamment sur Théodora, impératrice de Byzance. Dix jours après le début du tournage, Freda réalise qu’il ne parviendra jamais à tenir les délais et abandonne son fauteuil. Le futur metteur en scène des Chiens enragés est donc engagé pour prendre la relève (avec la bénédiction de son aîné) et doit en urgence réécrire une partie de la conclusion afin de boucler le tout en seulement quarante-huit heures. Pari réussi pour une œuvre étrange, certes bancale, mais représentative de l’approche de ses deux créateurs, désormais disponible dans un superbe mediabook Blu-Ray / DVD édité par Sidonis-Calysta.

Dès son générique, Les Vampires ancre son action dans un Paris fantasmé de carte postale. Des plans sur la tour Eiffel, les quais de Seine et Notre-Dame qui témoignent d’une certaine fascination de Riccardo Freda pour la capitale française, également perceptible dans son adaptation des Misérables. Mais passée cette entrée, la Ville Lumière est résumée à quelques ruelles dont les monuments les plus connus sont ajoutés par le truchement d’effets visuels ou de matte paintings. Il en résulte une sensation de scénographie sans profondeur dont l’artificialité renvoie à deux des passions du cinéaste, le théâtre et l’opéra. Loin d’être uniquement dû à des contraintes budgétaires, cette volonté transparaît également lors des séquences en intérieur (lors de l’enlèvement de la jeune Nora par exemple), dont les immenses décors ont été conçus par Beni Montresor, qui a notamment travaillé pour le Metropolitan Opera ou La Scala. Néanmoins, ce parti pris très factice, renforce la sensation de jeu statique, guindé, des acteurs qui se retrouvent souvent à s’échanger leurs répliques face caméra, totalement en opposition avec le courant néoréalisme alors en vogue en Italie, comme le précise Christophe Gans dans son interview proposée en bonus. Ces codes quelque peu datés témoignent d’un cinéaste qui n’est plus en phase avec son époque. La mise en scène se révèle également très illustrative, les personnages sont souvent introduits par leur nom, sur la Une d’un journal ou un dossier médical, avant d’apparaître à l’écran. Pourtant, par son choix de mêler les genres, à mi-chemin entre enquête policière et horreur pure I Vampiri constitue le premier pas pour Freda dans le registre du gothique, genre qu’il va aborder de nouveau, et avec plus de succès, dans le très bon L’Effroyable secret du Docteur Hichcock. Le long-métrage prend parfois les atours d’un pur geste pulp, autant inspiré par le comic book (le rôle du savant fou et de son assistant) que par la tradition du feuilleton ou du Grand Guignol. Ce dernier point, bien plus perceptible dans les excès sanguinolents du premier jet du scénario, semble d’ailleurs amoindri par les diverses réécritures opérées par Bava, selon Gans. Le jeune réalisateur de quarante-deux ans, qui retrouvera son mentor (de cinq ans son aîné !) quelques années plus tard pour Caltiki, le monstre immortel malgré leurs relations compliquées et leurs personnalités opposées, réalise un baptême du feu qui contient en germe toute l’essence de son cinéma.